Dopo Berlino Tilaro completa anche la maratona di Sidney

Prossimo obiettivo per il runner gelese, una nuova tappa europea con la maratona di Londra, per poi proseguire con le restanti oltre Oceano

Gela. Un runner gelese alla maratona di Sidney, in Australia. Si tratta di Salvo Tilaro, della società Atletica Gela. Non gli sono mai mancate determinazione e tenacia. Il suo obiettivo dichiarato è di completare il circuito Abbott World Marathon Major, cioè le sette maratone più importanti al mondo (Tokyo, Berlino, Chicago, Roma, New York, Boston, Londra e Sydney). Dopo aver partecipato e completato, nonostante fosse febbricitante, la maratona di Berlino, un anno fa, oggi ha preso parte alla maratona di Sydney, geograficamente la più distante dall'Italia tra quelle presenti nel circuito. Come a Berlino, le difficoltà sia di salute sia logistiche non sono mancate ma Salvo non si è fatto intimorire e stamattina, alle 6:30 ora locale, si è presentato ai nastri di partenza della maratona insieme agli oltre 35.000 partecipanti per completare la sua seconda major. Ha chiuso con il tempo di 3 ore e 29 minuti. Prossimo obiettivo, una nuova tappa europea con la maratona di Londra, per poi proseguire con le restanti oltre Oceano. "Al nostro alfiere Salvo Tilaro e alla sua famiglia, che lo supporta in questo sogno, vanno i nostri complimenti e siamo orgogliosi di averlo come nostro tesserato a rappresentare Gela in giro per il mondo", fanno sapere dall'Atletica Gela.

In foto Salvo Tilaro