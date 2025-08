La SSD Gela spreca e rischia grosso, Minolfi e Deoma regalano il sorriso

Gela. La SSD Gela vince ma non si può dire che sia uscito dalla crisi. Il 2-1 al Canicattini non toglie i dubbi di una squadra che è apparsa in difficoltà, soprattutto psicologica. Gli ospiti tirano u...

A cura di Giuseppe Fiorelli 19 febbraio 2023 17:03

