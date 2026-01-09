Comitati quartiere, parte la corsa all'elezione: tutte le liste

Si va al voto il 25 gennaio

Sono 121 i candidati che hanno risposto all’Avviso Pubblico per le elezioni per il rinnovo/insediamento dei Comitati di Quartiere. Sono 16 le liste delle 9 aree urbane che coprono tutto il territorio comunale.

L’Assemblea sarà composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto 18 anni, ed i titolari o rappresentanti delle attività commerciali, professionali, produttive, associative, con sede nell’area urbana di riferimento.

Prevista l’elezione diretta del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo.

Le operazioni di voto si svolgeranno il 25 gennaio 2026 dalle 8,00 alle 22,00 presso i gazebo che saranno allestiti nelle 9 aree urbane di quartiere.

Domani alle ore 10,30 si svolgerà una conferenza stampa presso la stanza del Sindaco alla presenza del Presidente della Commissione Consiliare Affari Generali, Giovanni Giudice e del Sindaco Terenziano di Stefano per illustrare le modalità di voto ed altro.

Tutte le liste

AREA URBANA 1

Lista "Madre"

Salvatore Ristagno

Luigi Aliotta

Pietro Luca Paolo De Lotto

Giuseppe Paolello

Grazia Alda Venuto

Rita Domicoli

Lista "Centro Storico"

Antonino Scimè

Orazio Antonio Cafà

Emanuele Sacco

Mimma Ersilia Amodei

Giuseppe Nicastro

Salvatore Casciana

Saverio Tomasi

Rossana Valenti

Salvatore D'Aleo

AREA URBANA 2

Lista "San Giacomo"

Domenico Savio

Tania Chiaramonte

Giovanni Longo

Domenico Maganuco

Gianfranco Origoni

Giuseppe Scerra

Salvatore Susino

Arcangelo Tinnirello

Carmela Voddo

AREA URBANA 3

Lista "Tres"

Maurizio Di Rosa

Liborio Scuopolito

Fiorella Agati

Giuseppe Sciascia

Lina Pelligra

Giuseppe Luca Marino

Francesco Cavaleri

AREA URBANA 4

Lista "Giardinelli"

Francesco Famà

Giuseppe Venerino Domicoli

Salvatore Antonio Castellano

Rocco Campailla

Emanuele Liardo

Antonio Ventura

Gianluca Bonvissuto

Giovanni Giglio

Gabriele Bue

AREA URBANA 5

Lista "Cittadini Attivi"

Flavia Maria Rita Miraglia

Giovanbattista Docente

Simona Di Natale

Luigi Maria Nasonte

Maria Paola Siragusa

Simona Culora

Giorgio Cannizzaro

Emanuele Ferrara

Ascanio Gianluca Carpino

Lista "Facciamo Rete"

Dalila Maria Vittoria Castania

Francesco Salsetta

Vincenzo Paolo Maria Vasta

Maria Domenica Caffarello

Alessio Oceana

Monica Rosa Granvillano

Antonella Maganuco

Serafino Tuccio

Giuseppe Guaia

AREA URBANA 6

Lista "Storico"

Luca Faraci

Filippo Guzzardi

Gabriele Nicolicchia

Gaetano Buonagrazia

Amedeo Pulici

Mirko Cammaleri

Maria Itea Pizzuto

Federico Alba

Laura Maria Anfuso

AREA URBANA 7

Lista "San Rocco"

Cristoforo Cascino

Salvatore Ciscardi

Gianluca Russotto

Giuseppe Lupo

Luigi Paci

Giacomo Cirignotta

Giorgio Floridia

Daniele Manichino

Lista "Betlemme"

Nunzio Scicolone

Giovanni Iapichello

Angela Brancacci

Giovanni Peretti

Giovanni Abela

AREA URBANA 8

Lista "Quartieri Attivi"

Salvatore Terlati

Rosario Iannì

Calogero Torregrossa

Ivan Attardi

Emanuele Italiano

Claudio Ferdinando Perrone

Antonino Fraglica

Giuseppe Turco

Giuseppe Antonio Romano

Lista "Otto"

Francesca Caruso

Elisabetta Scifo

Domenico Sultano

Irene Tuvè

Fortunata Evelin Russello

Laura Catalano

AREA URBANA 9

Lista "Viviamo Manfria"

Filippa Cannadoro

Vincenzo Costanzo

Antonella Messinese

Giuseppe Amato

Adele Carmela Rita Greca

Francesco Vacirca

Paola Pietradura

Matteo Pio Leone

Maria Minardi

Lista "Facciamo Rete"

Angelo Caci

Emanuela Pirone

Kehila Famao

Alessandra Albini

Germano Trainito

Davide Antonio Catania

Maurizio Cirignotta

Lista "Area 9 Unita"

Elisa Brentino

Giacomo Di Fede

Maria Gabriella Nunzia Giudice

Martina Incorvaia

Gianluca Salvatore Internullo

Andrea Migliore

Maria Scarantino

Gaetano Sansone

Alessandra Collura

I gazebo per esprimere il voto saranno collocati in Piazza San Francesco, Piazza San Giacomo, accanto negozio Piazza Italia, Stazione Ferroviaria, Scuola Luigi Capuana, Muretti Macchitella, Via Venezia Nord (Bar Valentina), Chiesa San Sebastiano, Bar Pisano.