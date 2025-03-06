Quotidiano di Gela

Angela Tilaro

Angela Tilaro

Atleti CONI festeggiano la XVI giornata nazionale dello sport

22 giugno 2019 12:19

Copertura scavi, polemica su via Bresmes

05 giugno 2019 18:44

Social Skills, stamattina esperti a confronto in un workshop alla Romagnoli

04 giugno 2019 13:32

Medaglia d'onore al valore di Luigi Lo Vivo, nel 1945 deportato nei lager nazisti

03 giugno 2019 12:25

Scavi via Bresmes, Di Paola: "Musumeci continua a prendere in giro i gelesi"

30 maggio 2019 11:30

Ladies Big sul palco di All Together Now

24 maggio 2019 18:33

Ex detenuti si appellano al nuovo sindaco per il loro reinserimento sociale

21 maggio 2019 12:35

Studenti del primo comprensivo portano in scena “I have a dream”

20 maggio 2019 12:33

Una voce per la Sicilia, stasera la finale

17 maggio 2019 13:10

Festa dell’Europa alla Quasimodo

09 maggio 2019 13:08

Una passeggiata della solidarietà per aiutare i bambini del Kenya

03 maggio 2019 13:31

Sri Lanka, gelese a due passi dagli attentati. Il post di Gabriele Saluci

26 aprile 2019 12:38

I parchi archeologici a manager qualificati: Gela come la Valle dei Templi?

18 aprile 2019 11:18

Gli alunni della Capuana portano in scena la vita di Gesù

16 aprile 2019 13:21

Tra disagi e polemiche entra nel vivo la settimana Santa

15 aprile 2019 12:27

Siti chiusi, l’archeo club nazionale visita Gela in miniatura

11 aprile 2019 17:13

“Oblivion Briciole di Memoria”, il dramma dell’Alzheimer in scena all’Eschilo

11 aprile 2019 13:54

Cnos, cinque allievi assunti dopo stage presso aziende locali

08 aprile 2019 14:01

Oltre 600 partecipanti alle 6^ Maratonina del Golfo

04 aprile 2019 12:55

Presentata al liceo classico l’11^ edizione dell’Agòn Eschileo

02 aprile 2019 16:00

Refezione scolastica, si riaccende la protesta

28 marzo 2019 14:30

Disabili beffati, il Comune chiede il pagamento del servizio di trasporto

26 marzo 2019 14:00

Prende forma il "Centro Destra Unito", Casciana si candida nella lista Lega Salvini

21 marzo 2019 11:35

Arte e Solidarietà per promuovere la donazione di sangue

21 marzo 2019 11:01

Vittoria Caruso: oggi l'autopsia, domani i funerali in chiesa Madre

20 marzo 2019 13:50

Il bar Belvedere rinascerà, i titolari: "Non abbandoniamo questo territorio"

19 marzo 2019 21:01

Lions club del golfo dona screening della vista ai bambini della Don Milani

19 marzo 2019 16:18

L’Udc passa con Spata, "no ad accozzaglia politica"

15 marzo 2019 14:07

Il programma di rilancio “Gela”, 25 milioni di euro per tentare nuovi progetti sul territorio

14 marzo 2019 13:04

Apposti i sigilli al centro di conferimento rifiuti di Butera

13 marzo 2019 12:32

Donna che dona, all’Adas raccolta di sangue tutta al femminile

08 marzo 2019 13:41

Reddito di Cittadinanza, al via le richieste: nei Caf della città tanti giovani

06 marzo 2019 20:00

Francesco, il pappagallo Miguel e i loro nuovi eroi: i vigili del fuoco

01 marzo 2019 13:22

Il Popolo della Famiglia strizza l’occhio al centrodestra

18 febbraio 2019 15:45

Popolo della Famiglia contro la politica del malaffare

13 febbraio 2019 14:15

L'economista Alessandro Morselli al tavolo del "Piano Strategico Sicilia 2030"

12 febbraio 2019 21:05

I "Pionieri e Veterani Eni" ricordano Guglielmo Moscato

12 febbraio 2019 17:28

Operatori della sosta in protesta, ex consiglieri: "Servizio a Ghelas è una forzatura"

01 febbraio 2019 17:19

Gela tra i parchi archeologici, La Spina: "Finalmente si può programmare"

31 gennaio 2019 18:22

Addetti alla sosta in protesta ad oltranza, rischiano di non tornare a lavorare

29 gennaio 2019 13:17

Assistenza a minori disabili, per 15 allievi dell'Enaip stage alla Mattei

28 gennaio 2019 16:00

Lia Levi racconta l'orrore della Shoah ai ragazzi della Quasimodo

28 gennaio 2019 14:00

Il Rotaract club promuove il Lab2110, il progetto è rivolto ai giovani disoccupati

24 gennaio 2019 12:36

Via Bresmes, gli scavi archeologici sono a rischio interramento

23 gennaio 2019 13:23

Archeologia Urbana, esperti a confronti all'Eschilo

19 gennaio 2019 19:04

Rifiuti: intensificati i controlli, i trasgressori rischiano anche il carcere

17 gennaio 2019 11:37

Disagi per interruzione idrica a Marina di Butera

16 gennaio 2019 12:17

Archeologia urbana e valorizzazione dei siti, convegno all’Eschilo

15 gennaio 2019 13:39

"Skulls":collettiva d'arte contemporanea al Civico 111

15 gennaio 2019 13:13

Giochi matematici alla Romagnoli, proclamati i vincitori dei giochi d'autunno

15 gennaio 2019 12:59

Giornata delle scienze: un successo per gli studenti della Quasimodo

12 gennaio 2019 15:00

Ritardi nei vaccini, genitori preoccupati

11 gennaio 2019 14:21

“Crescere Insieme”, inaugurato nuovo atelier dell’infanzia

10 gennaio 2019 12:27

L'ex presidente Morinello ricordato nel 6° memorial

09 gennaio 2019 11:54

Acqua a singhiozzo, via Ansaldo ancora a secco

09 gennaio 2019 11:43

Agenda Urbana, stanziati fondi europei per 20 milioni

08 gennaio 2019 17:20

La neve è arrivata anche in città

05 gennaio 2019 11:19

Utenze non pagate, scuole superiori a rischio chiusura

03 gennaio 2019 13:54

Saldi anticipati ma le vendite non decollano

03 gennaio 2019 13:31

Il gelese Walter Piva premiato al Roma Video Clip Festival

28 dicembre 2018 11:46

Nuove tariffe per riavere la mensa a scuola

21 dicembre 2018 12:02

Richiedenti asilo lasciati senza cibo da 48 ore in protesta al Comune

20 dicembre 2018 13:41

“Crescere Insieme”: inaugurato atelier dell’infanzia alla Quasimodo

19 dicembre 2018 12:26

Disabili ancora appiedati, Capici: “Ci hanno condannati all’isolamento”

17 dicembre 2018 22:08

Si presenta alla città "The Youth City Factory"

17 dicembre 2018 11:54

Popolo della famiglia presenta antidoto contro denatalità

17 dicembre 2018 11:25

Diabetologia, è emergenza: due medici per 4 mila pazienti

14 dicembre 2018 21:19

Santa Lucia, evangelizzazione per le strade del centro

14 dicembre 2018 12:00

Tumore al seno: il ricercatore gelese Nicolò Mauro sperimenta nuove terapie

14 dicembre 2018 11:00

Il villaggio di Natale della comunità Educante

13 dicembre 2018 12:44

“Ricerca Innovazione Sostenibilità”, esperti a confronto

13 dicembre 2018 11:34

"Crescere insieme zerosei", incontri a Gela e Niscemi

13 dicembre 2018 11:09

Annullo postale per Quasimodo, festeggiamenti nella scuola dedicata al poeta siciliano

10 dicembre 2018 18:25

Da “Ultima Sicilia” nasce “Terra del ritorno”, venerdì la proiezione

05 dicembre 2018 17:05

GIORNATA MONDIALE CONTRO AIDS, DOMANI CONVEGNO ALL’ESCHILO

30 novembre 2018 11:53

Archeologia, domenica passeggiata con l'associazione Trinakria

29 novembre 2018 11:54

“Picciridda”, incontro con Catena Fiorello

26 novembre 2018 18:38

Il dialetto siciliano come materia scolastica

22 novembre 2018 11:00

Ultimo addio al giovane Angelo, il cappellano: "Nessuno dimentichi"

18 novembre 2018 20:41

"Aiutiamo Sebastiano": continua la gara di solidarietà

14 novembre 2018 19:46

Coppa delle regioni Ippica: ottimi piazzamenti per i ragazzi della New Pegaso

14 novembre 2018 16:34

Al via la rimozione dei cumuli dei rifiuti, il commissario li ordina a costo zero

10 novembre 2018 11:54

Rifiuti e polemiche, il commissario Arena: "Saranno rimossi"

08 novembre 2018 18:50

Lavori rete idrica, disagi per il mancato ripristino del manto stradale

05 novembre 2018 16:31

Rischio idrogeologico, la città sempre più fragile: Collura, "che intenzioni ha la politca?"

03 novembre 2018 17:24

Maltempo, nubifragi e disagi nel giorno dei morti

02 novembre 2018 13:18

In città visita della banda musicale maltese

02 novembre 2018 11:09

Niente soldi per i servizi scolastici, da Manfria nuovo appello per trasporto studenti

31 ottobre 2018 11:29

La città ricorda Mattei,alla manifestazione anche il presidente della raffineria

26 ottobre 2018 13:33

Gemellaggio Italia-Olanda, studenti dei Paesi Bassi ospiti del Vittorini

25 ottobre 2018 11:55

Manfria nell’incuria: zone al buio, sporcizia e strade impraticabili

24 ottobre 2018 12:56

Trasporto scolastico, disagi per gli studenti di Manfria: corse solo a pagamento

24 ottobre 2018 10:01

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