Respinto il ricorso della Procura sul-11, il Gela riparte da zero

Gela. La Corte d’Appello federale ha respinto il ricorso della procura interregionale della Figc sul caso Bellomo. Nessuna penalizzazione di 11 punti così come chiedeva la procura ma solo una riformulazione della squalifica del difensore Pietro Bellomo, che salterà sette giornate di campionato la prossima stagione agonistica

Il prossimo anno dunque il Gela partirà da zero come tutte le altre squadre. Resta viva l’ipotesi acquisizione del titolo di serie D ma in ogni caso è già una grande notizia quella della conferma della sentenza del tribunale territoriale.