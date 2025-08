Calcio a 5, il Gela si fa riprendere nel finale: finisce 3-3 a Messina

Gela. Pari rocambolesco per il Gela Futsal sul campo della Siac Messina ultima in classifica. La vittoria sfugge nel finale.Messina in vantaggio con D’Arrigo dopo 9 minuti. Il Gela trova il pari con c...

A cura di Giuseppe Fiorelli 28 gennaio 2023 18:52

