Quotidiano di Gela

Orazio Cauchi

Orazio Cauchi

Skeet, Maganuco si aggiudica il campionato nazionale invernale: bissa successo di un anno fa

30 marzo 2026 06:00

Dopo Lisbona e Valencia Tilaro completa anche la mezza maratona di Berlino

29 marzo 2026 20:12

Atletica Gela alla mezza maratona di Napoli: quattordici runner e una giornata da non dimenticare

22 febbraio 2026 21:40

Atletica Gela riprende dalla mezza maratona di Sant'Agata di Militello: Resciniti a Bergamo

08 febbraio 2026 21:20

Tre runner dell'Atletica Gela alla maratona di Atene, "orgoglio per la città"

09 novembre 2025 20:19

Atletica Gela con risultati sia a Mazzarino sia a Riposto

26 ottobre 2025 18:49

Tre runner dell'Atletica Gela alla maratona di Budapest: atleti gelesi anche a Milano

12 ottobre 2025 16:00

Mezza maratona di Licata, i runner dell'Atletica Gela con tante prestazioni di spessore

21 settembre 2025 16:56

Dopo Berlino Tilaro completa anche la maratona di Sidney

31 agosto 2025 17:59

I runner dell'Atletica Gela "Alla Filippide" ragusana: buone prove e crono di rilievo

03 agosto 2025 09:05

Basket, prestazioni di livello in A2 e ora il ritorno nel massimo campionato: Sammartino firma con Sassari

29 luglio 2025 07:15

Skeet, Maganuco vince anche a Roma: è campione italiano seconda categoria

28 luglio 2025 05:57

Salvo Bianca in Australia per i mondiali, altro traguardo importante per il giovane gelese

24 luglio 2025 08:00

Skeet, ancora Maganuco ai vertici regionali: successi per altri tiratori gelesi

07 luglio 2025 06:07

Basket, Pellegrino confermato da Treviso: il centro gelese ancora nel massimo campionato italiano

02 luglio 2025 10:00

Capurro ai vertici del bodybuilding siciliano, vittoria anche a Viagrande

09 giugno 2025 08:37

Bodybuilding, doppio Capurro a Messina: "Vittorie dedicate a Gela"

25 maggio 2025 16:00

A Vittoria buone prestazioni per i runner dell'Atletica Gela: domenica prossima tappa a Niscemi

11 maggio 2025 15:01

Bonini conquista oro e argento all'Msp Sicily Jujutsu Challenge

04 maggio 2025 17:30

I runner dell'Atletica Gela ancora sugli scudi, ottime prestazioni a Marsala

27 aprile 2025 14:00

A Scoglitti nuove prestazioni di rilievo per i runner dell'Atletica Gela

13 aprile 2025 18:14

Tilaro da record alla maratona di Milano: Angelo Famao special guest per Atletica Gela e Aias

06 aprile 2025 17:10

Bianca prende tutto ai campionati italiani, ora i mondiali in Australia

24 marzo 2025 07:38

I gelesi Lauria e Arancio tra i runner della mezza maratona olandese dell'Aia

17 marzo 2025 08:00

Bianca vola nella prova di salto in lungo, è campione italiano Fispes

17 marzo 2025 06:19

L'Atletica Gela alla prestigiosa maratona di Roma, tante storie di sport e di vita

17 marzo 2025 03:05

Zito vola anche in staffetta, bronzo ai campionati nazionali indoor di Ancona

02 marzo 2025 09:19

Skeet, Maganuco fa suo il campionato regionale invernale di tiro

23 febbraio 2025 18:45

I runner dell'Atletica Gela con buone prestazioni a Licata e a Napoli

23 febbraio 2025 18:08

Runner dell'Atletica Gela alla prima prova del 2025: risultati di rilievo a Ragusa

19 gennaio 2025 18:31

Torneo regionale, successi e piazzamenti importanti per i pongisti della Tennistavolo Gela

05 gennaio 2025 16:50

A Ribera conclusa stagione per l'Atletica Gela: "Anno con buoni risultati, ora strutture in città"

15 dicembre 2024 15:16

Il gelese Pellegrino ritorna nel massimo campionato di basket, aggregato al roster di Treviso

07 novembre 2024 07:37

Tilaro alla maratona di Berlino, il giovane runner ha completato il percorso tedesco

29 settembre 2024 19:13

Decennale Maratonina del Golfo, start a novembre: inclusione con il trofeo Aisa

20 settembre 2024 15:44

Tiro a volo, Maganuco si conferma anche a Taranto: successo per il tav Trinacria

24 giugno 2024 06:28

Zito inarrestabile, vince i campionati italiani sugli 800 metri: argento nei 1.500

23 giugno 2024 16:00

Zito non si ferma mai, nuovo successo internazionale sui 1.500 metri

03 giugno 2024 07:59

Tiro a volo, affermazione del Tav Trinacria e di Maganuco nel campionato regionale estivo

27 maggio 2024 07:26

"Jazz Run" a Vittoria, buoni crono per i runner dell'Atletica Gela

12 maggio 2024 18:25

La città diventa capitale siciliana del tennistavolo: al via i campionati regionali di categoria

19 marzo 2024 16:10

Da Roma ad Enna, i runner dell'Atletica Gela piazzano altre buone prestazioni

17 marzo 2024 17:44

Alla "StraLicata" buon passo per l'Atletica Gela, Granvillano prima nella Sf50

03 marzo 2024 16:28

Defibrillatori salvavita, donazione al Comune: "Si tutela la salute della comunità"

27 febbraio 2024 13:35

Tennistavolo, i pongisti gelesi espugnano Modica: punti preziosi per la compagine di Maru'

25 febbraio 2024 14:55

Dai Nebrodi e fino a Verona, buone prestazioni per i runner dell'Atletica Gela

11 febbraio 2024 17:37

Bianca vola ancora, vince il titolo nazionale nel salto in lungo: è la sua decima affermazione

27 gennaio 2024 13:15

Riparte la stagione dei runner dell'Atletica Gela, buoni risultati all'esordio a Ragusa

21 gennaio 2024 17:16

Grand prix maratonine, premiazioni per i runner dell'Atletica Gela: riparte la stagione

08 gennaio 2024 18:59

Botti di fine anno, disposto il divieto fino all'Epifania: "Sanzioni per i trasgressori"

29 dicembre 2023 06:49

Granvillano vince il grand prix interprovinciale Sf 50: Atletica Gela prima nel femminile

16 dicembre 2023 07:37

Sequenza favorevole per il Tennistavolo Gela, terza vittoria di fila: sconfitto Palermo

04 dicembre 2023 14:21

Gela capitale dei runner, chiusa la Maratonina: successi anche per gli atleti locali

12 novembre 2023 19:24

Riflettori puntati sull'atletica, domenica 450 partecipanti per la "Maratonina del Golfo"

10 novembre 2023 10:43

Gela alla maratona di New York, il sogno di tre runner è realtà: domenica ai nastri di partenza

03 novembre 2023 17:35

Podi e buone prestazioni per i runner dell'Atletica Gela: tre pronti alla maratona di New York

29 ottobre 2023 17:00

Futuro incerto per lavoratori Caltanissetta service in house: Corallo, "necessario un incontro"

27 ottobre 2023 15:33

Commemorazione defunti, bus navetta per il trasporto verso i due cimiteri

26 ottobre 2023 16:27

Surfcasting, Brivitello si aggiudica la vittoria: protagonista la società "Passione mare Gela"

23 ottobre 2023 11:20

"Incursori del Golfo" si affermano nel torneo nazionale: quarto posto di valore

17 ottobre 2023 14:00

Zito vola al trofeo delle Regioni, affermazione nei 1000 metri e secondo tempo in Italia

08 ottobre 2023 21:12

Tennistavolo, si apre la stagione per la compagine locale: in C1 obiettivo mantenere la categoria

01 ottobre 2023 10:20

La salute della terra nel ciclo di lezioni dell'Auser "Rinascita"

20 settembre 2023 08:01

Verso il nuovo servizio rifiuti, incontro per definire gli ultimi aspetti: ulteriori accorgimenti

19 settembre 2023 16:37

Podi al femminile per i runner dell'Atletica Gela, affermazioni a Caltanissetta

11 settembre 2023 10:16

Concluso il memorial "Moriconi", in finale si impone Ingarao: tennis di alto livello al Nautico

04 settembre 2023 01:39

Da Gela agli Europei under 18 di basket, Sammartino in nazionale

03 luglio 2023 13:48

Il presidente della commissione nazionale Morra lunedì a Caltanissetta

21 giugno 2022 14:07

Giornate Fai di Primavera, in città riscoperta della Villa Comunale e dell'Orto Pasqualello

18 marzo 2022 12:16

Guerra in Ucraina, anche in città si prepara l'accoglienza: già raccolti molti aiuti

14 marzo 2022 11:35

Precari Covid, Nursind: "A fine marzo scadono contratti, confermarli e stabilizzare"

09 marzo 2022 15:09

L'Atletica Gela riparte dopo la pandemia, tredici podisti alla "StraLicata": due podi

06 marzo 2022 15:30

Comune e chiesa Madre illuminati con i colori dell'Ucraina, "fermare la guerra"

01 marzo 2022 16:00

Tragedia sulla 626, cordoglio Asp: "Lutto aziendale"

25 febbraio 2022 13:18

Centro Coni, nuovo riconoscimento alla Gymnastics: "E' un valore aggiunto"

23 febbraio 2022 13:00

Il Rotary a sostegno delle famiglie più in difficoltà, tablet per la Dad a quattro scuole

22 febbraio 2022 15:24

Tariffe idriche illegittime, Scicolone: "Comuni e Ati si attivino per i rimborsi"

18 febbraio 2022 13:58

Sabato manifestazione per l'ospedale, Rifondazione comunista: "Sosteniamo comitato"

17 febbraio 2022 08:22

"Centro vuoto, sospendere Ztl", esercenti scrivono al sindaco

12 febbraio 2022 17:12

Lo scempio di via Abela, rfiuti rimossi e zona ripulita: Malluzzo, "vince la città onesta"

10 febbraio 2022 18:37

Calo contagio Covid, chiude il centro tamponi di Brucazzi

09 febbraio 2022 10:30

Il duo elettronico dei Black Canova in scena al Rossini

10 luglio 2021 19:54

Melfa's sceglie il gigante Madunic, il centro croato ha firmato

12 settembre 2020 10:00

Melfa's piazza il colpo, ingaggiato il play lituano Seskus

10 settembre 2020 11:40

Sopralluogo al PalaCossiga, può essere pronto per l'esordio della Melfa's

30 agosto 2019 16:00

Robin Oron ha firmato, il millennial olandese nel roster di Melfa's Gela Basket

17 agosto 2019 15:00

Un "All black" per il Basket Gela, ingaggiata l'ala neozelandese Wilson

14 agosto 2019 15:55

La scalata di Pellegrino, dai parquet gelesi ai campioni d'Italia: ha firmato con Venezia

30 luglio 2019 13:59

Prima il college basket e poi il campionato inglese, alla Melfa's arrivano Basi e Eynon

05 settembre 2018 15:26

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