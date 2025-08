Tennis, domani pomeriggio la finale del trofeo Moriconi al Club Nautico

Gela. Tutto pronto per la finale della dodicesima edizione del trofeo Manlio Moriconi, valido come dodicesima prova regionale del circuito siciliano di tennis.Il torneo si è alzato di livello e la pre...

Gela. Tutto pronto per la finale della dodicesima edizione del trofeo Manlio Moriconi, valido come dodicesima prova regionale del circuito siciliano di tennis.

Il torneo si è alzato di livello e la presenza di tennisti di seconda categoria ne è la conferma, come spiega con orgoglio il direttore del torneo, Ennio Greco. “Cresce di anno in anno – dice – e la presenza di 28 tennisti di livello ne è la prova. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Il movimento è in fermento ed i risultati nazionali, l’effetto Sinner, aiuta un po’ tutti”.

La finale è in programma domani alle 17,30. L’ingresso è aperto al pubblico.

Due i tennisti gelesi che hanno partecipato al torneo. Il giovanissimo Salvo Giudice, 13 anni e Salvo De Simone, tennista fresco di promozione in B2 con il tennis match ball Siracusa.