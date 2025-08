Con Caci e Brigandi l'Ecoplast vuole essere protagonista in Serie C

Gela. Un organico arricchito della esperienza di Sandro Caci (un lusso per la categoria) e Gianpaolo Brigandi e con la speranza che Giovanni Blanco oltre a sedere in panchina dia il suo contributo anc...

Gela. Un organico arricchito della esperienza di Sandro Caci (un lusso per la categoria) e Gianpaolo Brigandi e con la speranza che Giovanni Blanco oltre a sedere in panchina dia il suo contributo anche nel sestetto base. Con queste rinnovate ambizioni si presenta al pubblico l’Ecoplast Volley, che tra una settimana inizierà la sua avventura nel torneo di serie C maschile.

Il PalaUrso sarà utilizzato per gli allenamenti. Senza docce e spogliatoi niente tornei regionali. Si giocherà al Palalivatino, il sabato o la domenica pomeriggio. Coach Blanco è cauto. “Siamo una squadra competitiva ma non ancora strutturata – dice – ci sono avversari, soprattutto nel girone A, che hanno società solide e giocatori che provengono dalle serie superiori. Io giocatore? Ci sto riflettendo. Ci sono problemi di lavoro e personali che per adesso non mi hanno fatto decidere”.

Sandro Caci è il valore aggiunto. “Mi metto a disposizione di questi giovani – dice – hanno tanta passione, li vedo ogni giorno in palestra come si allenano. Le ambizioni? Pensiamo alla prima partita, di certo non vogliamo sfigurare”.

Capitan Rosario Palmeri non nasconde l’emozione. “Prima venivano solo le famiglie a vederci. Adesso ci sono tanti appassionati che si sono riavvicinati. Ci sono squadre più forti ma in campo si inizia alla pari. Ce la giocheremo con tutti”.

“C’è un settore giovanile che sta diventando florido, la nostra realtà sta crescendo, vorremmo il supporto della città – ha detto il dirigente Nuccio Incorvaia – quest’anno si pagherà un biglietto simbolico. Contiamo sulla risposta dei tifosi”.

Questo l’organico della prima squadra.

Coach: Giovanni Blanco.

Opposti:

Rosario Palmeri (capitano),

Giovanni Caruso (under 19).

Schiacciatori:

Sandro Caci,

Samuel Cassará,

Giuseppe Irti,

Adriano Rinelli (Under 19).

Palleggiatori:

Manlio Aliotta,

Claudio Tilaro,

Thomas Fabrizi (Under 15).

Centrali:

GianPaolo Brigandí,

Gabriele Palmeri,

Carlo Buccoleri (under 19)

Liberi:

Gaetano Palmieri,

Matteo Collura (under 17)