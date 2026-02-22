Atletica Gela alla mezza maratona di Napoli: quattordici runner e una giornata da non dimenticare

Oggi quattordici runner dell'Atletica Gela hanno preso parte alla "Coelmo Half marthon" di Napoli

Gela. Ci sono giornate di sport che rimangono come memoriale per alcuni atleti, che pur essendo amatoriali, mettono passione per quello che fanno e giustamente sono premiati con le emozioni che si vivono a prescindere dai risultati. Oggi quattordici runner dell'Atletica Gela hanno preso parte alla "Coelmo Half marthon" di Napoli, in una edizione da record in tutti i sensi. Infatti a Napoli quest'anno si sono superate le 10.000 presenze, record assoluto per la maratonina partenopea e poi strabiliante prestazione con record italiano e secondo tempo d'Europa sulla distanza della mezza maratona per l'italiano Yeman Crippa. In un circuito spettacolare per la bellezza del contesto napoletano anche i nostri atleti hanno avuto la loro giornata di gloria nel loro piccolo ma significativo evento. Salvatore Tilaro è il più giovane tesserato dell'Atletica Gela che riesce a classificarsi nei primi 300 assoluti e tra i primi 100 nella categoria SM oltre a stabilire la sua migliore prestazione in assoluto. Personal best anche per Angelo Rinelli dopo tante mattinate di allenamento. Ottime prestazioni per Gianluca Vittoria, Francesco Migliore e Davide Amarù. Buone anche le prove per Francesco Alabiso, Mirko Maniglia e Salvatore Campisi. Menzione speciale per Francesco Cagnes che nonostante conviva con diversi problemi muscolari ha voluto buttare il cuore oltre l'ostacolo, terminando la gara. Poi, le ragazze, Lidia Granvillano, Antonella Resciniti, Ilva Ciccarelli e Daniela Di Dio, che non vogliono mancare nelle grandi occasioni anche con delle buone prestazioni. Infine, il "nonno" Francesco Tilaro che ha avuto l'onore assieme ad altri tre atleti di arrivare ultimo e chiudere ufficialmente questa edizione della mezza maratona di Napoli in uno scenario commovente, perché nella corsa come nella vita non è importante vincere ma esserci e non arrendersi.