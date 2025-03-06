Minuti finali fatali all'Asd Avvocati Gela, Catania si impone di misura al "Mattei"
28 aprile 2019 14:58
Caltanissetta espugna il "Mattei", va ai nisseni il derby forense: Asd Avvocati Gela perde 4-2
14 aprile 2019 14:34
Derby tra...avvocati, nel campionato nazionale Asd Gela sfida Caltanissetta
12 aprile 2019 09:30
Asd Avvocati Gela sconfitta dalla quotata Palermo, il "Mattei" è ancora un tabù
07 aprile 2019 19:04
Asd Avvocati Gela lotta ma cede alla distanza, al "Mattei" passa Messina
31 marzo 2019 09:30
Partenza in salita per gli avvocati gelesi nel campionato nazionale, al "Mattei" passa Catania
24 marzo 2019 13:10
Gelesi emigrati e ritrovati nel video "Gira vota e furria" del cantautore Walter Piva
23 dicembre 2014 08:44
Operatori e disabilità : con Turismo Accessibile la consegna degli attestati
04 ottobre 2014 13:42
Inizia con un racconto per bambini la festa dei lettori giunta alla sua decima edizione
26 settembre 2014 13:16
L'associazione il Pungolo dà il via al programma Turismo Accessibile
12 settembre 2014 07:29
No alla fuga di cervelli: salpa la nave di ShipLab per giovani professionisti
12 settembre 2014 06:30
Il grande jazz ancora in città: quest'anno apre le "danze" Barry Harris
06 settembre 2014 07:34
Tutto pronto per la ottava edizione dell'attesissimo Festival del Golfo
05 settembre 2014 15:07
Puntuale la rassegna tradizionale Sperone Arte, siamo alla ventesima edizione
05 settembre 2014 14:00
Il designer gelese Renato Belluccia firma per la nefrologia una copertina d'autore
03 settembre 2014 17:03
Il divertimento chiama e il Kitefestival 2014 risponde: grande pubblico e successo
01 settembre 2014 10:00
Commozione e risate per l'iniziativa solidale "Manfria per Naomi Celona"
30 agosto 2014 11:31
Spettacolo teatrale a Manfria per aiutare la piccola Naomi Celona.
28 agosto 2014 14:09
Al via il quinto Kite Festival, novità di quest'anno lo spericolato Flyboard
26 agosto 2014 13:06
I disabili del Pungolo tornano a "pungolare" l'amministrazione
23 agosto 2014 05:26
Ottant'anni e gira l'Italia a piedi, Alessandro Belliere oggi in visita a Gela
11 agosto 2014 12:40
Raccolta rifiuti, da domani puoi segnalare un problema con l'app #Mirifiuto
07 agosto 2014 13:22
La spiaggia pubblica per i disabili, Mare insieme riparte tra disagi e difficoltà
03 agosto 2014 09:36
Si celebra a Gela la "Giornata mondiale del rifugiato promossa dalle nazioni unite"
01 agosto 2014 11:22
Streetball, arriva il primo torneo di basket in strada dedicato ad Enrico Cannadoro
31 luglio 2014 11:00
Immersioni e archeologia subacquea, Micos ospita otto studenti spagnoli in città
30 luglio 2014 11:40
Emergenza idrica, dopo un guasto rubinetti a secco in tutta la città
30 luglio 2014 09:27
Il rock dell'accademia dei giovani di Macchitella va in scena ed è successo
29 luglio 2014 13:07
Firma la presenza ma non è in servizio, denunciata una donna del reddito minimo
29 luglio 2014 11:04
"Turismo accessibile", Pungolo prova ad abbattere le barriere architettoniche
26 luglio 2014 09:40
Sindaco in strada con scopa e paletta insieme alla Tekra e ai giovani del grest
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Un hacker gelese a Montecitorio, Leandro Gentili vince il Code4Italy 2014
25 luglio 2014 09:16
Dopo un anno di stop, riprendono le visite per i lavoratori esposti all'amianto
25 luglio 2014 08:20
Successo per i ragazzi della Romagnoli in palcoscenico con "Cosi i famigghia"
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Caposoprano, acqua off limits: di nuovo vietato l'utilizzo a scopi alimentari
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Via venezia, traffico limitato ai mezzi pesanti per ridurre inquinamento
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Il parroco di Santa Lucia scrive alla Camusso: "L'Eni ha le sue responsabilità"
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Domenica il vescovo Gisana celebrerà il 50° anniversario della morte di Salvatore Aldisio
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Dubbi sulla Tekra, il sindaco avvia un procedimento di verifica sull'appalto
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Nuova rete idrica, via ai lavori di Caltaqua per oltre dieci milioni di euro
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Dall'Africa a Gela, l'aula consiliare accoglie Pubblimpresa e i consoli ivoriani
22 luglio 2014 16:18
Ieri l'incontro con il M5S, oggi seduta straordinaria al Green Stream
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Salta l'incontro tra Marinello e Crocetta: e adesso si ipotizza l'arrivo di Renzi a Gela
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Bomba indotto, arrivano i primi licenziamenti si teme rivolta sociale
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Rifiuti, spunta un cartello contro l'abbandono indiscriminato e l'incuria
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71 anni fa lo sbarco degli alleati sulle coste cittadine, Gela ha ricordato i caduti
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Magia di luci in versi, approda a Gela la poesia dell'ennese Filippo Minacapilli
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Sorpreso a rubare in campagna, scatta l'arresto per un noto pregiudicato
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Il leggendario ferrarista Nino Vaccarella a Gela per il nono raduno d'auto d'epoca
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Partita della solidarietà, consegnati 2500 euro alla piccola Naomi Celona
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A gonfie vele, un ponte festivo di giugno denso di attività: in gara tra le onde
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La promozione dell'arte e la tecnologia, la scommessa del Google group locale
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Educare alla parità, centinaia di studenti oggi all'istituto Luigi Sturzo
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Premio Lucio Dalla: a Bologna, primo in classifica il cantautore Walter Piva
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10 e lode: lo scrittore Cristiano Cavina interrogato dagli studenti del liceo
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Lo scrittore romagnolo Cavina "interrogato" dagli studenti del liceo scientifico
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11 maggio 2014 13:00
Due concorsi ed è già primo posto per l'orchestra dell'istituto San Francesco
08 maggio 2014 14:36
Il chitarrista di Antonella Ruggiero incontra i musicisti dell'accademia Lavore
03 maggio 2014 08:27
Da domani, anche Gela festeggia la giornata mondiale della danza
28 aprile 2014 20:50
Hello Gela! La prima applicazione del Gdg che saluta l'App android festival
16 aprile 2014 12:38
Siciliani emigrati cercasi per il nuovo video del cantautore gelese Walter Piva
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Ragazzi e social media: un incontro formativo sui rischi al liceo scientifico
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Da Lourdes a Gela, arrivano le reliquie di Santa Bernadette
08 aprile 2014 08:13
Volontariato Unitalsi, una piantina d'ulivo per sostenere progetti per i più deboli
28 marzo 2014 09:00
Cannabis...sì: via libera all'uso terapeutico, la "rivoluzione" siciliana
26 marzo 2014 23:26
Sbarre alzate ma il treno passa: un'altra segnalazione arriva da via Butera
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Gela incontra la Russia: 16 liceali ospiti grazie a uno scambio culturale
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La cultura che va a ruba: ritrovata la libreria itinerante siciliana Leggiu
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Grande entusiasmo per il primo incontro del Google Devoloper Group
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Andy Warhol, archeologia e aperitivo: tre domeniche imperdibili al museo
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La Farm di Gela "vince" la seconda parte del bando Chefare, quasi 6000 voti
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Google sbarca in città: un gruppo di sviluppatori locali avvia le attività
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La cena di San Giuseppe offerta dalla scuola elementare suor Teresa Valsè
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Il quartiere Marchitello chiede pari dignità: "dateci una chiesa e centri aggregativi"
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Gli studenti celebrano la donna al teatro Antidoto di Macchitella
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