Mezza maratona di Licata, i runner dell'Atletica Gela con tante prestazioni di spessore

I runner erano impegnati a Licata

Gela. Ampia partecipazione con ventidue runner dell'Atletica Gela allo start della terza edizione della "Half Marathon-Città del mare", che si è disputata oggi nella vicina Licata. La prova era valida come sesta gara delle dieci previste nell'ambito del grand prix di maratonina Sicilia. Ottima prestazione per Antonio Saviano che è riuscito a imporsi nella sua categoria SM45 ed è risultato dodicesimo assoluto, migliorando inoltre di quattro minuti il tempo dello scorso anno. Di rilievo il terzo posto nella categoria SF60 per la intramontabile Ilva Ciccarelli che a metà ottobre assieme ai coniugi Infuso, prenderà parte alla maratona di Budapest. A seguire buone prestazioni per Francesco Migliore, Rino Infuso, Davide Amarù, Francesco Alabiso, Daniela Di Dio, Mirko Maniglia, Luigi Maria Nasonte, Salvatore Campisi e Angelo Rinelli. Una menzione particolare per Francesco Cagnes e Lidia Granvillano che nonostante le difficoltà fisiche sono riusciti a concludere la gara. Accanto alla mezza maratona si è corsa pure la 11km che ha visto la buona prestazione di Giuseppe Marino, classificatosi terzo nella categoria SM 35 e il quinto posto di Pierangelo Agati. Terzo posto anche per Salvatore Stracquadanio nella categoria SM65 e quarto posto per Pippo Zaffarana nella categoria SM 60. Buone prove per Salvatore Spina e Davide Riccelli. Anche in questa gara menzione particolare per due veterani Gianni Falci e Francesco Tilaro, che festeggiava oggi il sessantanovesimo compleanno. Non hanno voluto mancare all'appuntamento licatese. Prossima gara del grand prix regionale di mezza maratona il prossimo 5 ottobre nella Maratonina di Cefalù. Saviano cerchera' di consolidare la prima posizione che attualmente occupa nella classifica generale della categoria SM45.