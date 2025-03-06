Quotidiano di Gela

Luigi Maganuco

Luigi Maganuco

Cialdini peggio di Hitler, uccise 5.000 meridionali per vendicare 37 assalitori piemontesi

20 novembre 2024 10:52

Assedio in Sicilia per l’Unità d’Italia, sospesa anche la libertà di stampa

17 giugno 2024 09:18

Unità d’Italia, è bastato definire i meridionali briganti per giustificarne il massacro

03 aprile 2024 14:47

Fenestrelle come Auschwitz, meridionali sciolti nella calce dai Savoia nel retro di una chiesa

01 febbraio 2024 12:00

La conquista del sud: “Non credo nell’unità d’Italia e la ritengo una smodata corbelleria”

21 settembre 2023 11:16

I massacri in Sicilia tra il 1860 e il 1861 ad opera dei garibaldini

30 maggio 2023 22:49

“J.A.”, l’agente segreto di Cavour e l’archivio misterioso per conquistare il meridione

26 gennaio 2023 08:48

La "timida" rivolta contro i piemontesi anche da Gela, con il Duca Romualdo Trigona

16 novembre 2022 08:32

Garibaldi aveva definito il Papa "un metro cubo di letame"

18 settembre 2022 08:53

La mafia bene organizzata al nord, da cui viene finanziata, continua a gestire l’Italia

28 luglio 2022 08:26

Unità d'Italia e trasformismo, Liborio Romano: ai camorristi posti di responsabilità

15 maggio 2022 10:58

Italia unificata ma mai economicamente: ricchezza a nord e fame al sud

08 maggio 2022 17:17

Regno delle due Sicilie, 126 anni dimenticati dalla storiografia ufficiale

17 aprile 2022 19:00

I Borboni, Messina e storia delle due Sicilie

30 gennaio 2022 16:37

Unità d’Italia retta da storie fantasiose

07 gennaio 2022 17:42

Varata a Castellammare di Stabia la "Amerigo Vespucci", vanto della Marina Militare

28 novembre 2021 13:07

E’ stato onesto unificare l’Italia a spese del sud?

21 novembre 2021 11:01

Eroi difensori del meridione, cancellati dalle logiche dell’Italia unita

10 ottobre 2021 12:17

Francesco II al sud: “Mi costava troppo punire, la slealtà han facilitato l’invasione”

23 agosto 2021 17:28

Il re galantuomo: Vittorio Emanuele II

11 luglio 2021 12:52

Per fare l’Italia bisognava sacrificare il popolo duo Siciliano

06 giugno 2021 17:39

Unità d’Italia, crimini contro il meridione ancora ignorati dalle logiche economiche

30 maggio 2021 21:05

I due volti dell'Italia: uno ricco e laborioso, l’altro povero e incolto

23 maggio 2021 20:00

Garibaldi, il massone assassino, stupratore, corsaro, pirata e ladro

25 aprile 2021 09:15

Garibaldi, l’eroe dei due mondi solo per la bibliografia ufficiale

11 aprile 2021 18:01

Gianpiero Mughini scandalizzato!

14 marzo 2021 21:23

Ninco Nanco deve morire perché, se dovesse vivere, direbbe qualcosa di meridionale

21 febbraio 2021 20:02

Ducati ai camorristi, le concessioni agli uomini del Risorgimento

31 gennaio 2021 12:20

Unità d'Italia, "Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza"

23 gennaio 2021 11:37

Unificazione e sterminio del meridione, la ricostruzione quasi reale di Guerri

06 dicembre 2020 17:41

Dalla “Rerum Novarum” alle bcc, Gela ha perso cinque banche

22 novembre 2020 19:27

Unità e massacri per conquistare il meridione, Pellicciari: "Savoia contro la chiesa"

01 novembre 2020 10:29

Donne meridionali stuprate dagli "alleati", orrore condonato da "crimini di guerra"

18 ottobre 2020 19:43

Il monologo recitato da Maria Giannone: "Sicilia stuprata da un re e mille uomini"

20 settembre 2020 09:15

Meridionali antropologicamente mafiosi: “Storia vecchia e fuori tempo, stiamo zitti”

13 settembre 2020 11:47

Morselli su Filangieri: la recensione che dona dignità al meridione

01 settembre 2020 18:59

Cavour tra prostituzione e riciclo di denaro: Lo stratega del Risorgimento italiano

17 agosto 2020 12:10

Museo Lombroso: l'orribile e razzista esposizione dei crani dei meridionali uccisi

25 luglio 2020 14:49

La Sicilia "liberata" dall'Usa ai mafiosi eletti sindaci, presi Palermo e Caltanissetta

28 giugno 2020 14:10

Patton come Cialdini 83 anni dopo: generali alleati alla mafia per occupare la Sicilia

15 giugno 2020 09:26

Sbarco all'ombra di Lucky, ecco i padri della mafia in Sicilia

08 giugno 2020 12:38

Presa del meridione e fiscalità, ecco la manovra della borghesia settentrionale

28 maggio 2020 16:31

L’onore dei partigiani e comunisti è salvo, la questione meridionale è una bufala

09 maggio 2020 13:05

Moti contro i piemontesi: pugnalatori tra le strade di Palermo

26 aprile 2020 20:52

Meridionali fucilati e donne violentate, il massacro del 1861 cancellato dalla storia

12 aprile 2020 11:07

Povertà e ignoranza del sud, argomenti dei pennivendoli da strapazzo del nord

31 marzo 2020 13:34

Lo sviluppo industriale travolgente del sud spezzato dai Savoia

15 marzo 2020 19:22

I moti rivoluzionari del 1848 solo contro i Borboni

04 marzo 2020 11:21

"'O sole mio", quando la canzone napoletana era più nota dello stesso inno

13 febbraio 2020 11:33

Anche Mozart a Napoli tra i giovani musicisti attratti dai maestri Traetta e Jommelli

29 gennaio 2020 14:27

La guerra non dichiarata dell’Unità d’Italia, invasione per saccheggiare il sud

19 gennaio 2020 10:24

“La fusione coi Napoletani mi fa paura: è come mettersi a letto con un vaioloso”

14 gennaio 2020 23:35

Meridionali fucilati e dimenticati da assassini divenuti gli eroi dell'unità d'Italia

22 dicembre 2019 19:21

Disegno politico ben definito contro il meridione: da colonizzatore a colonizzato

15 dicembre 2019 19:58

Fonderia Oretea, l'inizio dell'espansione della metallurgia siciliana

01 dicembre 2019 21:32

Contro il "Regno delle due Sicilie", gli invasori descritti ancora come eroi

12 novembre 2019 17:33

Questione meridionale, dopo 159 anni è meglio dimenticare

23 ottobre 2019 01:58

La fine del regno di Sicilia, il casato del principe Carlo Filangieri

17 ottobre 2019 14:11

Vocino riscatta il valore del Regno delle due Sicilia prima del 1860

29 settembre 2019 20:17

Meridione colonizzato con coltelli e camorristi a capo dei seggi elettorali

01 settembre 2019 13:40

"I garibaldini hanno salvato la Sicilia", deluso dall'analisi di Marinelli

04 agosto 2019 12:33

Eccellenze del meridione mascherate da troppe bugie

03 luglio 2019 14:31

Nel nord trasferite le eccellenze del meridione prima della colonizzazione piemontese

15 giugno 2019 14:29

La bufala del Piano Marshall e i generali che uccisero contadini e civili meridionali

26 maggio 2019 10:29

Nell'ignoranza ci culliamo in un sogno onirico che nessuno riuscirà mai a rendere reale

12 maggio 2019 10:45

Unità d’Italia, De Sanctis tradì il suo meridione omettendo i massacri fatti dai piemontesi

22 aprile 2019 21:43

Bennato canta la questione meridionale... bella sta storia e chi la sente

24 marzo 2019 18:58

"Meridionali, popolo ricco di storia che ha stupito prima dell'invasione piemontese"

21 febbraio 2019 10:26

Meridione, agricoltura avanzata prima dell’unità d’Italia

06 gennaio 2019 17:03

Italia, repubblica fondata sui segreti e le menzogne di Stato

22 dicembre 2018 19:42

Sud smantellato dall’Unità d’Italia, le eccellenze trasferite a nord

26 novembre 2018 18:59

Fiere, altro primato ignorato del Regno delle due Sicilie

14 novembre 2018 11:22

San Leucio, progetto popolare di avvio alla sartoria partenopea

04 novembre 2018 18:50

Unità d'Italia con la ricchezza del Sud e il debito della moneta piemontese

28 ottobre 2018 12:27

Lira siciliana per non dipendere economicamente e politicamente dal governo italiano

18 ottobre 2018 23:32

Ordini della massoneria, Dè Sivo e i fatti accaduti nel Regno delle Due Sicilie

19 settembre 2018 13:27

Ippolito Nievo sparito in mare con le prove delle male finanze garibaldine

08 settembre 2018 10:55

Illustri traditori del meridione, Crispi: l'eroe garibaldino

25 agosto 2018 12:05

La strage di Auletta compiuta dall’esercito italiano quel mattino del 30 luglio

18 agosto 2018 11:42

L’inventore dell’ascensore è un napoletano ma noi studiamo Otis

14 agosto 2018 19:49

Guerre e sangue per avere l'Italia, Mazzini profeta di Maometto?

05 agosto 2018 12:23

Mieli come Gramsci, poca fermezza sulla questione meridionale

22 luglio 2018 19:33

Come i Savoia svendono l’Italia ai francesi

01 luglio 2018 11:09

Mattarella, il Presidente che ha dimenticato di essere siciliano

23 giugno 2018 20:36

Unità d’Italia contro la potenza marittima e commerciale del Regno delle due Sicilie

16 giugno 2018 11:53

Spari in fabbrica, lavoratori di Petrarsa uccisi e dimenticati

06 giugno 2018 16:02

Autonomia regionale con partiti locali, formula vincente ma sottaciuta

27 maggio 2018 10:42

Sveglia meridionale, prendi coscienza della realtà storica: base del nostro futuro

22 maggio 2018 08:23

Teorema meridionale, quello che è necessario al nord diventa superfluo al sud

11 maggio 2018 08:09

Real Cittadella, l'attacco dei piemontesi per un fine nobile che mortifica il sud

22 aprile 2018 08:47

Italia a due velocità, i soldi dello Stato ingrassano il nord che noi elogiamo

17 aprile 2018 09:04

Gli assassini del meridione arricchiscono la toponomastica delle vie del sud

18 marzo 2018 09:18

Con le sciabole i piemontesi hanno acquisito le banche pubbliche del meridione

24 febbraio 2018 14:38

In Italia emigravano solo piemontesi e veneti, poi lo scippo al meridione

16 febbraio 2018 21:17

Il nord ha piovrizzato e ridotto in povertà assoluta il sud

05 febbraio 2018 16:02

Il sangue del sud è solo acqua che scorre placida dai fiumi

31 gennaio 2018 15:47

Banche del Sud prosciugate dai capitali aurei imposti dai colonizzatori

11 novembre 2017 18:04

Io voto Zes, la normativa che salva la Sicilia dai soprusi del nord

31 ottobre 2017 08:21

Veneto e Lombardia verso l'autonomia, la Sicilia può rispolverare lo Statuto

23 ottobre 2017 18:40

Villa, piazze e vie intitolate a Garibaldi: il ladro di cavalli che ha saccheggiato il meridione

16 ottobre 2017 10:39

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