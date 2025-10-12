Tre runner dell'Atletica Gela alla maratona di Budapest: atleti gelesi anche a Milano

Gare a Budapest e Milano

Gela. Domenica di trasferte nazionali e internazionali per cinque runner dell'Atletica Gela. Si tratta dei coniugi Rino e Tiziana Infuso che insieme a Ilva Ciccarelli hanno rappresentato la società sportiva locale e la città alla 40esima edizione della maratona di Budapest, in Ungheria, che ha visto la partecipazione di più 30.000 atleti. Buone le prestazioni nel complesso dei portacolori gelesi, che hanno concluso la gara sulla distanza dei 42 km. In ambito nazionale, invece, a rappresentare l'Atletica Gela sono stati Lidia Granvillano e Salvatore Spina che oggi hanno preso parte alla "Deejay ten" di Milano, una gara organizzata da "Radio Deejay" e che ormai è diventata meta ambita di tanti runner che vogliono aggiungere questa competizione al loro palmares. Per Lidia Granvillano si è trattato di una sfida nella sfida, infatti è riuscita a portare a compimento la gara insieme alla figlia Chiara Di Dio, studentessa universitaria proprio a Milano che prima di oggi non si era mai cimentata in una gara podistica.