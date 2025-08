Istituto Verga, arte e musicoterapia contro la cultura della non violenza

Gela. La lunga ed intensa settimana di incontri sulla non violenza di genere si è chiusa stamattina con un altro evento. Teatro l’auditorium dell’istituto comprensivo “Verga” diretto da Viviana Aldisi...

Gela. La lunga ed intensa settimana di incontri sulla non violenza di genere si è chiusa stamattina con un altro evento. Teatro l’auditorium dell’istituto comprensivo “Verga” diretto da Viviana Aldisio. E per stimolare la cultura della non violenza l’associazione “Diritto&Donna” presieduta da Milly Morinello ha promosso questo incontro alla presenza di Salvatore Bernardo, sovrintendente del commissariato di polizia. Utilizzare le varie forme di arte, come teatro e musicoterapia aiuta.

Gli alunni hanno inscenato alcuni momenti di recitazione ed altre forme d’arte. A conclusione dell’incontro è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo nazionale della lotta al femminicidio ed alla violenza di genere, donata da Coincasa Gela.