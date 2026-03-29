Dopo Lisbona e Valencia Tilaro completa anche la mezza maratona di Berlino

L'obiettivo è chiudere il circuito nel 2027 con le tappe di Praga e Cardiff

Gela. È giunto a metà dell'opera il percorso che il giovane runner Salvo Tilaro sta provando a portare a termine, ovvero il circuito delle SuperHalfs che raggruppa sei delle più prestigiose mezze maratone europee (21,097 km), spesso considerate le "major" della mezza distanza: Lisbona, Praga, Berlino, Copenaghen, Cardiff e Valencia. Dopo aver partecipato negli anni passati alle mezze di Lisbona e Valencia, oggi ha stabilito il suo nuovo personal best alla mezza maratona di Berlino con 40 mila iscritti. L'obiettivo è chiudere il circuito nel 2027 con le tappe di Praga e Cardiff, la prossima "fermata" invece è la mezza di Copenaghen il prossimo 20 settembre. Oltre a Tilaro impegnato a Berlino, altri nove runner dell'Atletica Gela oggi hanno partecipato ad Agrigento alla mezza maratona della Concordia, terza prova stagionale del grand prix di mezze maratone Sicilia. Ancora un'ottima prestazione di Antonio Saviano che dopo il primo posto alla mezza di Gela di venti giorni fa, si è confermato con un terzo posto nella categoria sm45 che lo mantiene in testa alla classifica provvisoria del grand prix. Sfiora il podio Lidia Granvillano classificatasi quarta nella categoria sf55. Buone prove infine per Gianluca Vittoria, Rino Infuso, Mirko Maniglia, Luigi Maria Nasonte, Maurizio Gatto e Salvatore Stracquadanio. Sfortunata prova per Francesco Cagnes costretto al ritiro per il riacutizzarsi di un vecchio infortunio.