Per anni al pronto soccorso ad assistere i pazienti, morto l'operatore Francesco Cinardi

Era ormai in pensione ma i suoi ex colleghi lo ricordano ancora con viva commozione

Gela. Per anni, è stato in prima fila al pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, sempre pronto a garantire assistenza ai pazienti. E' morto il sessantottenne Francesco Cinardi, operatore di lungo corso della struttura di Caposoprano. Era ormai in pensione ma i suoi ex colleghi lo ricordano ancora con viva commozione. Lascia la moglie Giuseppa e i quattro figli, Giuseppe, Graziano, Gianluca e Stefano. I funerali si terranno domani, 9 gennaio, dalle ore 16 presso la chiesa Madre.