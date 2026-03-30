Skeet, Maganuco si aggiudica il campionato nazionale invernale: bissa successo di un anno fa

I tiratori del tav "Trinacria", negli ultimi anni, hanno sempre espresso risultati di rilievo in campo nazionale

Gela. A Caserta, in Campania, nel week end appena trascorso, presso il tiro a volo "Falco", si è disputato il campionato italiano invernale, individuale e di società, di skeet. Il tav gelese "Trinacria" ha concluso in quinta posizione. Il solito Alberto Maganuco si è però aggiudicato il campionato italiano individuale di prima categoria. Al secondo posto il romano Edoardo Aloi e terzo il sardo Gianluca Flore. Maganuco ha sfoggiato una prestazione di alto livello. Vince per il secondo anno di fila il titolo nazionale. Bene pure l'altro gelese, Ignazio Caravotta, classificatosi terzo pari merito con Angelo Donza, ha però ceduto nello spareggio, piazzandosi quarto nella terza categoria. I tiratori del tav "Trinacria", negli ultimi anni, hanno sempre espresso risultati di rilievo in campo nazionale.