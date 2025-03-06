Angela Tilaro

Atleti CONI festeggiano la XVI giornata nazionale dello sport
22 giugno 2019 12:19
Copertura scavi, polemica su via Bresmes
05 giugno 2019 18:44
Social Skills, stamattina esperti a confronto in un workshop alla Romagnoli
04 giugno 2019 13:32
Medaglia d'onore al valore di Luigi Lo Vivo, nel 1945 deportato nei lager nazisti
03 giugno 2019 12:25
Scavi via Bresmes, Di Paola: "Musumeci continua a prendere in giro i gelesi"
30 maggio 2019 11:30
Ladies Big sul palco di All Together Now
24 maggio 2019 18:33
Ex detenuti si appellano al nuovo sindaco per il loro reinserimento sociale
21 maggio 2019 12:35
Studenti del primo comprensivo portano in scena “I have a dream”
20 maggio 2019 12:33
Una voce per la Sicilia, stasera la finale
17 maggio 2019 13:10
Festa dell’Europa alla Quasimodo
09 maggio 2019 13:08
Una passeggiata della solidarietà per aiutare i bambini del Kenya
03 maggio 2019 13:31
Sri Lanka, gelese a due passi dagli attentati. Il post di Gabriele Saluci
26 aprile 2019 12:38
I parchi archeologici a manager qualificati: Gela come la Valle dei Templi?
18 aprile 2019 11:18
Gli alunni della Capuana portano in scena la vita di Gesù
16 aprile 2019 13:21
Tra disagi e polemiche entra nel vivo la settimana Santa
15 aprile 2019 12:27
Siti chiusi, l’archeo club nazionale visita Gela in miniatura
11 aprile 2019 17:13
“Oblivion Briciole di Memoria”, il dramma dell’Alzheimer in scena all’Eschilo
11 aprile 2019 13:54
Cnos, cinque allievi assunti dopo stage presso aziende locali
08 aprile 2019 14:01
Oltre 600 partecipanti alle 6^ Maratonina del Golfo
04 aprile 2019 12:55
Presentata al liceo classico l’11^ edizione dell’Agòn Eschileo
02 aprile 2019 16:00
Refezione scolastica, si riaccende la protesta
28 marzo 2019 14:30
Disabili beffati, il Comune chiede il pagamento del servizio di trasporto
26 marzo 2019 14:00
Prende forma il "Centro Destra Unito", Casciana si candida nella lista Lega Salvini
21 marzo 2019 11:35
Arte e Solidarietà per promuovere la donazione di sangue
21 marzo 2019 11:01
Vittoria Caruso: oggi l'autopsia, domani i funerali in chiesa Madre
20 marzo 2019 13:50
Il bar Belvedere rinascerà, i titolari: "Non abbandoniamo questo territorio"
19 marzo 2019 21:01
Lions club del golfo dona screening della vista ai bambini della Don Milani
19 marzo 2019 16:18
L’Udc passa con Spata, "no ad accozzaglia politica"
15 marzo 2019 14:07
Il programma di rilancio “Gela”, 25 milioni di euro per tentare nuovi progetti sul territorio
14 marzo 2019 13:04
Apposti i sigilli al centro di conferimento rifiuti di Butera
13 marzo 2019 12:32
Donna che dona, all’Adas raccolta di sangue tutta al femminile
08 marzo 2019 13:41
Reddito di Cittadinanza, al via le richieste: nei Caf della città tanti giovani
06 marzo 2019 20:00
Francesco, il pappagallo Miguel e i loro nuovi eroi: i vigili del fuoco
01 marzo 2019 13:22
Il Popolo della Famiglia strizza l’occhio al centrodestra
18 febbraio 2019 15:45
Popolo della Famiglia contro la politica del malaffare
13 febbraio 2019 14:15
L'economista Alessandro Morselli al tavolo del "Piano Strategico Sicilia 2030"
12 febbraio 2019 21:05
I "Pionieri e Veterani Eni" ricordano Guglielmo Moscato
12 febbraio 2019 17:28
Operatori della sosta in protesta, ex consiglieri: "Servizio a Ghelas è una forzatura"
01 febbraio 2019 17:19
Gela tra i parchi archeologici, La Spina: "Finalmente si può programmare"
31 gennaio 2019 18:22
Addetti alla sosta in protesta ad oltranza, rischiano di non tornare a lavorare
29 gennaio 2019 13:17
Assistenza a minori disabili, per 15 allievi dell'Enaip stage alla Mattei
28 gennaio 2019 16:00
Lia Levi racconta l'orrore della Shoah ai ragazzi della Quasimodo
28 gennaio 2019 14:00
Il Rotaract club promuove il Lab2110, il progetto è rivolto ai giovani disoccupati
24 gennaio 2019 12:36
Via Bresmes, gli scavi archeologici sono a rischio interramento
23 gennaio 2019 13:23
Archeologia Urbana, esperti a confronti all'Eschilo
19 gennaio 2019 19:04
Rifiuti: intensificati i controlli, i trasgressori rischiano anche il carcere
17 gennaio 2019 11:37
Disagi per interruzione idrica a Marina di Butera
16 gennaio 2019 12:17
Archeologia urbana e valorizzazione dei siti, convegno all’Eschilo
15 gennaio 2019 13:39
"Skulls":collettiva d'arte contemporanea al Civico 111
15 gennaio 2019 13:13
Giochi matematici alla Romagnoli, proclamati i vincitori dei giochi d'autunno
15 gennaio 2019 12:59
Giornata delle scienze: un successo per gli studenti della Quasimodo
12 gennaio 2019 15:00
Ritardi nei vaccini, genitori preoccupati
11 gennaio 2019 14:21
“Crescere Insieme”, inaugurato nuovo atelier dell’infanzia
10 gennaio 2019 12:27
L'ex presidente Morinello ricordato nel 6° memorial
09 gennaio 2019 11:54
Acqua a singhiozzo, via Ansaldo ancora a secco
09 gennaio 2019 11:43
Agenda Urbana, stanziati fondi europei per 20 milioni
08 gennaio 2019 17:20
La neve è arrivata anche in città
05 gennaio 2019 11:19
Utenze non pagate, scuole superiori a rischio chiusura
03 gennaio 2019 13:54
Saldi anticipati ma le vendite non decollano
03 gennaio 2019 13:31
Il gelese Walter Piva premiato al Roma Video Clip Festival
28 dicembre 2018 11:46
Nuove tariffe per riavere la mensa a scuola
21 dicembre 2018 12:02
Richiedenti asilo lasciati senza cibo da 48 ore in protesta al Comune
20 dicembre 2018 13:41
“Crescere Insieme”: inaugurato atelier dell’infanzia alla Quasimodo
19 dicembre 2018 12:26
Disabili ancora appiedati, Capici: “Ci hanno condannati all’isolamento”
17 dicembre 2018 22:08
Si presenta alla città "The Youth City Factory"
17 dicembre 2018 11:54
Popolo della famiglia presenta antidoto contro denatalità
17 dicembre 2018 11:25
Diabetologia, è emergenza: due medici per 4 mila pazienti
14 dicembre 2018 21:19
Santa Lucia, evangelizzazione per le strade del centro
14 dicembre 2018 12:00
Tumore al seno: il ricercatore gelese Nicolò Mauro sperimenta nuove terapie
14 dicembre 2018 11:00
Il villaggio di Natale della comunità Educante
13 dicembre 2018 12:44
“Ricerca Innovazione Sostenibilità”, esperti a confronto
13 dicembre 2018 11:34
"Crescere insieme zerosei", incontri a Gela e Niscemi
13 dicembre 2018 11:09
Annullo postale per Quasimodo, festeggiamenti nella scuola dedicata al poeta siciliano
10 dicembre 2018 18:25
Da “Ultima Sicilia” nasce “Terra del ritorno”, venerdì la proiezione
05 dicembre 2018 17:05
GIORNATA MONDIALE CONTRO AIDS, DOMANI CONVEGNO ALL’ESCHILO
30 novembre 2018 11:53
Archeologia, domenica passeggiata con l'associazione Trinakria
29 novembre 2018 11:54
“Picciridda”, incontro con Catena Fiorello
26 novembre 2018 18:38
Il dialetto siciliano come materia scolastica
22 novembre 2018 11:00
Ultimo addio al giovane Angelo, il cappellano: "Nessuno dimentichi"
18 novembre 2018 20:41
"Aiutiamo Sebastiano": continua la gara di solidarietà
14 novembre 2018 19:46
Coppa delle regioni Ippica: ottimi piazzamenti per i ragazzi della New Pegaso
14 novembre 2018 16:34
Al via la rimozione dei cumuli dei rifiuti, il commissario li ordina a costo zero
10 novembre 2018 11:54
Rifiuti e polemiche, il commissario Arena: "Saranno rimossi"
08 novembre 2018 18:50
Lavori rete idrica, disagi per il mancato ripristino del manto stradale
05 novembre 2018 16:31
Rischio idrogeologico, la città sempre più fragile: Collura, "che intenzioni ha la politca?"
03 novembre 2018 17:24
Maltempo, nubifragi e disagi nel giorno dei morti
02 novembre 2018 13:18
In città visita della banda musicale maltese
02 novembre 2018 11:09
Niente soldi per i servizi scolastici, da Manfria nuovo appello per trasporto studenti
31 ottobre 2018 11:29
La città ricorda Mattei,alla manifestazione anche il presidente della raffineria
26 ottobre 2018 13:33
Gemellaggio Italia-Olanda, studenti dei Paesi Bassi ospiti del Vittorini
25 ottobre 2018 11:55
Manfria nell’incuria: zone al buio, sporcizia e strade impraticabili
24 ottobre 2018 12:56
Trasporto scolastico, disagi per gli studenti di Manfria: corse solo a pagamento
24 ottobre 2018 10:01
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