Luigi Maganuco

Cialdini peggio di Hitler, uccise 5.000 meridionali per vendicare 37 assalitori piemontesi
20 novembre 2024 10:52
Assedio in Sicilia per l’Unità d’Italia, sospesa anche la libertà di stampa
17 giugno 2024 09:18
Unità d’Italia, è bastato definire i meridionali briganti per giustificarne il massacro
03 aprile 2024 14:47
Fenestrelle come Auschwitz, meridionali sciolti nella calce dai Savoia nel retro di una chiesa
01 febbraio 2024 12:00
La conquista del sud: “Non credo nell’unità d’Italia e la ritengo una smodata corbelleria”
21 settembre 2023 11:16
I massacri in Sicilia tra il 1860 e il 1861 ad opera dei garibaldini
30 maggio 2023 22:49
“J.A.”, l’agente segreto di Cavour e l’archivio misterioso per conquistare il meridione
26 gennaio 2023 08:48
La "timida" rivolta contro i piemontesi anche da Gela, con il Duca Romualdo Trigona
16 novembre 2022 08:32
Garibaldi aveva definito il Papa "un metro cubo di letame"
18 settembre 2022 08:53
La mafia bene organizzata al nord, da cui viene finanziata, continua a gestire l’Italia
28 luglio 2022 08:26
Unità d'Italia e trasformismo, Liborio Romano: ai camorristi posti di responsabilità
15 maggio 2022 10:58
Italia unificata ma mai economicamente: ricchezza a nord e fame al sud
08 maggio 2022 17:17
Regno delle due Sicilie, 126 anni dimenticati dalla storiografia ufficiale
17 aprile 2022 19:00
I Borboni, Messina e storia delle due Sicilie
30 gennaio 2022 16:37
Unità d’Italia retta da storie fantasiose
07 gennaio 2022 17:42
Varata a Castellammare di Stabia la "Amerigo Vespucci", vanto della Marina Militare
28 novembre 2021 13:07
E’ stato onesto unificare l’Italia a spese del sud?
21 novembre 2021 11:01
Eroi difensori del meridione, cancellati dalle logiche dell’Italia unita
10 ottobre 2021 12:17
Francesco II al sud: “Mi costava troppo punire, la slealtà han facilitato l’invasione”
23 agosto 2021 17:28
Il re galantuomo: Vittorio Emanuele II
11 luglio 2021 12:52
Per fare l’Italia bisognava sacrificare il popolo duo Siciliano
06 giugno 2021 17:39
Unità d’Italia, crimini contro il meridione ancora ignorati dalle logiche economiche
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I due volti dell'Italia: uno ricco e laborioso, l’altro povero e incolto
23 maggio 2021 20:00
Garibaldi, il massone assassino, stupratore, corsaro, pirata e ladro
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Garibaldi, l’eroe dei due mondi solo per la bibliografia ufficiale
11 aprile 2021 18:01
Gianpiero Mughini scandalizzato!
14 marzo 2021 21:23
Ninco Nanco deve morire perché, se dovesse vivere, direbbe qualcosa di meridionale
21 febbraio 2021 20:02
Ducati ai camorristi, le concessioni agli uomini del Risorgimento
31 gennaio 2021 12:20
Unità d'Italia, "Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza"
23 gennaio 2021 11:37
Unificazione e sterminio del meridione, la ricostruzione quasi reale di Guerri
06 dicembre 2020 17:41
Dalla “Rerum Novarum” alle bcc, Gela ha perso cinque banche
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Unità e massacri per conquistare il meridione, Pellicciari: "Savoia contro la chiesa"
01 novembre 2020 10:29
Donne meridionali stuprate dagli "alleati", orrore condonato da "crimini di guerra"
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Il monologo recitato da Maria Giannone: "Sicilia stuprata da un re e mille uomini"
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Meridionali antropologicamente mafiosi: “Storia vecchia e fuori tempo, stiamo zitti”
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Morselli su Filangieri: la recensione che dona dignità al meridione
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Cavour tra prostituzione e riciclo di denaro: Lo stratega del Risorgimento italiano
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Museo Lombroso: l'orribile e razzista esposizione dei crani dei meridionali uccisi
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La Sicilia "liberata" dall'Usa ai mafiosi eletti sindaci, presi Palermo e Caltanissetta
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Patton come Cialdini 83 anni dopo: generali alleati alla mafia per occupare la Sicilia
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Sbarco all'ombra di Lucky, ecco i padri della mafia in Sicilia
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Presa del meridione e fiscalità, ecco la manovra della borghesia settentrionale
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L’onore dei partigiani e comunisti è salvo, la questione meridionale è una bufala
09 maggio 2020 13:05
Moti contro i piemontesi: pugnalatori tra le strade di Palermo
26 aprile 2020 20:52
Meridionali fucilati e donne violentate, il massacro del 1861 cancellato dalla storia
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Povertà e ignoranza del sud, argomenti dei pennivendoli da strapazzo del nord
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Lo sviluppo industriale travolgente del sud spezzato dai Savoia
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I moti rivoluzionari del 1848 solo contro i Borboni
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"'O sole mio", quando la canzone napoletana era più nota dello stesso inno
13 febbraio 2020 11:33
Anche Mozart a Napoli tra i giovani musicisti attratti dai maestri Traetta e Jommelli
29 gennaio 2020 14:27
La guerra non dichiarata dell’Unità d’Italia, invasione per saccheggiare il sud
19 gennaio 2020 10:24
“La fusione coi Napoletani mi fa paura: è come mettersi a letto con un vaioloso”
14 gennaio 2020 23:35
Meridionali fucilati e dimenticati da assassini divenuti gli eroi dell'unità d'Italia
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Disegno politico ben definito contro il meridione: da colonizzatore a colonizzato
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Fonderia Oretea, l'inizio dell'espansione della metallurgia siciliana
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Contro il "Regno delle due Sicilie", gli invasori descritti ancora come eroi
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Questione meridionale, dopo 159 anni è meglio dimenticare
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La fine del regno di Sicilia, il casato del principe Carlo Filangieri
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Vocino riscatta il valore del Regno delle due Sicilia prima del 1860
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Meridione colonizzato con coltelli e camorristi a capo dei seggi elettorali
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"I garibaldini hanno salvato la Sicilia", deluso dall'analisi di Marinelli
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Eccellenze del meridione mascherate da troppe bugie
03 luglio 2019 14:31
Nel nord trasferite le eccellenze del meridione prima della colonizzazione piemontese
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La bufala del Piano Marshall e i generali che uccisero contadini e civili meridionali
26 maggio 2019 10:29
Nell'ignoranza ci culliamo in un sogno onirico che nessuno riuscirà mai a rendere reale
12 maggio 2019 10:45
Unità d’Italia, De Sanctis tradì il suo meridione omettendo i massacri fatti dai piemontesi
22 aprile 2019 21:43
Bennato canta la questione meridionale... bella sta storia e chi la sente
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"Meridionali, popolo ricco di storia che ha stupito prima dell'invasione piemontese"
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Meridione, agricoltura avanzata prima dell’unità d’Italia
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Fiere, altro primato ignorato del Regno delle due Sicilie
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San Leucio, progetto popolare di avvio alla sartoria partenopea
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Lira siciliana per non dipendere economicamente e politicamente dal governo italiano
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Ordini della massoneria, Dè Sivo e i fatti accaduti nel Regno delle Due Sicilie
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Ippolito Nievo sparito in mare con le prove delle male finanze garibaldine
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Illustri traditori del meridione, Crispi: l'eroe garibaldino
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La strage di Auletta compiuta dall’esercito italiano quel mattino del 30 luglio
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L’inventore dell’ascensore è un napoletano ma noi studiamo Otis
14 agosto 2018 19:49
Guerre e sangue per avere l'Italia, Mazzini profeta di Maometto?
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Mieli come Gramsci, poca fermezza sulla questione meridionale
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Come i Savoia svendono l’Italia ai francesi
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Mattarella, il Presidente che ha dimenticato di essere siciliano
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Unità d’Italia contro la potenza marittima e commerciale del Regno delle due Sicilie
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Spari in fabbrica, lavoratori di Petrarsa uccisi e dimenticati
06 giugno 2018 16:02
Autonomia regionale con partiti locali, formula vincente ma sottaciuta
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Sveglia meridionale, prendi coscienza della realtà storica: base del nostro futuro
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Teorema meridionale, quello che è necessario al nord diventa superfluo al sud
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Real Cittadella, l'attacco dei piemontesi per un fine nobile che mortifica il sud
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Italia a due velocità, i soldi dello Stato ingrassano il nord che noi elogiamo
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Gli assassini del meridione arricchiscono la toponomastica delle vie del sud
18 marzo 2018 09:18
Con le sciabole i piemontesi hanno acquisito le banche pubbliche del meridione
24 febbraio 2018 14:38
In Italia emigravano solo piemontesi e veneti, poi lo scippo al meridione
16 febbraio 2018 21:17
Il nord ha piovrizzato e ridotto in povertà assoluta il sud
05 febbraio 2018 16:02
Il sangue del sud è solo acqua che scorre placida dai fiumi
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Banche del Sud prosciugate dai capitali aurei imposti dai colonizzatori
11 novembre 2017 18:04
Io voto Zes, la normativa che salva la Sicilia dai soprusi del nord
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Veneto e Lombardia verso l'autonomia, la Sicilia può rispolverare lo Statuto
23 ottobre 2017 18:40
Villa, piazze e vie intitolate a Garibaldi: il ladro di cavalli che ha saccheggiato il meridione
16 ottobre 2017 10:39
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