Basket, prestazioni di livello in A2 e ora il ritorno nel massimo campionato: Sammartino firma con Sassari

Gela. E' tutto fatto per il ritorno nella massima serie del campionato nazionale femminile di basket per Ludovica Sammartino, ventenne gelese. La giovane ala/centro aveva già giocato nella massima serie con la Virtus Ragusa e adesso avrà una nuova opportunità dopo aver firmato un contratto con la Dinamo Sassari. La Sammartino viene da una stagione di alto livello in A2, dove ha viaggiato ad una media di 14.6 punti, 9.1 rimbalzi e 1.6 assists a partita con la maglia della Libertas Moncalieri. La crescita della giovane cestista gelese nelle ultime stagioni è stata esponenziale e il suo ritorno nella massima serie è pienamente meritato. Ludovica Sammartino ha già vestito anche la maglia azzurra, giocando gli Europei U18 nel 2023 e nel 2025, invece, rappresentando la nazionale 3X3 in occasione della Nations League U21. Queste le prime parole della classe 2005 dopo la firma con Sassari, "ringrazio la Dinamo per questa opportunità, sono entusiasta di far parte di una società così prestigiosa. Ho sentito fin da subito che questa fossa la scelta giusta per me e il confronto con l'allenatore ha solo rafforzato questa convinzione"