Quotidiano di Gela

Maria Teresa Corso

Maria Teresa Corso

"Democrazia partecipata", fondi impegnati per il restyling di piazza San Giacomo

02 gennaio 2025 11:12

Ad un passo dal salto di categoria, Gela Calcio contro Riesi

29 aprile 2022 14:37

Il Gela FC ai play off! 4-0 al Comiso

24 aprile 2022 22:29

Niente negozi nei giorni festivi? Pochi aderiscono: Di Stefano, "giusto aprire"

16 aprile 2022 16:13

Disagi a Pasqua e Pasquetta, scioperi e negozi chiusi

15 aprile 2022 14:47

Obiettivo play off, Gela FC in casa contro l'RG

14 aprile 2022 15:42

Storie di bambini protagonisti di “Tu sei una meraviglia 2”

09 aprile 2022 10:47

Gela FC contro la capolista per consolidare i play off

08 aprile 2022 11:13

Melfa's, fine del sogno play off

07 aprile 2022 09:43

Torneo di padel tutto al femminile al centro Pignatelli

04 aprile 2022 16:31

Domenica decisiva per Gela FC e Melfa’s Basket

02 aprile 2022 11:09

Pesce d'aprile anche in città tra scherzi e smentite

01 aprile 2022 15:07

Melfa’s Basket, stop al primo match dei quarti di playoff

26 marzo 2022 12:50

Weekend decisivo per le gelesi di calcio e basket

26 marzo 2022 10:43

L'ora dei play-off per la Melfa's: "Giochiamo con serenità, andati oltre le aspettative"

26 marzo 2022 08:15

La legalità contro l'indifferenza, l'antiracket presenta un concorso a tema per le scuole

25 marzo 2022 15:39

Gela contro Pozzallo, aria di Promozione in casa biancoazzurra

24 marzo 2022 16:17

Gialloneri agguerriti per restare in zona playoff

19 marzo 2022 09:13

Il PalaLivatino ospiterà la Final four di calcio a 5

17 marzo 2022 16:26

Il Gela si avvicina alla promozione

11 marzo 2022 12:47

“Il pescatore di telline” al cinema anche a Gela

10 marzo 2022 15:15

Pontile sbarcatoio, Comitato: "No alla demolizione, è un bene culturale da ristrutturare"

03 marzo 2022 15:52

Tennistavolo paralimpico, una due giorni in città: "Pensiamo ai campionati nazionali"

26 febbraio 2022 08:00

Atleti speciali in città per un torneo di tennis tavolo

25 febbraio 2022 15:35

Inclusione e nuove metodologie, un convegno al Liceo

19 febbraio 2022 08:59

Sport e inclusione a scuola con la Special Olympics

18 febbraio 2022 15:15

2-1 sul Canicattini, il Gela FC torna a far sognare

17 febbraio 2022 14:26

Coppa Sicilia, il Gela C5 pareggia 3-3 contro lo Jano Trombatore

17 febbraio 2022 14:00

Covid, ecco cosa cambia anche in città in attesa di nuove decisioni del governo

02 febbraio 2022 15:14

Melfa's Basket al PalaLivatino per la penultima di ritorno

01 febbraio 2022 15:44

"Gela-Butera": a scuola si impara giocando

31 gennaio 2022 15:54

Futsal, il Gela non vuol fallire la C1

22 gennaio 2022 12:20

Casi covid nel Catania, la Melfa's non gioca

21 gennaio 2022 10:49

Serie C Gold, un addio nella Melfa's Gela Basket

20 gennaio 2022 12:22

Il Covid frena la SSD, le ambizioni restano

15 gennaio 2022 09:31

FC colpito dal Covid ma la pausa agevola il recupero

13 gennaio 2022 10:31

Nonna Giulia spegne cento candeline, il segreto è avere sempre lavorato

08 gennaio 2022 14:37

Sconti al via, Omicron frena lo shopping

04 gennaio 2022 16:04

Evento formativo con la nutrizionista della nazionale under 17

22 dicembre 2021 14:38

Presepe vivente a San Giacomo, chiesa e scout insieme per i più bisognosi

19 dicembre 2021 17:00

Gela FC e SSD Gela a caccia di conferme

18 dicembre 2021 15:36

Gela C5 al PalaLivatino contro il Canicattini

17 dicembre 2021 09:53

La Melfa’s Basket ottiene la quarta vittoria sull’Orlandina Lab

17 dicembre 2021 09:45

Minardi campione regionale di muay thai nella 65kg

16 dicembre 2021 19:37

Campionato regionale ASI, Zappietro vicecampione nella junior

14 dicembre 2021 13:57

Calcio, la SSD all’esame Belpasso

11 dicembre 2021 15:28

Melfa’s Basket a caccia dei due punti

11 dicembre 2021 15:21

Gela FC in anticipo a Siracusa per interrompere la crisi

11 dicembre 2021 09:21

A Sanremo “due spicchi” del gusto con Cacciuolo e Vitale

07 dicembre 2021 18:53

“Corri con Papà Natale”, gara podistica in centro storico

07 dicembre 2021 16:43

Domicoli e Mezzasalma firmano il successo del Gela Calcio

06 dicembre 2021 17:09

“Capodanno a km 0” per sostenere lo sport gelese

06 dicembre 2021 14:23

Gela FC e SSD Gela, voglia di rivalsa

04 dicembre 2021 15:10

Festival dei barbieri, Fidone e De Stradis stupiscono a Pomezia

30 novembre 2021 18:05

Melfa's Basket sconfitta al primo match di ritorno

28 novembre 2021 22:08

Big match al Presti, sfida tra SSD Gela e Catania San Pio X

27 novembre 2021 16:50

Mano pesante del giudice sportivo, 3 squalificati nel Gela FC

27 novembre 2021 09:48

Una stanza multisensoriale al "Vittorini", "l'inclusività come una grande opportunità"

23 novembre 2021 14:20

Prima vittoria in casa per il Melfa's Gela Basket

22 novembre 2021 15:48

Prima categoria, SSD in campo contro il Santa Croce

20 novembre 2021 14:47

Calcio e basket, gelesi a caccia di conferme

20 novembre 2021 10:08

Gela FC al Presti per mantenere il primato

19 novembre 2021 11:59

"Musica Colta" con il duo Hermes Project

13 novembre 2021 13:53

Il Gela FC difende la testa, SSD Gela per la fuga

13 novembre 2021 12:19

Giuliana Fraglica e il suo "Tuono", un inedito musicale per i più piccoli

12 novembre 2021 14:25

Primi passi verso una città più sostenibile

11 novembre 2021 15:36

Chimera a Ecomondo per il rispetto dell'ambiente

28 ottobre 2021 21:46

Banco alimentare, presentato il progetto esecutivo

26 ottobre 2021 13:00

Promozione, Gela FC tenta la fuga con il Vittoria al Presti

23 ottobre 2021 21:35

“Lions Service Day”, binomio di sport e beneficenza

19 ottobre 2021 11:09

Serie C Gold, Melfa's sconfitta all'overtime

18 ottobre 2021 11:38

Prima categoria, SSD Gela a caccia del poker di vittorie

16 ottobre 2021 15:53

Il Gela Fc vuole difendere il primato col Megara

15 ottobre 2021 14:30

Green Pass, da domani scatta l'obbligo

14 ottobre 2021 15:49

Il duo Greco-Comandatore trionfa al torneo di padel

13 ottobre 2021 20:42

“Si torna in scena”, compagnia Antidoto pronta al debutto

13 ottobre 2021 16:30

Trasferta a Pachino per l'Ssd Gela, biancazzurri con tre assenze

09 ottobre 2021 16:15

Gela Fc–Eubea, quasi un derby di scena al "Presti"

09 ottobre 2021 16:11

Melfa's Basket, un progetto ambizioso per il futuro dei giovani

05 ottobre 2021 15:20

Pesca sportiva, la Casting Team qualificata ai mondiali di Cipro

05 ottobre 2021 11:30

Gela FC con l'infermeria piena ma ambizioso a Scicli

01 ottobre 2021 12:45

Vaccini, Gela ancora “maglia nera”

30 settembre 2021 15:35

Giro di Sicilia, Gela protagonista nella prima tappa

29 settembre 2021 09:15

Progettare con criterio per un verde pubblico decoroso

28 settembre 2021 15:57

Gela FC a caccia del tris con il Modica, debutto per il Futsal

25 settembre 2021 11:39

"E' un territorio coraggioso e ha pagato un prezzo altissimo", Giannini: "Lo Stato c'è"

22 settembre 2021 18:28

Trasporto pubblico tra carenze e proposte

22 settembre 2021 15:09

Atletica leggera, Clara Tasca conquista l’argento ai campionati

21 settembre 2021 10:43

Pari di prestigio per il Gela C5 contro la Gear

18 settembre 2021 17:28

Rumori dalla Radioterapia, residenti stanchi: "Sono continui e sempre più fastidiosi"

17 settembre 2021 16:30

Concerto della banda musicale della polizia, "legalità valore assoluto da tutelare"

17 settembre 2021 15:30

PalaLivatino ai privati, il Comune vuole seguirne l'esempio

16 settembre 2021 14:40

60 giorni ostaggio di Asp, la denuncia di una gelese

13 settembre 2021 17:33

Promozione, Gela FC pronto al debutto stagionale

11 settembre 2021 13:44

L'Albert sposa il calcio, ingegneri a fianco della SSD Gela

08 settembre 2021 10:37

Buon vento per il Club Nautico ai campionati giovanili di Cagliari

07 settembre 2021 08:31

Formazione politica in Italia Viva, Perna incontra Renzi

06 settembre 2021 17:03

La città si appresta ad accogliere Monica Contrafatto

06 settembre 2021 16:16

La Melfa’s Gela Basket punta ancora sui giovani

01 settembre 2021 16:36

Emergenza umanitaria, il Lions Club tende la mano ai profughi afghani

31 agosto 2021 15:09

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