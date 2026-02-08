Atletica Gela riprende dalla mezza maratona di Sant'Agata di Militello: Resciniti a Bergamo

Runner dell'Atletica Gela impegnati nel circuito siciliano delle mezze maratone e a Bergamo

Gela. Riparte il grand prix di mezze maratone Sicilia, giunto alla 24esima edizione, con la prima prova delle nove previste che si è corsa oggi a Sant'Agata di Militello in occasione della dodicesima "Maratonina dei Nebrodi memorial finanziere Maurizio Gorgone vittima del dovere". Quattro atleti della società Asd Atletica Gela hanno preso parte alla manifestazione. Antonio Saviano si conferma, dopo l'exploit dello scorso anno che l'ha visto classificarsi secondo nella categoria Sm 45 del Grand Prix di mezze maratone e settimo assoluto, tra i più forti atleti master regionali. Oggi si è classificato terzo nella sua categoria e tredicesimo assoluto. Inoltre si è classificato sempre terzo assoluto nella classifica stilata per gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia e vigili del fuoco in cui Saviano è stato inserito in qualità di appartenente alla guardia di finanza con servizio a Gela. Buona prova anche per Mirko Maniglia che stabilisce il suo nuovo personale nella mezza maratona e per Lidia Granvillano classificatasi quinta nella categoria Sf55. Un po' più attardato Maurizio Gatto che ha voluto essere presente nonostante dei fastidi muscolari. Dai piedi dei Nebrodi ai piedi delle Alpi, la strada da percorrere è tanta ma la passione per la corsa porta ad affrontare anche lunghe distanze pur di esserci ed è quello che ha fatto sempre oggi Antonella Resciniti che ha voluto partecipare alla mezza maratona di Bergamo, con più di tremila partecipanti, chiudendo i 21 km con un buon tempo e un buon piazzamento.