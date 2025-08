Mauro e Fiore rilanciano la SSD Gela, la vetta adesso è a -2

Gela. I gol di Mauro e di Fiore consentono alla SSD Gela di vincere ad Avola e conquistare un successo prezioso ad una settimana dal derby con il Vittoria. Un successo per 2-1 mai in discussione. Con...

Gela. I gol di Mauro e di Fiore consentono alla SSD Gela di vincere ad Avola e conquistare un successo prezioso ad una settimana dal derby con il Vittoria. Un successo per 2-1 mai in discussione. Con una squadra falcidiata da infortuni (Floridia, Pandolfo, Riggio) e squalifiche (Pira, Minolfi, Tuvè), l’undici di Mirko Fausciana ha tirato fuori una prestazione tutto cuore.

Al 35’ il primo gol di Mauro, cui è seguito il palo di Deoma dopo appena tre minuti.

Nella ripresa all’undicesimo Fiore ha trovato il gol del 2-0. In mezzo anche la traversa di Scerra. La rete dell’Avola è arrivata in pieno recupero. Il big match tra Vittoria e Misterbianco è finito 0-0. In classifica Misterbianco 46, Gela e Atletico Catania 44, Vittoria 42. Il campionato è apertissimo.