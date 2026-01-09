Comitati quartiere, parte la corsa all'elezione: tutte le liste
Si va al voto il 25 gennaio
Sono 121 i candidati che hanno risposto all’Avviso Pubblico per le elezioni per il rinnovo/insediamento dei Comitati di Quartiere. Sono 16 le liste delle 9 aree urbane che coprono tutto il territorio comunale.
L’Assemblea sarà composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto 18 anni, ed i titolari o rappresentanti delle attività commerciali, professionali, produttive, associative, con sede nell’area urbana di riferimento.
Prevista l’elezione diretta del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo.
Le operazioni di voto si svolgeranno il 25 gennaio 2026 dalle 8,00 alle 22,00 presso i gazebo che saranno allestiti nelle 9 aree urbane di quartiere.
Domani alle ore 10,30 si svolgerà una conferenza stampa presso la stanza del Sindaco alla presenza del Presidente della Commissione Consiliare Affari Generali, Giovanni Giudice e del Sindaco Terenziano di Stefano per illustrare le modalità di voto ed altro.
Tutte le liste
AREA URBANA 1
Lista "Madre"
Salvatore Ristagno
Luigi Aliotta
Pietro Luca Paolo De Lotto
Giuseppe Paolello
Grazia Alda Venuto
Rita Domicoli
Lista "Centro Storico"
Antonino Scimè
Orazio Antonio Cafà
Emanuele Sacco
Mimma Ersilia Amodei
Giuseppe Nicastro
Salvatore Casciana
Saverio Tomasi
Rossana Valenti
Salvatore D'Aleo
AREA URBANA 2
Lista "San Giacomo"
Domenico Savio
Tania Chiaramonte
Giovanni Longo
Domenico Maganuco
Gianfranco Origoni
Giuseppe Scerra
Salvatore Susino
Arcangelo Tinnirello
Carmela Voddo
AREA URBANA 3
Lista "Tres"
Maurizio Di Rosa
Liborio Scuopolito
Fiorella Agati
Giuseppe Sciascia
Lina Pelligra
Giuseppe Luca Marino
Francesco Cavaleri
AREA URBANA 4
Lista "Giardinelli"
Francesco Famà
Giuseppe Venerino Domicoli
Salvatore Antonio Castellano
Rocco Campailla
Emanuele Liardo
Antonio Ventura
Gianluca Bonvissuto
Giovanni Giglio
Gabriele Bue
AREA URBANA 5
Lista "Cittadini Attivi"
Flavia Maria Rita Miraglia
Giovanbattista Docente
Simona Di Natale
Luigi Maria Nasonte
Maria Paola Siragusa
Simona Culora
Giorgio Cannizzaro
Emanuele Ferrara
Ascanio Gianluca Carpino
Lista "Facciamo Rete"
Dalila Maria Vittoria Castania
Francesco Salsetta
Vincenzo Paolo Maria Vasta
Maria Domenica Caffarello
Alessio Oceana
Monica Rosa Granvillano
Antonella Maganuco
Serafino Tuccio
Giuseppe Guaia
AREA URBANA 6
Lista "Storico"
Luca Faraci
Filippo Guzzardi
Gabriele Nicolicchia
Gaetano Buonagrazia
Amedeo Pulici
Mirko Cammaleri
Maria Itea Pizzuto
Federico Alba
Laura Maria Anfuso
AREA URBANA 7
Lista "San Rocco"
Cristoforo Cascino
Salvatore Ciscardi
Gianluca Russotto
Giuseppe Lupo
Luigi Paci
Giacomo Cirignotta
Giorgio Floridia
Daniele Manichino
Lista "Betlemme"
Nunzio Scicolone
Giovanni Iapichello
Angela Brancacci
Giovanni Peretti
Giovanni Abela
AREA URBANA 8
Lista "Quartieri Attivi"
Salvatore Terlati
Rosario Iannì
Calogero Torregrossa
Ivan Attardi
Emanuele Italiano
Claudio Ferdinando Perrone
Antonino Fraglica
Giuseppe Turco
Giuseppe Antonio Romano
Lista "Otto"
Francesca Caruso
Elisabetta Scifo
Domenico Sultano
Irene Tuvè
Fortunata Evelin Russello
Laura Catalano
AREA URBANA 9
Lista "Viviamo Manfria"
Filippa Cannadoro
Vincenzo Costanzo
Antonella Messinese
Giuseppe Amato
Adele Carmela Rita Greca
Francesco Vacirca
Paola Pietradura
Matteo Pio Leone
Maria Minardi
Lista "Facciamo Rete"
Angelo Caci
Emanuela Pirone
Kehila Famao
Alessandra Albini
Germano Trainito
Davide Antonio Catania
Maurizio Cirignotta
Lista "Area 9 Unita"
Elisa Brentino
Giacomo Di Fede
Maria Gabriella Nunzia Giudice
Martina Incorvaia
Gianluca Salvatore Internullo
Andrea Migliore
Maria Scarantino
Gaetano Sansone
Alessandra Collura
I gazebo per esprimere il voto saranno collocati in Piazza San Francesco, Piazza San Giacomo, accanto negozio Piazza Italia, Stazione Ferroviaria, Scuola Luigi Capuana, Muretti Macchitella, Via Venezia Nord (Bar Valentina), Chiesa San Sebastiano, Bar Pisano.