Era in città nonostante i due ordini di carcerazione, arrestato un quarantaduenne

Aveva cercato di eludere i controlli della volante, una volta identificato è stato accompagnato dai poliziotti presso il locale commissariato

Gela. Nel corso di un controllo in città, è stato rintracciato un quarantaduenne gravato da due ordini di carcerazione. La polizia ha arrestato un quarantaduenne a seguito di un controllo, poiché è risultato gravato da due ordini di carcerazione: uno emesso dal tribunale di Milano per furti e rapine, per il quale dovrà scontare 1 anno e 26 giorni, ed un altro per aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa con la custodia in carcere emesso da tribunale di Bologna, poiché aveva posto in essere atti persecutori. Aveva cercato di eludere i controlli della volante, una volta identificato è stato accompagnato dai poliziotti presso il locale commissariato per gli ulteriori accertamenti e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale.