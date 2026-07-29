Gela piange Enzo Faraci, tra i fondatori del Kiwanis Club

I funerali saranno celebrati domani alle 16.30 nella chiesa di Sant’Antonio, dove familiari, amici e cittadini gli renderanno l’ultimo saluto.

Gela. La città dice addio a Enzo Faraci, storico socio fondatore del Kiwanis Club cittadino, scomparso nella notte all’età di 90 anni. Professionista stimato e figura di riferimento per il mondo dell’associazionismo locale, Faraci è ricordato per la sua integrità, il profondo senso del dovere e l’impegno costante al servizio della comunità.



Per decenni ha incarnato i valori del Kiwanis, partecipando con dedizione alle iniziative benefiche e culturali rivolte soprattutto ai più giovani. Il presidente Andrea Emmanuello e tutti i soci del club ne ricordano la saggezza, la generosità e l’esempio umano lasciato alle nuove generazioni.



I funerali saranno celebrati domani alle 16.30 nella chiesa di Sant’Antonio, dove familiari, amici e cittadini gli renderanno l’ultimo saluto.