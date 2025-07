Salvo Bianca in Australia per i mondiali, altro traguardo importante per il giovane gelese

Salvo Bianca, che ormai da anni miete successi, nazionali e non solo, è allenato dal padre Massimo

Gela. Salvatore Gabriele Bianca, atleta gelese tesserato per la società "Anthropos", è stato convocato per partecipare ai mondiali di atletica "Virtus", che si disputeranno a Brisbane in Australia, dall'8 al 15 ottobre. Salvo Bianca, che ormai da anni miete successi, nazionali e non solo, è allenato dal padre Massimo. Ai mondiali sarà impegnato in diverse gare: salto in lungo, salto in alto e salto con asta e nelle staffette 4x100 e 4x400. Il suo nome è tra i principali nello scenario dell'atletica nazionale, nonostrante in città manchi un vero e proprio campo di atletica.