Quotidiano di Gela

Rosario Di Natale

Rosario Di Natale

La fine della politica e la barbarie dei ballottaggi

29 luglio 2024 10:34

“Ettore Romagnoli”: musica per l’anima

11 giugno 2024 09:49

Dott. Filippo Pepe: operatore di salute e bellezza!

15 marzo 2024 07:42

Tecnologia 4.0 e chirurgia all'avanguardia, Enzo Pepe inaugura la clinica Santa Chiara

10 gennaio 2024 05:49

La Conchiglia, lo Stradivari dei mari

16 settembre 2022 06:43

La Conchiglia vivrà anche nel XXI secolo?

29 agosto 2022 09:22

I Greca: la legge dei numeri uno!

04 gennaio 2022 09:32

Bianca Cannizzaro: passi verso la luce!

05 dicembre 2021 11:06

Francesco Zito: un eroe del nostro tempo. Inoltre…

24 novembre 2021 08:39

La Sicilia di Miccichè e il potere della vergogna

21 marzo 2021 09:16

Eschilo Tennis Club: verso l’eccellenza!

12 dicembre 2020 15:01

Il turismo in città è senza salotto!

23 novembre 2020 10:51

E ora il campo di Atletica Leggera!

12 novembre 2020 19:18

“Gela in miniatura” e politici lillipuziani

21 ottobre 2020 15:57

Eschilo Tennis Club: Padel, che passione!

04 ottobre 2020 14:57

Bianca Cannizzaro: il massimo della bellezza!

14 settembre 2020 11:29

Villa Greca: l’immagine di Gela nel mondo!

13 agosto 2020 14:51

Villa Greca: un evento per il Mondo!

06 agosto 2020 10:25

Sei stato mio avversario? Allora ti premio!

27 febbraio 2020 09:48

Villa Greca: paura e incanto!

07 gennaio 2020 15:01

Vivere la dignità nell’oasi di via Europa

20 dicembre 2019 12:59

Zappa e rastrello contro l’indecenza dei bagni greci

11 dicembre 2019 10:56

Un giorno indimenticabile per i bambini della Valsè a Villa Greca

25 ottobre 2019 08:36

Villa Greca: Prometeo sugli scudi!

20 agosto 2019 14:19

Villa Greca: quale Prometeo?

09 agosto 2019 11:29

Villa Greca: l’anima nascosta

27 luglio 2019 13:00

Villa Greca: una porta sull’infinito!

26 giugno 2019 14:13

Spata evita il confronto televisivo, Scerra e Lorefice: puntualizzazioni!

06 maggio 2019 20:44

I movimenti civici e Lucio Greco sono esempio di tempestività

02 marzo 2019 17:04

L'urlo dei silenzi, monologhi dell'anima in una serata evento all'Eschilo

28 novembre 2017 12:25

Sara Bonura, passi di civiltà

17 novembre 2017 08:54

Enzo Pepe, un capolavoro da completare

11 novembre 2017 07:04

Ancora qualcosa sulla poesia di Gaetano Trainito

03 novembre 2017 08:14

Enzo Pepe, sensore e collante della provincia.

26 ottobre 2017 06:27

Enzo Pepe: processo senza il corpo del reato

19 ottobre 2017 08:32

Enzo Pepe, convention vibrante

16 ottobre 2017 08:29

Enzo Pepe, per la convention arriva Ruvolo

13 ottobre 2017 08:44

Nello Musumeci non poteva essere solo un’ipotesi

07 ottobre 2017 07:58

Venticinque secoli di storia di Gela a teatro

13 luglio 2017 11:25

Urban Dance sotto le stelle

06 luglio 2017 09:42

Storie che non sono semplici storie

28 giugno 2017 18:36

Accoglienza, legalità e sicurezza. All'Itis studiosi a confronto sui migranti

15 maggio 2017 10:03

I tesori di Gela? Hanno altro cui pensare!

06 maggio 2017 15:59

Libri e Cultura: due donne in prima linea

13 aprile 2017 09:43

Virgilio Argento, una via per non dimenticare

23 febbraio 2017 13:10

Carlo Morselli, un’eccellenza fuori le mura

13 novembre 2016 10:45

Teatro impegnato per Il Piccolo Teatro di Biagio Pardo

10 maggio 2016 18:49

Marco Trainito: la conferma di un’eccellenza

17 aprile 2016 18:04

Nuccio Mulè, la coscienza vigile della città!

14 gennaio 2016 18:17

Vittorio Sgarbi, l’uomo più vicino a Dio

11 gennaio 2016 18:10

Teatro Eschilo, civiltà in movimento

08 novembre 2015 16:58

Talenti di cui andare orgogliosi

08 ottobre 2015 18:35

Totò e Raffaele Giudice: onore a Eschilo!

05 ottobre 2015 09:20

Sindaco, le racconto un’altra storia

02 settembre 2015 18:08

Un’altra polpetta avvelenata per Gela!

28 giugno 2015 09:53

Silvana Grasso: lingua e inconscio

23 giugno 2015 17:20

Mancuso e Pellitteri sanno quello che dicono?

16 giugno 2015 08:09

"Pecorai" nella prossima giunta comunale?

10 giugno 2015 18:15

Le schettinate di Mancuso e Gibiino

09 giugno 2015 11:43

Li butto fuori per incapacità di intendere e di volere

02 giugno 2015 08:11

Gaetano Trainito: Sete di spazi. Da Schopenhauer a Cioran, alla luce!

30 maggio 2015 09:11

Il perché di un fallimento e i lillipuziani del sentimento

27 maggio 2015 08:48

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