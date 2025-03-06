Quotidiano di Gela

Chiara Cafà

Chiara Cafà

A 48 ore dalla scadenza il Gela mette punto. "Il Comune è causa del nostro fallimento"

23 luglio 2019 14:10

Il Gela chiude a Licata contro il Locri ma il futuro è incerto

05 maggio 2019 11:41

Gela fa visita al forte Castrovillari, dopo la salvezza matematica ancora il "sogno" play-off

27 aprile 2019 18:22

Gela a Marsala per rialzare la testa dopo tre ko consecutivi, "incubo" play-out da scongiurare

13 aprile 2019 17:12

Gela regolarmente in campo al San Nicola, contro il Bari c'è solo da guadagnare

30 marzo 2019 12:58

Dopo il caso Martello, Gela in campo: i biancazzurri a Licata contro la Cittanovese

24 marzo 2019 08:30

Gela con tanti assenti fa visita alla Sancataldese, derby per i biancazzurri a caccia del riscatto

16 marzo 2019 16:52

Gela ancora con gli uomini contati, fuori Castaldo e a rischio Schisciano: arriva il Messina

02 marzo 2019 17:14

Gela in Calabria per tentare il colpo contro il Roccella, dopo la squalifica rientra Retucci

23 febbraio 2019 16:09

Il Gela aspetta Rotonda, gli uomini di Brucculeri vogliono sfatare il tabù "casa"

16 febbraio 2019 15:27

Gela falcidiato dalle assenze per la gara di Nocera, sono 6 tra squalificati e infortunati

09 febbraio 2019 14:41

"Niente più violenza in campo", le dirigenze di Gela e Acr Messina oltre le rivalità

05 febbraio 2019 17:36

Dopo il colpo a Palmi il Gela attende il Troina, in attacco ballottaggio Dieme-Sowe

02 febbraio 2019 15:21

Il Gela cerca il bis contro il Portici e valuta il tesseramento dell'esterno Aveni

19 gennaio 2019 14:48

Il Gela a Locri per dimenticare gli ultimi risultati negativi

22 dicembre 2018 13:37

Il Gela in crisi societaria aspetta il Marsala, squadra affidata a Fausciana

08 dicembre 2018 16:07

Il Gela in viaggio per Torre del Greco, domani sfida alla Turris: "Solo grazie ai Mendola"

01 dicembre 2018 14:00

Gela-Bari, la supersfida senza lo spettacolo del pubblico

24 novembre 2018 19:48

Derby verità per il Gela, Zeman: "Il Messina ha grandi individualità"

10 novembre 2018 13:42

Il Gela vuole violare il suo stadio, Zeman rinuncia a Bonanno e Mauro

03 novembre 2018 18:12

Con il Rotonda per riprendere la corsa, il Gela recupera Sowe ma perde ancora Bonanno

27 ottobre 2018 12:11

Il Gela è pronto per il debutto: Zeman subito all'esame Igea Virtus in un Presti muto

15 settembre 2018 13:50

L'arbitro ferma il Gela, ancora pari con l'Acireale

06 maggio 2018 15:14

Al Gela non riesce il poker, solo un pari con la Cittanovese: addio play-off

22 aprile 2018 15:13

Il Gela vuole ancora crederci, con la Cittanovese a Licata per il poker

21 aprile 2018 17:27

Il Gela vuole aggrapparsi ad un sogno, sfida al Portici a Licata

15 aprile 2018 10:44

Il Gela torna a vincere, netto 3-0 al Paceco: doppio Bonanno e Gallon

29 marzo 2018 19:51

La rabbia di Moi. "Serve chiarezza, siamo stanchi di essere palleggiati"

18 marzo 2018 21:10

Gela-Sancataldese 2-2, il cuore non basta in dieci contro undici

18 marzo 2018 14:56

Gela Calcio nel tunnel, i Mendola "gettano la spugna"

16 marzo 2018 19:00

Ufficiale: Gela-Sancataldese si giocherà allo stadio Liotta di Licata

15 marzo 2018 13:48

Gela dimentica il caos stadio, occorre pensare all'Isola Capo Rizzuto

03 marzo 2018 14:41

Il Gela in cerca di sé stesso, al "Presti" arriva l'Ercolanese

10 febbraio 2018 22:21

Il Gela contro l'Igea Virtus, nuovo derby per i biancazzurri: Gallon dal primo minuto

03 febbraio 2018 16:14

Gela-Messina 0-0, un pareggio che non serve a nessuno

28 gennaio 2018 17:08

Gela-Messina, Terranova: "Il pari ci può stare", Modica. "Secondo tempo condizionato"

28 gennaio 2018 17:02

Gela provaci! Domani a Vibo senza paura per cercare continuità

20 gennaio 2018 17:11

Super Gela, Troina battuto 2-1 con un gol per tempo

14 gennaio 2018 15:00

Gela-Troina, Bonaffini torna titolare ed in difesa si tenta il recupero di Moi

13 gennaio 2018 23:38

Gela sul mercato: trattative con Plescia (Siracusa), Aperi (Cuneo), e Longo

04 gennaio 2018 13:29

Il calcio può favorire l'integrazione, domani la prima tappa del progetto in rete Figc con 200 rifugiati

27 novembre 2017 10:50

Greco: "Legami poco chiari tra calcio, politica e spazzatura, il sindaco faccia chiarezza"

18 ottobre 2017 09:45

Il nodo è la gestione del Presti, domani la Commissione Sport proverà a ricucire lo strappo tra Gela e sindaco

17 ottobre 2017 09:11

Caltanissetta e Gela: arrivano da qui due campioni di poker sportivo

12 ottobre 2017 07:27

Eni, Comune e Figc ignorano il Gela Calcio e Mendola accusa: "Ci sentiamo abbandonati"

06 ottobre 2017 08:56

Anche la Pro Gela sta per dire addio, il titolo di serie C1 conteso da tre club

17 giugno 2017 18:42

"Salviamo il Gela calcio", i tifosi tappezzano la città di striscioni e incontrano i Mendola

11 giugno 2017 06:45

Rende-Gela senza tifosi biancazzurri, il club reagisce: "Accettiamo il provvedimento ma così il calcio è umiliato"

12 maggio 2017 17:09

Giudice sportivo Serie D, Bonanno salta Rende-Gela per squalifica

09 marzo 2017 12:25

Stadio Presti, 5 consiglieri chiariscono. "Si al bando, non siamo contro il Gela calcio"

10 agosto 2016 08:19

La città si mobilita per spingere il Gela in serie D, tutto esaurito allo stadio Presti

16 aprile 2016 11:23

Diga Comunelli, al via il campionato mountain-bike XC coppa Sicilia

19 febbraio 2016 18:06

Il basket school Gela continua a vincere e approda alla fase regionale

17 febbraio 2016 18:39

Calcio a 5, Gela a valanga sul Nissoria: conquistata la C2 con due turni di anticipo

13 febbraio 2016 18:37

Il Gela fa visita alla Parmonval, l'obiettivo sono i tre punti per continuare a correre in classifica

13 febbraio 2016 09:30

Il Gela ospita il Paceco, Brucculeri striglia i suoi. "Giocherà solo chi merita"

06 febbraio 2016 12:34

Giochi invernali Special Olympics: l’Orizzonte Gela trionfa, Palmeri convocato per Austria 2017

01 febbraio 2016 17:35

Il Gela calcio a 5 batte anche il Joppolo, è il decimo risultato utile: sconfitta per il Pro Gela

31 gennaio 2016 07:57

Brucculeri avverte il Gela: "Superato un grande esame, ma ne mancano 11 alla laurea"

29 gennaio 2016 18:50

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