Quotidiano di Gela

Flavio Centamore

Flavio Centamore

La Pietra Calendario di Gela dà spettacolo, centinaia le persone presenti per il solstizio d’estate

21 giugno 2017 20:17

Asd Gela Futsal premiata a Palazzo di Città ma costretta a rinunciare alla fase nazionale per mancanza di fondi

16 giugno 2017 08:20

Eccellenza, sconfitta a tavolino un punto di penalizzazione e ammenda per il Terranova Gela

02 febbraio 2017 11:02

“Orgoglio gelese”: c’è un pezzo di Gela nella realizzazione della nuova area di imbarco di Fiumicino

22 dicembre 2016 18:29

Il Terranova ferma la capolista Paceco, il pareggio è di "rigore": 2-2 al "Presti"

11 dicembre 2016 15:54

Calcio a 5: Vola la Pro Gela in serie C1, pareggio per il Futsal Macchitella nel derby contro la Vigor San Cataldo

17 ottobre 2016 17:35

Gela Calcio, Tuccio sempre più vicino al "ripensamento": i biancazzurri pareggiano con il Real Avola

05 agosto 2016 14:00

Super Licata non si ferma più, centrata la convocazione ai campionati europei in Georgia

05 luglio 2016 11:54

Tiro con l’arco: La gelese Kimberly Scudera medaglia di bronzo in Repubblica Ceca

24 giugno 2016 15:45

Tennis: Si chiude con la vittoria di Riccardo Chessari il torneo Open organizzato dall’Eschilo Tennis Club

21 giugno 2016 20:33

“Primavera in bici”: successo tra le strade del centro storico, Velo Club Gela conquista due maglie di campioni regionali

22 maggio 2016 14:34

Eschilo Tennis Club : Alessio Di Giacomo si aggiudica la quindicesima tappa del torneo di Quarta Categoria

18 maggio 2016 07:44

Calcio a cinque: la Pro Gela non molla mai! Vittoria contro il Leonforte e salvezza conquistata

08 maggio 2016 08:17

Il Volley Gela ci prende gusto: in bacheca anche il titolo di campionesse provinciali under 18

06 aprile 2016 09:15

Vela: Il Club Nautico Gela si aggiudica il primo posto per il progetto “Velascuola”

04 aprile 2016 10:39

Calcio a cinque: Pro Gela ko in casa e in zona play out, in C2 bene Futsal Macchitella e Sporting Soccer

04 aprile 2016 10:09

La Pasquetta e il nuovo lungomare, esame non superato: pavimentazione già sollevata

28 marzo 2016 19:16

L’under 16 Volley Gela centra il bis, al PalaCossiga il sestetto rosa si laurea campione provinciale

24 marzo 2016 22:09

Winter Cup 2016: Secondo posto per il giovane “Giupy” alla due giorni di regate a Marsala

12 marzo 2016 19:00

Atletico Gela esagerato, 6 gol all'Aragona e Venniro punisce il Macchitella

15 febbraio 2016 11:32

Accendevano la brace, ustionati madre e figlio: gravissimo il sedicenne

13 febbraio 2016 12:58

Bognanni sulla panchina dell'Atletico Caltanissetta, nuova esperienza per l'ex allenatore dell'Atl.Gela

25 dicembre 2015 12:40

Stadio "Presti" in degrado e pericoloso, il Gela perde subito Caci e minaccia l'abbandono

04 dicembre 2015 16:30

Doppio Mincica, il Gela fa sua la gara di andata di Coppa Italia: il Mazara battuto 2-1

02 dicembre 2015 18:34

Macchitella Gela cala il tris, vittoria per 2-0 sulla New Team Ragusa

28 novembre 2015 10:22

Manita dell'Atletico Gela al Comiso, i ragazzi di Misiti sognano l'Eccellenza

16 novembre 2015 09:46

L'Atletico Gela dice addio alla Coppa Italia, passa il New Team ma testa al campionato

29 ottobre 2015 08:12

Il talento puro di Mario Bianca brilla ai campionati cadetti, record nell'Esathlon

13 ottobre 2015 07:58

La Pro Gela pensa in grande, in C2 sorridono anche Savio e Futsal Macchitella

12 ottobre 2015 09:45

Doppia sfida Gela-Ragusa, Macchitella senza Domicoli e l'Atletico ritrova Leone

03 ottobre 2015 10:02

Il Gela a San Cataldo per sfatare il tabù trasferta e in cerca di continuità

02 ottobre 2015 08:30

Il pilota gelese Adriano Vinciguerra rappresenterà la Sicilia al trofeo delle Regioni

01 ottobre 2015 17:26

Sei titoli regionali per cadetti e allievi della Young Runner ai campionati regionali

22 settembre 2015 10:16

Mario Bianca sfiora il record regionale a Siracusa, secondo posto nell'esathon

10 settembre 2015 09:48

“U palliantinu” termina con successo: tanta gente sul lungomare per il tradizionale gioco

08 settembre 2015 12:37

Il Catania torna al Presti per saggiare la forza del Gela, l'ingresso è gratuito

02 settembre 2015 07:58

Sammatrice si riprende il club Nautico, il siracusano trionfa al Moriconi

01 settembre 2015 10:14

Nona edizione del Festival del Golfo, tappa unica sabato 5 in piazza Roma

31 agosto 2015 08:04

Parte la stagione del Gela calcio, serata di coppa Italia in attesa del campionato: al Presti la Sancataldese

30 agosto 2015 08:11

La Chiesa Madre riabbraccia Maria d'Alemanna, la giunta stanzia 10mila euro

29 agosto 2015 07:52

L'esempio positivo della Casa del Volontariato gelese ad Expo 2015

25 agosto 2015 15:58

Gli atleti della Young Runner si impongono al memorial Peppe Greco

12 agosto 2015 10:14

Macchitella ambizioso con tanti volti nuovi, Atletico Gela da ricostruire

10 agosto 2015 08:54

La palestra Snoopy vince la quarta edizione del torneo misto “Crocobeach” di beach volley

09 agosto 2015 19:10

Il testimonial Adas Saro Savasta e il presidente Emmanuello alla traversata dello stretto: “Donate per donare una vita”

02 agosto 2015 15:05

Grande beach al ControCorrente: Lo Re-Saguatti e Ficosecco-Mazza vincono la prima tappa

26 luglio 2015 20:11

Al via la prima tappa del campionato nazionale di beach volley al ControCorrente, domani alle 19 la finalissima

25 luglio 2015 12:25

Memorial “Pietro Pisano”: Poker del “Bar Tamigi” che si aggiudica la finale del torneo di calcio a sette

20 luglio 2015 19:26

Gela protagonista al premio Del Vecchio: premi per Campanaro, Pandolfo, Genova e Scudera del Macchitella

09 giugno 2015 09:17

Gran prix del Mediterraneo, le cheerleaders della Gymnastic club protagoniste in tutte le categorie

04 giugno 2015 08:07

Il Gela pensa alla prossima stagione, nel mirino acquisti "eccellenti": giovedì festa promozione

19 maggio 2015 09:08

Le ragazze della San Francesco conquistano la semifinale play off, Palma battuto 7-1

18 maggio 2015 10:42

Via ai play off, Gela e Atletico scaldano i motori: nel fine settimana arrivano Santa Croce e Palazzolo

17 aprile 2015 11:30

La Promozione si accende, tutti aspettano i play off: Gela e Atletico ancora contro?

05 aprile 2015 23:00

Macchitella è fatta! Con una giornata di anticipo festeggiano la salvezza

28 marzo 2015 17:57

Meic Services sconfitta con onore, il big match di B1 va al Civita Castellana

22 marzo 2015 19:30

Futsal Macchitella in crisi, adesso diventa decisiva la trasferta di Viagrande

14 febbraio 2015 06:21

La frenetica corsa a sindaco? C'è il nome del noto economista Oscar Giannino

29 gennaio 2015 16:10

La Meic trionfa sul Cinquefrondi e sorride, il capitano Manuilov nervoso a fine gara

18 gennaio 2015 21:07

Arriva il carcere per i “Golden Boys”: arrestati dai carabinieri 4 pregiudicati

29 dicembre 2014 10:49

Piove ma tre palme bruciano sotto il museo, intervento dei vigili del fuoco

28 dicembre 2014 19:15

Meic Services regina, contro il Lagonegro Manuilov e compagni dominano la sfida

21 dicembre 2014 20:02

Macchitella in rimonta al "Presti": batte il Città di Catania con Scudera decisivo

20 dicembre 2014 14:02

Capo Nord e la Groenlandia in volo e in solitaria, premiato il medico Alabiso

03 novembre 2014 07:10

Vince i 1000 metri e piazza il terzo tempo nazionale: nuovo successo per Licata

04 settembre 2014 08:09

La rivoluzione “farlocca”, Buttafuoco tra letteratura e "buttanissima" politica

19 agosto 2014 12:52

Triangolare d"eccellenza", il Gela fa fuori le agrigentine Favara e Kamarat

15 agosto 2014 09:02

L'Academy della Juventus e l'Amo Gela si riabbracciano: largo ai giovani talenti

13 agosto 2014 07:44

La serie A1 di pallamano parla gelese, due arbitri promossi nella massima serie

08 agosto 2014 14:13

Forza Peppe, manca poco! Il medico gelese in Scozia prima della Groenlandia

06 agosto 2014 16:17

B1, pronti al via: diramati i calendari e la Meic inizia a pensare alla stagione

06 agosto 2014 09:15

Alabiso tenta un nuovo record: Da Agrigento verso i cieli della Groenlandia

29 luglio 2014 10:36

Torneo "Pisano", vince il Cafè de Paris: in campo i talenti del calcio locale

18 luglio 2014 14:43

“Salviamo il Basket Gela”: Al via l’azionariato popolare per evitare il buio

10 giugno 2014 16:19

La Virtus Gela di Lancianese sbanca Noto, esordienti e pulcini danno spettacolo

22 maggio 2014 12:12

Ci sono le docce in spiaggia ma non c'è l'acqua: polemica estiva a Macchitella

10 maggio 2014 12:15

La città del Golfo osserva i 484 croceristi che sbarcano a…Porto Empedocle

07 maggio 2014 10:07

Altro 3-0 della Meic, ai gelesi adesso manca solo un punto per il salto in B1

26 aprile 2014 19:31

Torneo di Riesi, i piccoli calciatori della Giovanile Gela sbaragliano la concorrenza

24 aprile 2014 09:43

Agli arresti domiciliari ma lo trovano al bar: arrestato un pregiudicato

15 aprile 2014 08:20

Entra in casa di un anziano chiudendolo dentro lo sgabuzzino, arrestato

14 aprile 2014 08:34

Il Basket Gela chiude con una sconfitta, ma il futuro della società è a rischio

13 aprile 2014 22:16

Tutto troppo facile contro l’Augusta, 3-0 e la Meic prepara la festa per la B1

13 aprile 2014 18:49

Meic Services in casa contro l’Augusta, la capolista cerca l’affondo finale

12 aprile 2014 10:32

Sorpreso tra le vie del centro nonostante fosse sottoposto ai domiciliari: Arrestato

09 aprile 2014 15:21

Cane incaprettato vivo a Bulala: salvato da morte certa dai volontari della Lida

07 aprile 2014 08:14

La Meic cerca l’allungo verso la conquista della B1, Basket Gela la salvezza

05 aprile 2014 11:05

La Meic Services non si ferma più: Vittoria per 3-0 contro il sestetto di Ragusa

30 marzo 2014 18:19

Strapotere Meic Services, vittoria 3-1: preso per le corna il toro Cinquefrondi

16 marzo 2014 19:56

Apre domani il Mc Donald’s di Gela, 30 giovani assunti nel nuovo ristorante

06 marzo 2014 18:58

La Meic “doma” il Misterbianco, gelesi vittoriosi e da soli in vetta alla classifica

02 marzo 2014 21:18

Patto dei Sindaci: Il Comune pronto a realizzare il Paes, pubblicato l’avviso

01 marzo 2014 12:06

Coppa Sicilia: mountain bike spettacolo domenica alla diga Comunelli

27 febbraio 2014 08:58

Agorà pubblica a Macchitella per il M5S: “Vogliamo la verità sull’Agroverde”

23 febbraio 2014 07:18

“Manita” del Macchitella al Mirabella, aquilotti +4 dalla Barrese

22 febbraio 2014 20:18

Tentò di uccidere la figlia di soli dieci mesi, arrestata dai carabinieri

20 febbraio 2014 07:14

Il Macchitella adesso è seconda, la gara contro il Castellana dura solo 45’

19 febbraio 2014 17:25

Inizia male la fase ad orologio per il Basket Gela, sconfitta in casa 58 a 80

17 febbraio 2014 09:17

Una vittoria dedicata a Francesco, 2-1 in rimonta per l'Atletico

16 febbraio 2014 16:30

Una vittoria dedicata a Francesco, 2-1 in rimonta per l'Atletico

16 febbraio 2014 16:30

Archivio

Esplora l'archivio di Flavio Centamore

Sett. 25 Sett. 24 Sett. 5
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 42 Sett. 31 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 7 Sett. 6
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 45 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46