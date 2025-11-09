Tre runner dell'Atletica Gela alla maratona di Atene, "orgoglio per la città"

Le tre gelesi impegnate in Grecia. Hanno completato la gara

Gela. Tre runner dell"Atletica Gela, Lidia Granvillano, Daniela Di Dio e Antonella Resciniti, prese da un'unica passione, la corsa, oggi hanno portato a compimento la maratona di Atene, in Grecia. Da Maratona ad Atene, ripercorrendo le gesta di Filippide, sono queste le origini classiche. Emozioni indescrivibili per le tre atlete che hanno avuto anche il piacere e l'orgoglio di completare la maratona all'interno dello stadio Panathinaiko, che nel 2004 ha visto la vittoria di Stefano Baldini alle olimpiadi di Atene. Alle tenaci e instancabili atlete i complimenti della società di appartenenza. "Esprimiamo tutto il nostro apprezzamento e orgoglio, per la presenza di nostri rappresentanti in un evento internazionale unico", fanno sapere dall'Atletica Gela.