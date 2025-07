Basket, Pellegrino confermato da Treviso: il centro gelese ancora nel massimo campionato italiano

Il centro gelese non è nuovo ad esperienze nella massima serie del basket italiano, avendo già vestito le maglie di Dinamo Sassari e Reyer Venezia

Gela. ll cestista gelese Francesco Pellegrino si prepara ad un'altra stagione nella massima serie del campionato di basket italliano. Il lungo cresciuto nel settore giovanile del Basket Gela, infatti, è stato confermato anche per la stagione 2025-2026 dalla Nutribullet Treviso Basket per completare il reparto dei giocatori italiani. Pellegrino era arrivato a Treviso a stagione già iniziata, nel novembre 2024, dopo aver superato un problema di salute. Nella stagione appena conclusa, Pellegrino ha giocato 22 partite con la maglia di Treviso, viaggiando ad una media di 2 punti e 2.4 rimbalzi a partita. Nel recente passato, Pellegrino ha legato il suo nome principalmente a Udine, che quest'anno è stata promossa in Serie A. In Friuli, infatti, il giocatore ha vissuto due esperienze, una dal 2017 al 2019 e l'altra dal 2020 al 2023. Il centro gelese non è nuovo ad esperienze nella massima serie del basket italiano, avendo già vestito le maglie di Dinamo Sassari e Reyer Venezia.