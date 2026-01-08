Quotidiano di Gela

Prognosi riservata per una trentatreenne, ieri lo schianto stradale: condizioni stazionarie

Ha riportato conseguenze dopo un incidente stradale

08 gennaio 2026 21:00
Gela
Cronaca
Gela. Le sue condizioni sono ancora strettamente monitorate dai medici dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. Ieri sera, infatti, una trentatreenne ha riportato conseguenze a seguito di un incidente stradale, nella zona di viale Indipendenza. Un trauma cranico ed è stata disposta la prognosi riservata. E' intubata e le sue condizioni rimangono stazionarie.

