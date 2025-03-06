Quotidiano di Gela

Redazione

Minuti finali fatali all'Asd Avvocati Gela, Catania si impone di misura al "Mattei"

28 aprile 2019 14:58

Caltanissetta espugna il "Mattei", va ai nisseni il derby forense: Asd Avvocati Gela perde 4-2

14 aprile 2019 14:34

Derby tra...avvocati, nel campionato nazionale Asd Gela sfida Caltanissetta

12 aprile 2019 09:30

Asd Avvocati Gela sconfitta dalla quotata Palermo, il "Mattei" è ancora un tabù

07 aprile 2019 19:04

Asd Avvocati Gela lotta ma cede alla distanza, al "Mattei" passa Messina

31 marzo 2019 09:30

Partenza in salita per gli avvocati gelesi nel campionato nazionale, al "Mattei" passa Catania

24 marzo 2019 13:10

Gelesi emigrati e ritrovati nel video "Gira vota e furria" del cantautore Walter Piva

23 dicembre 2014 08:44

Operatori e disabilità : con Turismo Accessibile la consegna degli attestati

04 ottobre 2014 13:42

Inizia con un racconto per bambini la festa dei lettori giunta alla sua decima edizione

26 settembre 2014 13:16

L'associazione il Pungolo dà il via al programma Turismo Accessibile

12 settembre 2014 07:29

No alla fuga di cervelli: salpa la nave di ShipLab per giovani professionisti

12 settembre 2014 06:30

Il grande jazz ancora in città: quest'anno apre le "danze" Barry Harris

06 settembre 2014 07:34

Tutto pronto per la ottava edizione dell'attesissimo Festival del Golfo

05 settembre 2014 15:07

Puntuale la rassegna tradizionale Sperone Arte, siamo alla ventesima edizione

05 settembre 2014 14:00

Il designer gelese Renato Belluccia firma per la nefrologia una copertina d'autore

03 settembre 2014 17:03

Il divertimento chiama e il Kitefestival 2014 risponde: grande pubblico e successo

01 settembre 2014 10:00

Commozione e risate per l'iniziativa solidale "Manfria per Naomi Celona"

30 agosto 2014 11:31

Spettacolo teatrale a Manfria per aiutare la piccola Naomi Celona.

28 agosto 2014 14:09

Al via il quinto Kite Festival, novità di quest'anno lo spericolato Flyboard

26 agosto 2014 13:06

I disabili del Pungolo tornano a "pungolare" l'amministrazione

23 agosto 2014 05:26

Ottant'anni e gira l'Italia a piedi, Alessandro Belliere oggi in visita a Gela

11 agosto 2014 12:40

Raccolta rifiuti, da domani puoi segnalare un problema con l'app #Mirifiuto

07 agosto 2014 13:22

La spiaggia pubblica per i disabili, Mare insieme riparte tra disagi e difficoltà

03 agosto 2014 09:36

Si celebra a Gela la "Giornata mondiale del rifugiato promossa dalle nazioni unite"

01 agosto 2014 11:22

Streetball, arriva il primo torneo di basket in strada dedicato ad Enrico Cannadoro

31 luglio 2014 11:00

Immersioni e archeologia subacquea, Micos ospita otto studenti spagnoli in città

30 luglio 2014 11:40

Emergenza idrica, dopo un guasto rubinetti a secco in tutta la città

30 luglio 2014 09:27

Il rock dell'accademia dei giovani di Macchitella va in scena ed è successo

29 luglio 2014 13:07

Firma la presenza ma non è in servizio, denunciata una donna del reddito minimo

29 luglio 2014 11:04

"Turismo accessibile", Pungolo prova ad abbattere le barriere architettoniche

26 luglio 2014 09:40

Sindaco in strada con scopa e paletta insieme alla Tekra e ai giovani del grest

25 luglio 2014 11:52

Un hacker gelese a Montecitorio, Leandro Gentili vince il Code4Italy 2014

25 luglio 2014 09:16

Dopo un anno di stop, riprendono le visite per i lavoratori esposti all'amianto

25 luglio 2014 08:20

Successo per i ragazzi della Romagnoli in palcoscenico con "Cosi i famigghia"

25 luglio 2014 08:13

Caposoprano, acqua off limits: di nuovo vietato l'utilizzo a scopi alimentari

24 luglio 2014 13:44

Via venezia, traffico limitato ai mezzi pesanti per ridurre inquinamento

24 luglio 2014 10:00

Il parroco di Santa Lucia scrive alla Camusso: "L'Eni ha le sue responsabilità"

24 luglio 2014 08:33

Domenica il vescovo Gisana celebrerà il 50° anniversario della morte di Salvatore Aldisio

24 luglio 2014 07:50

Dubbi sulla Tekra, il sindaco avvia un procedimento di verifica sull'appalto

24 luglio 2014 07:43

Nuova rete idrica, via ai lavori di Caltaqua per oltre dieci milioni di euro

24 luglio 2014 06:29

Dall'Africa a Gela, l'aula consiliare accoglie Pubblimpresa e i consoli ivoriani

22 luglio 2014 16:18

Ieri l'incontro con il M5S, oggi seduta straordinaria al Green Stream

16 luglio 2014 08:44

Salta l'incontro tra Marinello e Crocetta: e adesso si ipotizza l'arrivo di Renzi a Gela

16 luglio 2014 08:14

Bomba indotto, arrivano i primi licenziamenti si teme rivolta sociale

16 luglio 2014 07:45

La Sicilia come ponte di nuovi mercati di sblocco, la sfida di Pubblimpresa

15 luglio 2014 14:11

Rifiuti, spunta un cartello contro l'abbandono indiscriminato e l'incuria

11 luglio 2014 13:56

Sferra due colpi di ascia alla nuca, pena di 3 anni e 6 mesi per un giovane

11 luglio 2014 10:56

Ospedale e tagli: un flash mob per denunciare la carenza di personale

11 luglio 2014 09:47

"Non ci indurre in tentazione", al teatro l'opera di Monica Bevelacqua

11 luglio 2014 09:40

71 anni fa lo sbarco degli alleati sulle coste cittadine, Gela ha ricordato i caduti

11 luglio 2014 09:05

Eni, il monito di Fasulo: "inspiegabile il cambio di direzione dell'azienda"

10 luglio 2014 08:57

"El buitre" Totò Carrubba approda nella nazionale italiana di beach soccer

29 giugno 2014 12:09

Magia di luci in versi, approda a Gela la poesia dell'ennese Filippo Minacapilli

27 giugno 2014 09:05

Un'app sulla differenziata? La proposta degli sviluppatori al Google extended

26 giugno 2014 13:45

Magiche scenografie, la vetrina vivente Grecal incanta tutti

25 giugno 2014 07:46

Esplode la web serie Tutte le ragazze con una certa cultura, è Argentero il primo fan

23 giugno 2014 14:19

L'aula consiliare in streaming con San Francisco grazie al gruppo Google

23 giugno 2014 11:07

Stereo, la prima traccia del deejay Salvo Cammarata lanciata dall'emittente M2o

18 giugno 2014 19:24

"Per fare decollare la differenziata ci vuole tempo, ma anche un programma solido"

18 giugno 2014 11:54

Gelesi emigrati e ritrovati nel video "Gira vota e furria" del cantautore Walter Piva

14 giugno 2014 13:20

Etnacomics, che botto! Cosplayer gelesi scatenati nella manifestazione catanese

12 giugno 2014 10:54

Medaglia d'argento al brigadiere dei carabinieri ferito ad un occhio

12 giugno 2014 08:24

Il parere della Vas tarda, proroga di 12 mesi per il Prg annunciato da due anni

12 giugno 2014 08:11

Fusto sospetto con solventi abbandonato in spiaggia: è caduto da una petroliera?

12 giugno 2014 08:06

Vuoi riservare il parcheggio alla tua auto? Utilizza le tante sedie di casa...

11 giugno 2014 15:08

Sorpreso a rubare in campagna, scatta l'arresto per un noto pregiudicato

11 giugno 2014 09:48

Il leggendario ferrarista Nino Vaccarella a Gela per il nono raduno d'auto d'epoca

10 giugno 2014 14:35

Leggenda dell'automobilismo siciliano a Gela

10 giugno 2014 11:42

"Diffama e lede l'immagine dell'Eni", chiesto un milione di euro a Melfa

09 giugno 2014 10:26

Centenario della prima guerra mondiale: un appello per la liberazione dei Marò

06 giugno 2014 14:22

Partita della solidarietà, consegnati 2500 euro alla piccola Naomi Celona

03 giugno 2014 14:06

A gonfie vele, un ponte festivo di giugno denso di attività: in gara tra le onde

31 maggio 2014 09:06

Partita della solidarietà, tanta commozione intorno alla piccola Naomi Celona

26 maggio 2014 16:28

Workshop di pittura al parco archeologico: gli studenti incontrano il maestro Iudice

24 maggio 2014 16:39

La promozione dell'arte e la tecnologia, la scommessa del Google group locale

24 maggio 2014 12:00

L' agone del congiuntivo premia i paladini vincitori della seconda edizione

22 maggio 2014 09:20

Educare alla parità, centinaia di studenti oggi all'istituto Luigi Sturzo

20 maggio 2014 14:38

Premio Lucio Dalla: a Bologna, primo in classifica il cantautore Walter Piva

19 maggio 2014 12:20

10 e lode: lo scrittore Cristiano Cavina interrogato dagli studenti del liceo

16 maggio 2014 14:38

Lo scrittore romagnolo Cavina "interrogato" dagli studenti del liceo scientifico

15 maggio 2014 15:45

"Son tutte belle le mamme del mondo"

11 maggio 2014 13:00

Due concorsi ed è già primo posto per l'orchestra dell'istituto San Francesco

08 maggio 2014 14:36

Il chitarrista di Antonella Ruggiero incontra i musicisti dell'accademia Lavore

03 maggio 2014 08:27

Da domani, anche Gela festeggia la giornata mondiale della danza

28 aprile 2014 20:50

Hello Gela! La prima applicazione del Gdg che saluta l'App android festival

16 aprile 2014 12:38

Siciliani emigrati cercasi per il nuovo video del cantautore gelese Walter Piva

16 aprile 2014 08:56

Ragazzi e social media: un incontro formativo sui rischi al liceo scientifico

12 aprile 2014 08:51

Da Lourdes a Gela, arrivano le reliquie di Santa Bernadette

08 aprile 2014 08:13

Volontariato Unitalsi, una piantina d'ulivo per sostenere progetti per i più deboli

28 marzo 2014 09:00

Cannabis...sì: via libera all'uso terapeutico, la "rivoluzione" siciliana

26 marzo 2014 23:26

Sbarre alzate ma il treno passa: un'altra segnalazione arriva da via Butera

26 marzo 2014 17:24

Gela incontra la Russia: 16 liceali ospiti grazie a uno scambio culturale

25 marzo 2014 17:03

La cultura che va a ruba: ritrovata la libreria itinerante siciliana Leggiu

24 marzo 2014 09:19

Grande entusiasmo per il primo incontro del Google Devoloper Group

20 marzo 2014 09:30

Andy Warhol, archeologia e aperitivo: tre domeniche imperdibili al museo

15 marzo 2014 08:32

La Farm di Gela "vince" la seconda parte del bando Chefare, quasi 6000 voti

14 marzo 2014 11:13

Google sbarca in città: un gruppo di sviluppatori locali avvia le attività

13 marzo 2014 18:53

La cena di San Giuseppe offerta dalla scuola elementare suor Teresa Valsè

13 marzo 2014 16:59

Il quartiere Marchitello chiede pari dignità: "dateci una chiesa e centri aggregativi"

09 marzo 2014 15:15

Gli studenti celebrano la donna al teatro Antidoto di Macchitella

08 marzo 2014 15:48

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