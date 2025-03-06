Quotidiano di Gela

Evita Lorefice

Evita Lorefice

Sfiducia che abbaia...non morde!

26 ottobre 2017 07:55

Palco vuoto

11 ottobre 2017 07:50

(E)mozione

02 ottobre 2017 07:50

Saro e la fabbrica di cioccolato

18 settembre 2017 07:57

I dodici apostoli dell'hully gully

08 settembre 2017 13:00

Caro presidente...ti scrivo

21 agosto 2017 08:10

Punto e a capo. 048 (La cabala dei malati)

06 agosto 2017 09:43

Brindiamo alla morte...Lorenzin chiamò!

19 luglio 2017 07:45

Mare, Draga and Rock'n'roll

05 luglio 2017 07:45

Texas GHELAS hold'em

16 giugno 2017 07:50

Madama (S)fiducia

29 maggio 2017 07:45

PORNOCRAZIA

07 maggio 2017 07:45

L'ultima cena

23 aprile 2017 07:45

Devoti...e De-Voti

12 aprile 2017 07:36

Poltrone

16 marzo 2017 08:35

Bellezza tossica

11 marzo 2017 13:57

L'uomo che riparte

02 marzo 2017 08:39

Uno per Ghelas, tutti per Ghelas

09 febbraio 2017 08:36

PortoBello

30 gennaio 2017 11:28

Gela, dov'è la verità?

16 gennaio 2017 08:30

Come una rosa

31 dicembre 2016 08:32

All'ombra dell'albero

09 dicembre 2016 08:35

Il mio nome è Donna

25 novembre 2016 08:46

Il "danno" delle priorità

21 novembre 2016 08:35

IL NOMINATO

11 novembre 2016 08:35

Sbilanciati

28 ottobre 2016 07:37

L'Innominato

06 ottobre 2016 07:35

E quando? ADESSO!

20 settembre 2016 07:20

Figli del vento

12 settembre 2016 07:23

Sbiaditi

01 settembre 2016 07:30

Centro di recupero BarbaVacchi

24 agosto 2016 07:20

(in)Movimento

02 agosto 2016 07:30

PalazzoPokemon

26 luglio 2016 08:03

(Di)scaricabarile

13 luglio 2016 07:20

ASPettate!

02 luglio 2016 09:30

Segni particolari: Donatrice di organi

23 giugno 2016 07:43

Bipolarismo (Im)perfetto

08 giugno 2016 07:32

Sgarb(i)ati

21 maggio 2016 10:40

Non habemus papam!

06 maggio 2016 08:20

I masochisti

22 aprile 2016 07:09

Miracolati e devoti a San FB

08 aprile 2016 11:38

Piazza Desnuda

17 marzo 2016 20:25

MISE-nto confuso

27 febbraio 2016 13:40

L’uomo che non sbianca

21 gennaio 2016 10:01

Venghino

31 dicembre 2015 13:01

Bimbi docet!

10 dicembre 2015 10:36

Nelle vostre scarpe rosse...

25 novembre 2015 09:12

Un, due, tre...stella

20 novembre 2015 18:51

Verità mentimi!

31 ottobre 2015 07:42

Randagismo Emotivo

17 ottobre 2015 07:44

Terra d’amuri e manu tisi

10 ottobre 2015 06:00

Stato di Grazia

03 ottobre 2015 06:00

Il Signor "RI"

31 agosto 2015 19:02

Matite bazooka

19 giugno 2015 22:25

Pa-Rolex Pa-Rolex Pa-Rolex

27 maggio 2015 08:12

A A A speranza cercasi!

06 maggio 2015 16:16

Demolitori di Entusiasmo

24 aprile 2015 21:13

Archivio

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