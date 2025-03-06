Orazio Cauchi

Skeet, Maganuco si aggiudica il campionato nazionale invernale: bissa successo di un anno fa
30 marzo 2026 06:00
Dopo Lisbona e Valencia Tilaro completa anche la mezza maratona di Berlino
29 marzo 2026 20:12
Atletica Gela alla mezza maratona di Napoli: quattordici runner e una giornata da non dimenticare
22 febbraio 2026 21:40
Atletica Gela riprende dalla mezza maratona di Sant'Agata di Militello: Resciniti a Bergamo
08 febbraio 2026 21:20
Tre runner dell'Atletica Gela alla maratona di Atene, "orgoglio per la città"
09 novembre 2025 20:19
Atletica Gela con risultati sia a Mazzarino sia a Riposto
26 ottobre 2025 18:49
Tre runner dell'Atletica Gela alla maratona di Budapest: atleti gelesi anche a Milano
12 ottobre 2025 16:00
Mezza maratona di Licata, i runner dell'Atletica Gela con tante prestazioni di spessore
21 settembre 2025 16:56
Dopo Berlino Tilaro completa anche la maratona di Sidney
31 agosto 2025 17:59
I runner dell'Atletica Gela "Alla Filippide" ragusana: buone prove e crono di rilievo
03 agosto 2025 09:05
Basket, prestazioni di livello in A2 e ora il ritorno nel massimo campionato: Sammartino firma con Sassari
29 luglio 2025 07:15
Skeet, Maganuco vince anche a Roma: è campione italiano seconda categoria
28 luglio 2025 05:57
Salvo Bianca in Australia per i mondiali, altro traguardo importante per il giovane gelese
24 luglio 2025 08:00
Skeet, ancora Maganuco ai vertici regionali: successi per altri tiratori gelesi
07 luglio 2025 06:07
Basket, Pellegrino confermato da Treviso: il centro gelese ancora nel massimo campionato italiano
02 luglio 2025 10:00
Capurro ai vertici del bodybuilding siciliano, vittoria anche a Viagrande
09 giugno 2025 08:37
Bodybuilding, doppio Capurro a Messina: "Vittorie dedicate a Gela"
25 maggio 2025 16:00
A Vittoria buone prestazioni per i runner dell'Atletica Gela: domenica prossima tappa a Niscemi
11 maggio 2025 15:01
Bonini conquista oro e argento all'Msp Sicily Jujutsu Challenge
04 maggio 2025 17:30
I runner dell'Atletica Gela ancora sugli scudi, ottime prestazioni a Marsala
27 aprile 2025 14:00
A Scoglitti nuove prestazioni di rilievo per i runner dell'Atletica Gela
13 aprile 2025 18:14
Tilaro da record alla maratona di Milano: Angelo Famao special guest per Atletica Gela e Aias
06 aprile 2025 17:10
Bianca prende tutto ai campionati italiani, ora i mondiali in Australia
24 marzo 2025 07:38
I gelesi Lauria e Arancio tra i runner della mezza maratona olandese dell'Aia
17 marzo 2025 08:00
Bianca vola nella prova di salto in lungo, è campione italiano Fispes
17 marzo 2025 06:19
L'Atletica Gela alla prestigiosa maratona di Roma, tante storie di sport e di vita
17 marzo 2025 03:05
Zito vola anche in staffetta, bronzo ai campionati nazionali indoor di Ancona
02 marzo 2025 09:19
Skeet, Maganuco fa suo il campionato regionale invernale di tiro
23 febbraio 2025 18:45
I runner dell'Atletica Gela con buone prestazioni a Licata e a Napoli
23 febbraio 2025 18:08
Runner dell'Atletica Gela alla prima prova del 2025: risultati di rilievo a Ragusa
19 gennaio 2025 18:31
Torneo regionale, successi e piazzamenti importanti per i pongisti della Tennistavolo Gela
05 gennaio 2025 16:50
A Ribera conclusa stagione per l'Atletica Gela: "Anno con buoni risultati, ora strutture in città"
15 dicembre 2024 15:16
Il gelese Pellegrino ritorna nel massimo campionato di basket, aggregato al roster di Treviso
07 novembre 2024 07:37
Tilaro alla maratona di Berlino, il giovane runner ha completato il percorso tedesco
29 settembre 2024 19:13
Decennale Maratonina del Golfo, start a novembre: inclusione con il trofeo Aisa
20 settembre 2024 15:44
Tiro a volo, Maganuco si conferma anche a Taranto: successo per il tav Trinacria
24 giugno 2024 06:28
Zito inarrestabile, vince i campionati italiani sugli 800 metri: argento nei 1.500
23 giugno 2024 16:00
Zito non si ferma mai, nuovo successo internazionale sui 1.500 metri
03 giugno 2024 07:59
Tiro a volo, affermazione del Tav Trinacria e di Maganuco nel campionato regionale estivo
27 maggio 2024 07:26
"Jazz Run" a Vittoria, buoni crono per i runner dell'Atletica Gela
12 maggio 2024 18:25
La città diventa capitale siciliana del tennistavolo: al via i campionati regionali di categoria
19 marzo 2024 16:10
Da Roma ad Enna, i runner dell'Atletica Gela piazzano altre buone prestazioni
17 marzo 2024 17:44
Alla "StraLicata" buon passo per l'Atletica Gela, Granvillano prima nella Sf50
03 marzo 2024 16:28
Defibrillatori salvavita, donazione al Comune: "Si tutela la salute della comunità"
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Tennistavolo, i pongisti gelesi espugnano Modica: punti preziosi per la compagine di Maru'
25 febbraio 2024 14:55
Dai Nebrodi e fino a Verona, buone prestazioni per i runner dell'Atletica Gela
11 febbraio 2024 17:37
Bianca vola ancora, vince il titolo nazionale nel salto in lungo: è la sua decima affermazione
27 gennaio 2024 13:15
Riparte la stagione dei runner dell'Atletica Gela, buoni risultati all'esordio a Ragusa
21 gennaio 2024 17:16
Grand prix maratonine, premiazioni per i runner dell'Atletica Gela: riparte la stagione
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Botti di fine anno, disposto il divieto fino all'Epifania: "Sanzioni per i trasgressori"
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Granvillano vince il grand prix interprovinciale Sf 50: Atletica Gela prima nel femminile
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Sequenza favorevole per il Tennistavolo Gela, terza vittoria di fila: sconfitto Palermo
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Gela capitale dei runner, chiusa la Maratonina: successi anche per gli atleti locali
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Riflettori puntati sull'atletica, domenica 450 partecipanti per la "Maratonina del Golfo"
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Gela alla maratona di New York, il sogno di tre runner è realtà: domenica ai nastri di partenza
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10 settembre 2020 11:40
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30 agosto 2019 16:00
Robin Oron ha firmato, il millennial olandese nel roster di Melfa's Gela Basket
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Un "All black" per il Basket Gela, ingaggiata l'ala neozelandese Wilson
14 agosto 2019 15:55
La scalata di Pellegrino, dai parquet gelesi ai campioni d'Italia: ha firmato con Venezia
30 luglio 2019 13:59
Prima il college basket e poi il campionato inglese, alla Melfa's arrivano Basi e Eynon
05 settembre 2018 15:26
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