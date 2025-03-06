Chiara Cafà

A 48 ore dalla scadenza il Gela mette punto. "Il Comune è causa del nostro fallimento"
23 luglio 2019 14:10
Il Gela chiude a Licata contro il Locri ma il futuro è incerto
05 maggio 2019 11:41
Gela fa visita al forte Castrovillari, dopo la salvezza matematica ancora il "sogno" play-off
27 aprile 2019 18:22
Gela a Marsala per rialzare la testa dopo tre ko consecutivi, "incubo" play-out da scongiurare
13 aprile 2019 17:12
Gela regolarmente in campo al San Nicola, contro il Bari c'è solo da guadagnare
30 marzo 2019 12:58
Dopo il caso Martello, Gela in campo: i biancazzurri a Licata contro la Cittanovese
24 marzo 2019 08:30
Gela con tanti assenti fa visita alla Sancataldese, derby per i biancazzurri a caccia del riscatto
16 marzo 2019 16:52
Gela ancora con gli uomini contati, fuori Castaldo e a rischio Schisciano: arriva il Messina
02 marzo 2019 17:14
Gela in Calabria per tentare il colpo contro il Roccella, dopo la squalifica rientra Retucci
23 febbraio 2019 16:09
Il Gela aspetta Rotonda, gli uomini di Brucculeri vogliono sfatare il tabù "casa"
16 febbraio 2019 15:27
Gela falcidiato dalle assenze per la gara di Nocera, sono 6 tra squalificati e infortunati
09 febbraio 2019 14:41
"Niente più violenza in campo", le dirigenze di Gela e Acr Messina oltre le rivalità
05 febbraio 2019 17:36
Dopo il colpo a Palmi il Gela attende il Troina, in attacco ballottaggio Dieme-Sowe
02 febbraio 2019 15:21
Il Gela cerca il bis contro il Portici e valuta il tesseramento dell'esterno Aveni
19 gennaio 2019 14:48
Il Gela a Locri per dimenticare gli ultimi risultati negativi
22 dicembre 2018 13:37
Il Gela in crisi societaria aspetta il Marsala, squadra affidata a Fausciana
08 dicembre 2018 16:07
Il Gela in viaggio per Torre del Greco, domani sfida alla Turris: "Solo grazie ai Mendola"
01 dicembre 2018 14:00
Gela-Bari, la supersfida senza lo spettacolo del pubblico
24 novembre 2018 19:48
Derby verità per il Gela, Zeman: "Il Messina ha grandi individualità"
10 novembre 2018 13:42
Il Gela vuole violare il suo stadio, Zeman rinuncia a Bonanno e Mauro
03 novembre 2018 18:12
Con il Rotonda per riprendere la corsa, il Gela recupera Sowe ma perde ancora Bonanno
27 ottobre 2018 12:11
Il Gela è pronto per il debutto: Zeman subito all'esame Igea Virtus in un Presti muto
15 settembre 2018 13:50
L'arbitro ferma il Gela, ancora pari con l'Acireale
06 maggio 2018 15:14
Al Gela non riesce il poker, solo un pari con la Cittanovese: addio play-off
22 aprile 2018 15:13
Il Gela vuole ancora crederci, con la Cittanovese a Licata per il poker
21 aprile 2018 17:27
Il Gela vuole aggrapparsi ad un sogno, sfida al Portici a Licata
15 aprile 2018 10:44
Il Gela torna a vincere, netto 3-0 al Paceco: doppio Bonanno e Gallon
29 marzo 2018 19:51
La rabbia di Moi. "Serve chiarezza, siamo stanchi di essere palleggiati"
18 marzo 2018 21:10
Gela-Sancataldese 2-2, il cuore non basta in dieci contro undici
18 marzo 2018 14:56
Gela Calcio nel tunnel, i Mendola "gettano la spugna"
16 marzo 2018 19:00
Ufficiale: Gela-Sancataldese si giocherà allo stadio Liotta di Licata
15 marzo 2018 13:48
Gela dimentica il caos stadio, occorre pensare all'Isola Capo Rizzuto
03 marzo 2018 14:41
Il Gela in cerca di sé stesso, al "Presti" arriva l'Ercolanese
10 febbraio 2018 22:21
Il Gela contro l'Igea Virtus, nuovo derby per i biancazzurri: Gallon dal primo minuto
03 febbraio 2018 16:14
Gela-Messina 0-0, un pareggio che non serve a nessuno
28 gennaio 2018 17:08
Gela-Messina, Terranova: "Il pari ci può stare", Modica. "Secondo tempo condizionato"
28 gennaio 2018 17:02
Gela provaci! Domani a Vibo senza paura per cercare continuità
20 gennaio 2018 17:11
Super Gela, Troina battuto 2-1 con un gol per tempo
14 gennaio 2018 15:00
Gela-Troina, Bonaffini torna titolare ed in difesa si tenta il recupero di Moi
13 gennaio 2018 23:38
Gela sul mercato: trattative con Plescia (Siracusa), Aperi (Cuneo), e Longo
04 gennaio 2018 13:29
Il calcio può favorire l'integrazione, domani la prima tappa del progetto in rete Figc con 200 rifugiati
27 novembre 2017 10:50
Greco: "Legami poco chiari tra calcio, politica e spazzatura, il sindaco faccia chiarezza"
18 ottobre 2017 09:45
Il nodo è la gestione del Presti, domani la Commissione Sport proverà a ricucire lo strappo tra Gela e sindaco
17 ottobre 2017 09:11
Caltanissetta e Gela: arrivano da qui due campioni di poker sportivo
12 ottobre 2017 07:27
Eni, Comune e Figc ignorano il Gela Calcio e Mendola accusa: "Ci sentiamo abbandonati"
06 ottobre 2017 08:56
Anche la Pro Gela sta per dire addio, il titolo di serie C1 conteso da tre club
17 giugno 2017 18:42
"Salviamo il Gela calcio", i tifosi tappezzano la città di striscioni e incontrano i Mendola
11 giugno 2017 06:45
Rende-Gela senza tifosi biancazzurri, il club reagisce: "Accettiamo il provvedimento ma così il calcio è umiliato"
12 maggio 2017 17:09
Giudice sportivo Serie D, Bonanno salta Rende-Gela per squalifica
09 marzo 2017 12:25
Stadio Presti, 5 consiglieri chiariscono. "Si al bando, non siamo contro il Gela calcio"
10 agosto 2016 08:19
La città si mobilita per spingere il Gela in serie D, tutto esaurito allo stadio Presti
16 aprile 2016 11:23
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19 febbraio 2016 18:06
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17 febbraio 2016 18:39
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13 febbraio 2016 18:37
Il Gela fa visita alla Parmonval, l'obiettivo sono i tre punti per continuare a correre in classifica
13 febbraio 2016 09:30
Il Gela ospita il Paceco, Brucculeri striglia i suoi. "Giocherà solo chi merita"
06 febbraio 2016 12:34
Giochi invernali Special Olympics: l’Orizzonte Gela trionfa, Palmeri convocato per Austria 2017
01 febbraio 2016 17:35
Il Gela calcio a 5 batte anche il Joppolo, è il decimo risultato utile: sconfitta per il Pro Gela
31 gennaio 2016 07:57
Brucculeri avverte il Gela: "Superato un grande esame, ma ne mancano 11 alla laurea"
29 gennaio 2016 18:50
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