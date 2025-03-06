Quotidiano di Gela

Alessandra Palena

Alessandra Palena

Le Olimpiadi del 1936 raccontate da Federico Buffa in uno stile unico e coinvolgente

27 novembre 2015 11:15

"L'Agenzia delle entrate" non chiude, soppressione rinviata di un anno

27 novembre 2015 10:49

Gli artisti omaggiano Parigi, ma cosa avrebbe detto Charlie Brown?

26 novembre 2015 14:28

Il miliardario cinese che volerà sempre gratis (e in Prima classe)

25 novembre 2015 14:55

La piaga della violenza sulle donne, tante scarpe rosse all' Enrico Mattei per ricordare

25 novembre 2015 14:17

Quarant’anni di Francesco Guccini tra storie e canzoni: «Ora basta musica, quel che avevo da dire l’ho detto»

23 novembre 2015 14:55

La Disney sfornerà film di Star Wars ogni anno, finché noia non ci separi

19 novembre 2015 14:32

U2: Bono pensa ad un concerto “All-Stars” a Parigi per aiutare le famiglie delle vittime della strage

18 novembre 2015 14:54

Ronnie Wood: «Cominceremo a registrare il nuovo album degli Stones a dicembre»

17 novembre 2015 14:56

“Nuovi sviluppi della Gestalt therapy” fa tappa in città

16 novembre 2015 17:07

Facebook non è interessato al tuo sgomento per la tragedia di Parigi ma ai tuoi dati personali

16 novembre 2015 16:25

Attacchi a Parigi: la profezia di Oriana Fallaci, la Cassandra dell'Informazione

14 novembre 2015 15:35

La refezione scolastica non parte, più di sessanta lavoratrici a rischio: protesta in Comune

14 novembre 2015 09:41

Il primo trofeo "Ecotrail Leopoldia" fa tappa alla riserva del lago Biviere

12 novembre 2015 16:12

La lettera di Cesare Cremonini a Marc Marquez: "Non sarai mai Valentino Rossi"

12 novembre 2015 14:44

Noel Gallagher spara a zero sugli One Direction: «Sono dei succhiac****»

10 novembre 2015 14:46

La sensibilità dei gelesi che aiutano altri gelesi grazie alla raccolta alimentare

09 novembre 2015 10:01

Overlook Hotel, arriva il prequel di Shining scritto dallo sceneggiatore e produttore di The Walking Dead, Glenn Mazzara

07 novembre 2015 16:11

Moshe, 17 anni, due lauree e un lavoro alla Nasa. Un ragazzo prodigio: "Faccio quello che posso, devo tutto ai miei genitori"

04 novembre 2015 15:10

Pasolini, l'intellettuale più citato ma meno letto

02 novembre 2015 17:18

"Bohemian Rhapsody” compie 40 anni

31 ottobre 2015 15:39

La commemorazione dei defunti, rafforzate le linee bus: ecco tutti i percorsi

31 ottobre 2015 08:37

Summer school in Archeologia, cresce il polo universitario Unitelma-Sapienza

29 ottobre 2015 22:00

I campionati mondiali di "Powerlifting" fanno tappa in città

28 ottobre 2015 14:36

Sorpresa nella Via Lattea: c'è un nido di stelle nascosto nel suo cuore

28 ottobre 2015 14:24

"Il Buon mangiare" per finanziare la costruzione di un pozzo in Etiopia

26 ottobre 2015 16:58

Cos'è uno skoliosexual?

24 ottobre 2015 13:53

McDonald's sta affrontando un periodo di "profonda recessione" e i suoi concessionari sono stufi

20 ottobre 2015 15:47

Woman in Gold "La Mona Lisa d'Austria": 5 curiosità sul film con Helen Mirren e Ryan Reynolds

15 ottobre 2015 15:56

L'altezza non conto:la donna più sexy del 2015 misura 1.57, ecco chi è

14 ottobre 2015 15:56

Torri Gemelle a Catania per "The Walk": il film celebrato con lo slacklining

13 ottobre 2015 13:40

Dodici giorni senz'acqua: in via Portuense i residenti sono rimasti a secco

13 ottobre 2015 08:38

Un piccolo gesto per un grande cuore: così uno studente sull'autobus è diventato l'eroe del web

12 ottobre 2015 15:46

Janis: la leggenda Janis Joplin rivive al cinema con la voce narrante di Gianna Nannini

09 ottobre 2015 13:20

Per l'anniversario di Twilight, Bella ed Edward cambiano sesso

07 ottobre 2015 16:13

Livorno, il mausoleo di Ciano diventa il deposito di Zio Paperone

06 ottobre 2015 14:20

Al teatro “Eschilo”, Tuccio Musumeci porta in scena Pipino il Breve

05 ottobre 2015 15:59

Matthew McConaughey, calvo e appesantito: irriconoscibile per le strade di New York

05 ottobre 2015 15:22

La Sapienza riprende le attività didattiche in città, via ad una nuova sessione d'esami

04 ottobre 2015 08:04

Da ex strega nera a religiosa e missionaria. Vilma Laudelino racconta la sua conversione

02 ottobre 2015 13:55

Modelle che indossano altre modelle. Non è uno scherzo: è la settimana della moda

02 ottobre 2015 13:26

Coldplay, un inedito a sorpresa dal palco del Global Citizen Festival di New York

28 settembre 2015 15:56

Una serata di beneficenza e moda, sulle passerelle sfilano le modelle gelesi

28 settembre 2015 13:59

Arriva in città il performer Alosha, stage gratuito all'opificio artistico di Claudia Abbate

26 settembre 2015 07:55

Lo dice la scienza: Smell like teen spirit è la canzone più iconica di tutti i tempi

25 settembre 2015 16:36

Star Wars: John Boyega parla del viaggio epico di Finn ne "Il risveglio della Forza"

24 settembre 2015 13:29

Piggate, accuse a David Cameron in un libro: “Infilò il membro in un maiale”

23 settembre 2015 13:31

Ultimo saluto all'imprenditore Davide Fasulo, il suo feretro accolto da parenti e amici

22 settembre 2015 18:25

Il precursore della "street dance" Alosha arriva all'Opificio Artistico per uno stage imperdibile

22 settembre 2015 16:15

"Questo patrimonio merita di essere mostrato al mondo", i ricercatori promuovono i nostri reperti

17 settembre 2015 11:57

Realtà virtuale e caschetto:arriva PlayStation VR e porterà il gioco a tutto un altro livello

15 settembre 2015 16:06

Un commerciante dona un monitor multiparametrico alla Procivis di Cattuti

15 settembre 2015 08:53

I successi delle modelle e dei modelli gelesi tra le passerelle siciliane: la D'Errico vola a Milano

13 settembre 2015 09:26

Festival Venezia 2015, Vasco Rossi presenta il suo decalogo: “Così divenni una rockstar”

12 settembre 2015 14:32

Al via il Jazz Festival, Stiepko Gut e Barry Harris in città

10 settembre 2015 16:41

Alla ricerca della felicità: la figlia di Robin Williams e il commovente post in onore del padre

07 settembre 2015 10:47

Al via "Gela in arte", inaugurata anche la tradizionale estemporanea di via Pisa

05 settembre 2015 16:57

Strategie di mercato innovative alla luce dell'Expo, imprese e designer nel laboratorio Foodss

05 settembre 2015 07:43

Appuntamento con "Gela segreta". Alla scoperta dei "tesori di San Francesco".

02 settembre 2015 15:24

Le tradizioni culinarie siciliane nel video della Romagnoli: riconoscimento ad Expo 2015

01 settembre 2015 08:47

Addio a Wes Craven, inventore degli incubi horror più neri, papà di Freddy Krueger

31 agosto 2015 15:42

Arriva una nuova serie in tv di Willy, il principe di Bel-Air?

29 agosto 2015 13:44

Hip-Hop VS Rock:le due gang faccia a faccia nel nuovo video di Macklemore

28 agosto 2015 14:20

Mutande e racchetta: Rafael Nadal si spoglia per un noto marchio di abbigliamento

27 agosto 2015 13:31

Una guida turistica per bambini, l'idea di due giovanissimi sposata da Archeoclub e Comune

27 agosto 2015 08:20

Avete una bella idea per riciclare vestiti? H&M vi premia con 1 milione di euro

26 agosto 2015 10:56

Disabilità senza barriere, un assistito Aias ospite per una settimana al campus del Lions

26 agosto 2015 07:49

Il maestro Insulla festeggia i suoi settantacinque anni con una mostra nel centro storico

25 agosto 2015 13:28

I Foo Fighters interrompono un corteo omofobo ballando su un pick-up

25 agosto 2015 11:06

#iocambioabitudine, con Sperone Arte si educa al rispetto della bellezza

25 agosto 2015 09:05

Giappone:il cane che rimane incastrato nella siepe ma fa finta di niente

24 agosto 2015 09:40

Venti talenti nazionali in città per il festival in memoria di Eleonora Lavore, c'è anche "Mtv"

21 agosto 2015 15:26

New York, il ragazzo (di campagna) vive in un monolocale di 9 mq:"Central Park è il mio soggiorno"

21 agosto 2015 13:25

Mission Impossible Rogue Nation: 5 curiosità sul film con uno scatenato Tom Cruise

20 agosto 2015 13:45

L'emergenza rifiuti, raccolta regolare in città: ancora tanti cumuli nelle zone balneari

16 agosto 2015 08:15

Menù turistici a prezzi bassi, venti ristoratori aderiscono all'iniziativa: la Confcommercio in prima linea

09 agosto 2015 15:29

Ferragosto tra Gela e Butera con deejay internazionali: due notti segnate dalla musica in spiaggia

09 agosto 2015 08:14

Gela nel Libero Consorzio di Catania, la palla passa al Consiglio comunale

07 agosto 2015 08:54

"We are your friends", Zac Efron aspirante dj sedotto da Emily Ratajkowsky

06 agosto 2015 15:34

Irlanda, un Minion gigante cade in strada: traffico in tilt

04 agosto 2015 16:45

Woody Allen "Io grande regista?Pigro e non perfezionista"

03 agosto 2015 16:18

Yoko Ono e Bono celebrano John Lennon a Ellis Island

01 agosto 2015 16:04

Nasce l'Udi in città, le donne si rivolgono alla politica: "Monitoreremo le istituzioni"

01 agosto 2015 07:36

Postalmarket chiude, addio al catalogo dei desideri

27 luglio 2015 16:02

Il Kitefestival del Golfo torna in città con il "Karneval Show"

27 luglio 2015 15:03

Spiaggia accessibile per i disabili anche in via Mare grazie all'associazione Il Pungolo

26 luglio 2015 06:59

Insulla dipinge la bellezza, la sua mostra al club "la Vela"

24 luglio 2015 13:42

Modelli vestiti da spartani sfilano per le strade in Cina: la polizia li blocca

24 luglio 2015 13:33

Un centinaio di barche a vela pronte a "invadere" il nostro mare per la Coppa Sicilia Optimist

24 luglio 2015 08:39

Una scuola di teatro in città, alla ricerca di nuovi talenti del palcoscenico

23 luglio 2015 15:33

"007 Spectre", Monica Bellucci doppia se stessa nel nuovo episodio della saga di James Bond

23 luglio 2015 13:57

Gli U2 tornano in Italia: 4 e 5 settembre 2015 concerti al Palaolimpico di Torino

22 luglio 2015 15:14

Calcio - Alex Morgan sulla copertina di Fifa 16: è la prima donna

21 luglio 2015 14:09

Arriva in scena lo spettacolo "Sulla via di Damasco"

20 luglio 2015 16:44

Ripulita la spiaggia di Manfria, Stella Bellavia e le altre volontarie all'opera sotto il solleone

20 luglio 2015 16:15

10 situazioni che terrorizzano le persone insicure

20 luglio 2015 13:46

Unitelma-Sapienza apre ai primi esami, sei studenti li hanno affrontati in città

16 luglio 2015 17:09

Una macchina da scrivere che invia messaggi criptati, l'idea d'esame di uno studente

15 luglio 2015 12:04

Le donazioni ci sono ma non i centri di raccolta, per l'Adas mancano 1200 sacche di sangue

15 luglio 2015 08:00

Facebook rinnova la sua grafica per la parità dei sessi

13 luglio 2015 15:37

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