Il Gela torna sul mercato, Scerra: "Vogliamo restare competitivi "

Gela. Il bicchiere è mezzo pieno, ma poteva straboccare. Il Gela chiude il girone di andata al quarto posto in classifica nel girone B del torneo di Eccellenza. Un risultato positivo, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Biancazzurri al quarto posto come reti realizzate (24) ma con 16 subite. Rendimento sicuramente migliore al Vincenzo Presti, dove sono arrivati 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (Modica e Mazzarrone). Meno continuo l’andamento in trasferta, con 2 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Damiano Lo Giudice è il miglior marcatore biancazzurro con 8 gol realizzati in 15 partite, seguito da Alves (4), Resouf, Abate (3) e D’Agosto (2).

Sul campo il rimpianto della sconfitta a tavolino a Lentini. A proposito di rimpianti sicuramente le partite con il Mazzarrone e con l’Imesi Atletico Catania sono quelle che potevano avere un finale diverso.

I tifosi sono delusi dal comportamento della dirigenza. A fronte di 6 rescissioni contrattuali è arrivato il solo Laye Signate. Troppo poco per affrontare il girone di ritorno, quando squalifiche e infortuni saranno in agguato, come accaduto lo scorso anno in Promozione.

Il presidente Marco Scerra però manda messaggi di ottimismo. “Non staremo con le mani in mano – ha detto – abbiamo incaricato il nostro direttore sportivo di completare la rosa con quegli innesti che ci consentiranno di potere essere competitivi”.

I malumori della piazza sono stati percepiti anche dalla dirigenza ed è noto che Bonaffini aveva in mano i rinforzi individuati (Ortiz, Manfrè, Mauro e Retucci).

Le riflessioni interne hanno fatto perdere tempo ma Scerra appare sereno. “Non è vero che vogliamo ridimensionare il progetto ma dobbiamo stare attenti al nostro bilancio – conclude – il Gela però vuole essere competitivo anche nel girone di ritorno, i tifosi stiano tranquilli”.

Nel mirino un attaccante ed un centrocampista. Bonaffini ha già i nomi in mano. Sviluppi nei prossimi giorni.

Intanto stamattina la squadra ha visitato alcuni reparti dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Consegnati piccoli doni ai bimbi del reparto di pediatria e una maglia ufficiale al Direttore Sanitario Alfonso Cirrone Cipolla che ringraziamo per l’accoglienza.