Maltempo, domani in città allerta gialla: "Possibili anche forti temporali"

Domani previste piogge intense

Gela. A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo previsto per la giornata di domani nel territorio cittadino, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza a causa delle piogge previste e del possibile verificarsi di fenomeni temporaleschi che potrebbero determinare disagi alla circolazione e locali allagamenti. In particolare si raccomanda di prestare attenzione nelle zone della città maggiormente soggette a criticità idrauliche, tra cui:

• via Venezia

• via Butera

• via Settefarine

• zona Spina Santa

• SS115 ingresso Borgo Manfria

• SS115 ingresso 3P

• sottopassi cittadini e altre aree depresse della viabilità urbana.



Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari, a guidare con prudenza e a evitare il transito o la sosta nelle aree che potrebbero essere interessate da accumuli d’acqua. Si invita inoltre la cittadinanza, laddove possibile e in condizioni di sicurezza, a verificare e liberare tombini, caditoie e canali di scolo presenti davanti alle proprie abitazioni o attività da eventuali ostruzioni (tappeti o altri materiali) che possano impedire il corretto deflusso delle acque piovane. A titolo precauzionale, nella giornata di domani i cimiteri cittadini resteranno chiusi al pubblico, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e del personale. Il Centro Operativo Comunale (Coc) resterà attivo per monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e gestire eventuali situazioni di criticità sul territorio. L’amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e invita i cittadini a consultare i canali istituzionali per eventuali aggiornamenti. Si raccomanda la massima collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti.