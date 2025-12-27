Cinquant'anni fa l'avventura di Radio Gela, "una delle prime radio libere d'Italia"

Un'intuizione, di un gruppo di giovani, che negli anni seguenti segnò la storia dell'informazione e dell'intrattenimento radiofonico, non solo nel territorio locale

Gela. Radio Gela nasceva cinquant'anni fa. Un'intuizione, di un gruppo di giovani, che negli anni seguenti segnò la storia dell'informazione e dell'intrattenimento radiofonico, non solo nel territorio locale. A ricordare quella nascita è Peppe Incardona. "Era dicembre del 1975. Esattamente cinquant'anni fa nasceva a Gela una della prime radio libere di tutta Italia, la terza in Sicilia. Radio Gela trovò subito sintonia con la popolazione locale e non solo. Era ascoltata in molti paesi del circondario e fu un susseguirsi di organizzazioni di eventi e spettacoli, oltre che di informazione, cultura e sport. Nacquero le prime radiocronache in diretta del Terranova, i notiziari con sette giornali radio al giorno, i programmi in diretta con gli ascoltatori e quelli di approfondimento. Ma anche la prima caccia al tesoro che coinvolse centinaia di cittadini. Fu insomma un evento che andava oltre la radio perchè sicuramente rappresentò per Gela un momento di cultura non indifferente", dice ricordando quella che, in piccolo, fu un'epopea difficilmente replicabile.