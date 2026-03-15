Maltempo, anche domani in città allerta gialla

La protezione civile continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo



Gela. A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo previsto per la giornata di domani sul territorio comunale, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza. In via precauzionale è stata disposta la chiusura dei cimiteri comunali per l’intera giornata. Si raccomanda inoltre la massima attenzione negli spostamenti, in particolare nelle strade potenzialmente soggette ad allagamenti, nelle zone più esposte e in prossimità dei sottopassi, dove in caso di precipitazioni intense potrebbero verificarsi accumuli d’acqua e condizioni di rischio per la circolazione. La protezione civile continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti qualora dovessero emergere ulteriori criticità o nuove disposizioni. Si invitano i cittadini a informarsi esclusivamente attraverso i canali ufficiali e i siti istituzionali per verificare eventuali aggiornamenti e indicazioni utili alla sicurezza della popolazione. L’amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e il senso di responsabilità.