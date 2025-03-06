Flavio Centamore

La Pietra Calendario di Gela dà spettacolo, centinaia le persone presenti per il solstizio d’estate
21 giugno 2017 20:17
Asd Gela Futsal premiata a Palazzo di Città ma costretta a rinunciare alla fase nazionale per mancanza di fondi
16 giugno 2017 08:20
Eccellenza, sconfitta a tavolino un punto di penalizzazione e ammenda per il Terranova Gela
02 febbraio 2017 11:02
“Orgoglio gelese”: c’è un pezzo di Gela nella realizzazione della nuova area di imbarco di Fiumicino
22 dicembre 2016 18:29
Il Terranova ferma la capolista Paceco, il pareggio è di "rigore": 2-2 al "Presti"
11 dicembre 2016 15:54
Calcio a 5: Vola la Pro Gela in serie C1, pareggio per il Futsal Macchitella nel derby contro la Vigor San Cataldo
17 ottobre 2016 17:35
Gela Calcio, Tuccio sempre più vicino al "ripensamento": i biancazzurri pareggiano con il Real Avola
05 agosto 2016 14:00
Super Licata non si ferma più, centrata la convocazione ai campionati europei in Georgia
05 luglio 2016 11:54
Tiro con l’arco: La gelese Kimberly Scudera medaglia di bronzo in Repubblica Ceca
24 giugno 2016 15:45
Tennis: Si chiude con la vittoria di Riccardo Chessari il torneo Open organizzato dall’Eschilo Tennis Club
21 giugno 2016 20:33
“Primavera in bici”: successo tra le strade del centro storico, Velo Club Gela conquista due maglie di campioni regionali
22 maggio 2016 14:34
Eschilo Tennis Club : Alessio Di Giacomo si aggiudica la quindicesima tappa del torneo di Quarta Categoria
18 maggio 2016 07:44
Calcio a cinque: la Pro Gela non molla mai! Vittoria contro il Leonforte e salvezza conquistata
08 maggio 2016 08:17
Il Volley Gela ci prende gusto: in bacheca anche il titolo di campionesse provinciali under 18
06 aprile 2016 09:15
Vela: Il Club Nautico Gela si aggiudica il primo posto per il progetto “Velascuola”
04 aprile 2016 10:39
Calcio a cinque: Pro Gela ko in casa e in zona play out, in C2 bene Futsal Macchitella e Sporting Soccer
04 aprile 2016 10:09
La Pasquetta e il nuovo lungomare, esame non superato: pavimentazione già sollevata
28 marzo 2016 19:16
L’under 16 Volley Gela centra il bis, al PalaCossiga il sestetto rosa si laurea campione provinciale
24 marzo 2016 22:09
Winter Cup 2016: Secondo posto per il giovane “Giupy” alla due giorni di regate a Marsala
12 marzo 2016 19:00
Atletico Gela esagerato, 6 gol all'Aragona e Venniro punisce il Macchitella
15 febbraio 2016 11:32
Accendevano la brace, ustionati madre e figlio: gravissimo il sedicenne
13 febbraio 2016 12:58
Bognanni sulla panchina dell'Atletico Caltanissetta, nuova esperienza per l'ex allenatore dell'Atl.Gela
25 dicembre 2015 12:40
Stadio "Presti" in degrado e pericoloso, il Gela perde subito Caci e minaccia l'abbandono
04 dicembre 2015 16:30
Doppio Mincica, il Gela fa sua la gara di andata di Coppa Italia: il Mazara battuto 2-1
02 dicembre 2015 18:34
Macchitella Gela cala il tris, vittoria per 2-0 sulla New Team Ragusa
28 novembre 2015 10:22
Manita dell'Atletico Gela al Comiso, i ragazzi di Misiti sognano l'Eccellenza
16 novembre 2015 09:46
L'Atletico Gela dice addio alla Coppa Italia, passa il New Team ma testa al campionato
29 ottobre 2015 08:12
Il talento puro di Mario Bianca brilla ai campionati cadetti, record nell'Esathlon
13 ottobre 2015 07:58
La Pro Gela pensa in grande, in C2 sorridono anche Savio e Futsal Macchitella
12 ottobre 2015 09:45
Doppia sfida Gela-Ragusa, Macchitella senza Domicoli e l'Atletico ritrova Leone
03 ottobre 2015 10:02
Il Gela a San Cataldo per sfatare il tabù trasferta e in cerca di continuità
02 ottobre 2015 08:30
Il pilota gelese Adriano Vinciguerra rappresenterà la Sicilia al trofeo delle Regioni
01 ottobre 2015 17:26
Sei titoli regionali per cadetti e allievi della Young Runner ai campionati regionali
22 settembre 2015 10:16
Mario Bianca sfiora il record regionale a Siracusa, secondo posto nell'esathon
10 settembre 2015 09:48
“U palliantinu” termina con successo: tanta gente sul lungomare per il tradizionale gioco
08 settembre 2015 12:37
Il Catania torna al Presti per saggiare la forza del Gela, l'ingresso è gratuito
02 settembre 2015 07:58
Sammatrice si riprende il club Nautico, il siracusano trionfa al Moriconi
01 settembre 2015 10:14
Nona edizione del Festival del Golfo, tappa unica sabato 5 in piazza Roma
31 agosto 2015 08:04
Parte la stagione del Gela calcio, serata di coppa Italia in attesa del campionato: al Presti la Sancataldese
30 agosto 2015 08:11
La Chiesa Madre riabbraccia Maria d'Alemanna, la giunta stanzia 10mila euro
29 agosto 2015 07:52
L'esempio positivo della Casa del Volontariato gelese ad Expo 2015
25 agosto 2015 15:58
Gli atleti della Young Runner si impongono al memorial Peppe Greco
12 agosto 2015 10:14
Macchitella ambizioso con tanti volti nuovi, Atletico Gela da ricostruire
10 agosto 2015 08:54
La palestra Snoopy vince la quarta edizione del torneo misto “Crocobeach” di beach volley
09 agosto 2015 19:10
Il testimonial Adas Saro Savasta e il presidente Emmanuello alla traversata dello stretto: “Donate per donare una vita”
02 agosto 2015 15:05
Grande beach al ControCorrente: Lo Re-Saguatti e Ficosecco-Mazza vincono la prima tappa
26 luglio 2015 20:11
Al via la prima tappa del campionato nazionale di beach volley al ControCorrente, domani alle 19 la finalissima
25 luglio 2015 12:25
Memorial “Pietro Pisano”: Poker del “Bar Tamigi” che si aggiudica la finale del torneo di calcio a sette
20 luglio 2015 19:26
Gela protagonista al premio Del Vecchio: premi per Campanaro, Pandolfo, Genova e Scudera del Macchitella
09 giugno 2015 09:17
Gran prix del Mediterraneo, le cheerleaders della Gymnastic club protagoniste in tutte le categorie
04 giugno 2015 08:07
Il Gela pensa alla prossima stagione, nel mirino acquisti "eccellenti": giovedì festa promozione
19 maggio 2015 09:08
Le ragazze della San Francesco conquistano la semifinale play off, Palma battuto 7-1
18 maggio 2015 10:42
Via ai play off, Gela e Atletico scaldano i motori: nel fine settimana arrivano Santa Croce e Palazzolo
17 aprile 2015 11:30
La Promozione si accende, tutti aspettano i play off: Gela e Atletico ancora contro?
05 aprile 2015 23:00
Macchitella è fatta! Con una giornata di anticipo festeggiano la salvezza
28 marzo 2015 17:57
Meic Services sconfitta con onore, il big match di B1 va al Civita Castellana
22 marzo 2015 19:30
Futsal Macchitella in crisi, adesso diventa decisiva la trasferta di Viagrande
14 febbraio 2015 06:21
La frenetica corsa a sindaco? C'è il nome del noto economista Oscar Giannino
29 gennaio 2015 16:10
La Meic trionfa sul Cinquefrondi e sorride, il capitano Manuilov nervoso a fine gara
18 gennaio 2015 21:07
Arriva il carcere per i “Golden Boys”: arrestati dai carabinieri 4 pregiudicati
29 dicembre 2014 10:49
Piove ma tre palme bruciano sotto il museo, intervento dei vigili del fuoco
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Meic Services regina, contro il Lagonegro Manuilov e compagni dominano la sfida
21 dicembre 2014 20:02
Macchitella in rimonta al "Presti": batte il Città di Catania con Scudera decisivo
20 dicembre 2014 14:02
Capo Nord e la Groenlandia in volo e in solitaria, premiato il medico Alabiso
03 novembre 2014 07:10
Vince i 1000 metri e piazza il terzo tempo nazionale: nuovo successo per Licata
04 settembre 2014 08:09
La rivoluzione “farlocca”, Buttafuoco tra letteratura e "buttanissima" politica
19 agosto 2014 12:52
Triangolare d"eccellenza", il Gela fa fuori le agrigentine Favara e Kamarat
15 agosto 2014 09:02
L'Academy della Juventus e l'Amo Gela si riabbracciano: largo ai giovani talenti
13 agosto 2014 07:44
La serie A1 di pallamano parla gelese, due arbitri promossi nella massima serie
08 agosto 2014 14:13
Forza Peppe, manca poco! Il medico gelese in Scozia prima della Groenlandia
06 agosto 2014 16:17
B1, pronti al via: diramati i calendari e la Meic inizia a pensare alla stagione
06 agosto 2014 09:15
Alabiso tenta un nuovo record: Da Agrigento verso i cieli della Groenlandia
29 luglio 2014 10:36
Torneo "Pisano", vince il Cafè de Paris: in campo i talenti del calcio locale
18 luglio 2014 14:43
“Salviamo il Basket Gela”: Al via l’azionariato popolare per evitare il buio
10 giugno 2014 16:19
La Virtus Gela di Lancianese sbanca Noto, esordienti e pulcini danno spettacolo
22 maggio 2014 12:12
Ci sono le docce in spiaggia ma non c'è l'acqua: polemica estiva a Macchitella
10 maggio 2014 12:15
La città del Golfo osserva i 484 croceristi che sbarcano a…Porto Empedocle
07 maggio 2014 10:07
Altro 3-0 della Meic, ai gelesi adesso manca solo un punto per il salto in B1
26 aprile 2014 19:31
Torneo di Riesi, i piccoli calciatori della Giovanile Gela sbaragliano la concorrenza
24 aprile 2014 09:43
Agli arresti domiciliari ma lo trovano al bar: arrestato un pregiudicato
15 aprile 2014 08:20
Entra in casa di un anziano chiudendolo dentro lo sgabuzzino, arrestato
14 aprile 2014 08:34
Il Basket Gela chiude con una sconfitta, ma il futuro della società è a rischio
13 aprile 2014 22:16
Tutto troppo facile contro l’Augusta, 3-0 e la Meic prepara la festa per la B1
13 aprile 2014 18:49
Meic Services in casa contro l’Augusta, la capolista cerca l’affondo finale
12 aprile 2014 10:32
Sorpreso tra le vie del centro nonostante fosse sottoposto ai domiciliari: Arrestato
09 aprile 2014 15:21
Cane incaprettato vivo a Bulala: salvato da morte certa dai volontari della Lida
07 aprile 2014 08:14
La Meic cerca l’allungo verso la conquista della B1, Basket Gela la salvezza
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La Meic Services non si ferma più: Vittoria per 3-0 contro il sestetto di Ragusa
30 marzo 2014 18:19
Strapotere Meic Services, vittoria 3-1: preso per le corna il toro Cinquefrondi
16 marzo 2014 19:56
Apre domani il Mc Donald’s di Gela, 30 giovani assunti nel nuovo ristorante
06 marzo 2014 18:58
La Meic “doma” il Misterbianco, gelesi vittoriosi e da soli in vetta alla classifica
02 marzo 2014 21:18
Patto dei Sindaci: Il Comune pronto a realizzare il Paes, pubblicato l’avviso
01 marzo 2014 12:06
Coppa Sicilia: mountain bike spettacolo domenica alla diga Comunelli
27 febbraio 2014 08:58
Agorà pubblica a Macchitella per il M5S: “Vogliamo la verità sull’Agroverde”
23 febbraio 2014 07:18
“Manita” del Macchitella al Mirabella, aquilotti +4 dalla Barrese
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Tentò di uccidere la figlia di soli dieci mesi, arrestata dai carabinieri
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Il Macchitella adesso è seconda, la gara contro il Castellana dura solo 45’
19 febbraio 2014 17:25
Inizia male la fase ad orologio per il Basket Gela, sconfitta in casa 58 a 80
17 febbraio 2014 09:17
Una vittoria dedicata a Francesco, 2-1 in rimonta per l'Atletico
16 febbraio 2014 16:30
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16 febbraio 2014 16:30
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