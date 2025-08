Il laterale spagnolo Dopico Uroz al Gela C5 per tentare il miracolo salvezza

Gela. Da uno spagnolo all’altro. Dopo l’addio di Jony Da Sosa il Gela C5 trova un altro giocatore iberico. Alla corte di Enzo Fecondo arriva Jesus Vicente Dopico Uroz, laterale mancino, classe 1993.O...

Gela. Da uno spagnolo all’altro. Dopo l’addio di Jony Da Sosa il Gela C5 trova un altro giocatore iberico. Alla corte di Enzo Fecondo arriva Jesus Vicente Dopico Uroz, laterale mancino, classe 1993.

Originario di El Puerto de Santa María, nell’Andalusia, Uroz è un attaccante mancino dotato di rapidità molto abile nell’uno contro uno. Lo scorso anno a Mazara fu il cannoniere. Quest’anno ha iniziato a Carini.

In passato ha giocato nella D1 Futsal FFF, la massima serie francese. In Spagna ha vestito le maglie della Portuense prima (Tercera Division) e dello Xerex (Segunda Division B) dopo.

La sua prima esperienza in Italia risale sei anni fa al Prato in Serie A2, poi esperienze in Puglia con San Ferdinando e Torremaggiore, intervallate da una stagione a Modena dove ha conquistato la promozione in B. In Italia ha anche giocato a Recanati e Real Casalgrandese. Ora l’avventura al Gela C5, ultimo in classifica e senza una vittoria in campionato in serie B. Chissà che possa portare nuovo entusiasmo.