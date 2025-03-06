Rosario Di Natale

La fine della politica e la barbarie dei ballottaggi
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“Ettore Romagnoli”: musica per l’anima
11 giugno 2024 09:49
Dott. Filippo Pepe: operatore di salute e bellezza!
15 marzo 2024 07:42
Tecnologia 4.0 e chirurgia all'avanguardia, Enzo Pepe inaugura la clinica Santa Chiara
10 gennaio 2024 05:49
La Conchiglia, lo Stradivari dei mari
16 settembre 2022 06:43
La Conchiglia vivrà anche nel XXI secolo?
29 agosto 2022 09:22
I Greca: la legge dei numeri uno!
04 gennaio 2022 09:32
Bianca Cannizzaro: passi verso la luce!
05 dicembre 2021 11:06
Francesco Zito: un eroe del nostro tempo. Inoltre…
24 novembre 2021 08:39
La Sicilia di Miccichè e il potere della vergogna
21 marzo 2021 09:16
Eschilo Tennis Club: verso l’eccellenza!
12 dicembre 2020 15:01
Il turismo in città è senza salotto!
23 novembre 2020 10:51
E ora il campo di Atletica Leggera!
12 novembre 2020 19:18
“Gela in miniatura” e politici lillipuziani
21 ottobre 2020 15:57
Eschilo Tennis Club: Padel, che passione!
04 ottobre 2020 14:57
Bianca Cannizzaro: il massimo della bellezza!
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Villa Greca: l’immagine di Gela nel mondo!
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Villa Greca: un evento per il Mondo!
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Sei stato mio avversario? Allora ti premio!
27 febbraio 2020 09:48
Villa Greca: paura e incanto!
07 gennaio 2020 15:01
Vivere la dignità nell’oasi di via Europa
20 dicembre 2019 12:59
Zappa e rastrello contro l’indecenza dei bagni greci
11 dicembre 2019 10:56
Un giorno indimenticabile per i bambini della Valsè a Villa Greca
25 ottobre 2019 08:36
Villa Greca: Prometeo sugli scudi!
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Villa Greca: quale Prometeo?
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Villa Greca: l’anima nascosta
27 luglio 2019 13:00
Villa Greca: una porta sull’infinito!
26 giugno 2019 14:13
Spata evita il confronto televisivo, Scerra e Lorefice: puntualizzazioni!
06 maggio 2019 20:44
I movimenti civici e Lucio Greco sono esempio di tempestività
02 marzo 2019 17:04
L'urlo dei silenzi, monologhi dell'anima in una serata evento all'Eschilo
28 novembre 2017 12:25
Sara Bonura, passi di civiltà
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Enzo Pepe, un capolavoro da completare
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Ancora qualcosa sulla poesia di Gaetano Trainito
03 novembre 2017 08:14
Enzo Pepe, sensore e collante della provincia.
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Enzo Pepe: processo senza il corpo del reato
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Enzo Pepe, convention vibrante
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Enzo Pepe, per la convention arriva Ruvolo
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Nello Musumeci non poteva essere solo un’ipotesi
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Venticinque secoli di storia di Gela a teatro
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Urban Dance sotto le stelle
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Storie che non sono semplici storie
28 giugno 2017 18:36
Accoglienza, legalità e sicurezza. All'Itis studiosi a confronto sui migranti
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I tesori di Gela? Hanno altro cui pensare!
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Libri e Cultura: due donne in prima linea
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Virgilio Argento, una via per non dimenticare
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Carlo Morselli, un’eccellenza fuori le mura
13 novembre 2016 10:45
Teatro impegnato per Il Piccolo Teatro di Biagio Pardo
10 maggio 2016 18:49
Marco Trainito: la conferma di un’eccellenza
17 aprile 2016 18:04
Nuccio Mulè, la coscienza vigile della città!
14 gennaio 2016 18:17
Vittorio Sgarbi, l’uomo più vicino a Dio
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Teatro Eschilo, civiltà in movimento
08 novembre 2015 16:58
Talenti di cui andare orgogliosi
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Totò e Raffaele Giudice: onore a Eschilo!
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Sindaco, le racconto un’altra storia
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Un’altra polpetta avvelenata per Gela!
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Silvana Grasso: lingua e inconscio
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Mancuso e Pellitteri sanno quello che dicono?
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"Pecorai" nella prossima giunta comunale?
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Le schettinate di Mancuso e Gibiino
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Gaetano Trainito: Sete di spazi. Da Schopenhauer a Cioran, alla luce!
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Il perché di un fallimento e i lillipuziani del sentimento
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