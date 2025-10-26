Atletica Gela con risultati sia a Mazzarino sia a Riposto

I runner locali impegnati a Mazzarino e Riposto

Gela. Impegno su due fronti per gli atleti della Asd Atletica Gela, che oggi hanno preso parte a due manifestazioni. La prima nella vicina Mazzarino ha visto la partecipazione di Laura Granvillano e Salvatore Stracquadanio, che si sono cimentati nella "StraMazzarino", prova valida per il grand prix interprovinciale Enna Caltanissetta. Ottima performance per la Granvillano che si è classificata prima nella categoria SF 50 mentre Stracquadanio si è classificato terzo nella categoria SM65. Nella più lontana Riposto, sono stati cinque gli atleti che hanno partecipato alla mezza maratona "Blu Ionio", ottava prova del grand prix di maratonina Sicilia. In una giornata proibitiva, per il gran caldo, si conferma Antonio Saviano che si è classificato quarto nella categoria SM 45 e diciottesimo assoluto su seicento partecipanti, consolidando la prima posizione nella classifica generale. Buona prova anche per Francesco Migliore che stabilisce il suo personale best. Prova di rilievo anche per Rino Infuso, fresco della maratona di Budapest di due settimane fa, e per Pierangelo Agati alla sua prima partecipazione alla mezza maratona. Una menzione particolare per Rino Infuso che ha corso anche per onorare la memoria del nipote Andrea Scicolone, scomparso quindici giorni fa per cause ancora da accertare e che insieme allo zio si era ripromesso di partecipare a una maratona, sogno purtroppo infranto. Da segnalare infine la tenacia di Mirko Maniglia, che dopo la partecipazione alla mezza maratona di Roma di domenica scorsa, non ha voluto mancare alla "Blu Ionio", riuscendo nonostante il gran caldo a portare a termine la gara. Non poteva mancare la partecipazione di Francesco Cagnes, che sta facendo di tutto pur di partecipare a tutte le prove del grand prix di mezze maratonine. La prossima tappa del grand prix di maratonina si svolgerà il 7 dicembre proprio a Gela per l'undicesima edizione della "Maratonina del Golfo", organizzata dall'Atletica Gela.