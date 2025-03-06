Super User

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05 maggio 2017 16:22
Speciale San Valentino
08 febbraio 2017 16:03
Social, adolescenti e scuola, un dibattito alla Romangoli con docenti e magistrati
04 febbraio 2017 23:39
Cosa fare per Capodanno? Sei aziende vi augurano un buon fine anno e un fantastico 2017
02 dicembre 2016 15:43
Guida agli acquisti di Natale
02 dicembre 2016 15:43
Le Vignette
17 ottobre 2016 16:19
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07 ottobre 2016 12:38
Gela Calcio - Cus Palermo il film della partita e la festa per la D
17 aprile 2016 17:40
Manifestazione "Vertenza Gela"
26 gennaio 2016 10:48
Gela-Sancataldese 1-0: Il Gol di Bonaffini
24 gennaio 2016 23:00
Fiera della cerimonia "Ti Sposo"
24 gennaio 2016 09:31
Secondo Capitolo - Attentato in Vaticano
21 gennaio 2016 17:08
Blocchi a Gela. Solidarietà del sindaco e della Giunta ai lavoratori
19 gennaio 2016 14:09
Primo Capitolo - Attentato in Vaticano
05 gennaio 2016 16:56
Buon Natale!
20 dicembre 2015 23:01
La cefalea nei ragazzi
26 novembre 2015 08:08
Blitz "Redivivi" a Gela: 22 arresti
24 novembre 2015 11:07
Operai tekra e Trasporto Disabili minacciano di gettarsi dal tetto del Comune
19 novembre 2015 23:21
Il Gela ad Alcamo con tanti giovani, Bonaffini: vogliamo la semifinale
18 novembre 2015 09:15
Anoressia e bulimia
11 novembre 2015 09:01
Discalimer
10 novembre 2015 23:00
I campionati mondiali di "Powerlifting" fanno tappa in città
02 novembre 2015 21:54
Mio figlio sarà un soggetto allergico?
27 ottobre 2015 20:38
E' nato!
12 ottobre 2015 10:08
Allergie respiratorie in età pediatrica
09 settembre 2015 17:13
W L'ESTATE, ma... attenti all'alimentazione!
18 agosto 2015 09:56
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05 agosto 2015 08:20
W L’ESTATE, ma…attenti al tempo libero!
21 luglio 2015 10:58
Gela a Cinquestelle. Il candidato Domenico Messinese esulta in piazza: il video della festa
15 giugno 2015 16:12
Bleenka Party - The Beach Club - Milano
08 giugno 2015 10:28
Un'automobile devastata dalle fiamme, era sotto sequestro: assolta la donna accusata
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Festa di Santa Rita, si rinnova la benedizione delle rose
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L'uomo , il giudice , il credente
04 maggio 2015 15:02
Finale Play Off Atletico Gela - Gela Calcio
26 aprile 2015 20:13
Trucidato a 16 anni, Trubia: "Belladonna era innocente, l'ordine di Emmanuello"
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Un volto per il cinema
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"Droga per uso personale", arresto non convalidato e Sorrentino ritorna libero
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Il no al mercato a Montelungo, tanti veleni: giunta diffamata? Chiesta l'archiviazione
07 marzo 2015 18:38
Si spara in auto, morto Ghisolfi: annunciò 500 milioni per il bioetanolo in città
03 marzo 2015 22:06
Atletico-Macchitella derby testa-coda, a Comiso un Gela assetato di vittoria
28 febbraio 2015 18:38
Hanno costruito abusivamente, finiscono ai domiciliari: maxi multa per un giovane
28 febbraio 2015 09:19
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KIM ANAMI, CAMPIONESSA DI VAGINAL KUNG FU
24 febbraio 2015 15:50
Graziano non ce l'ha fatta, il male lo ha sconfitto: l'intera città si era mobilitata
24 febbraio 2015 11:05
Una Honda Jazz ribaltata lungo la 115, in rianimazione una donna settantenne
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Porto rifugio sempre insabbiato, si entra e si esce a singhiozzo: sì alla diga foranea
23 febbraio 2015 18:06
Una sposa manda a quel paese i genitori in un biglietto di non invito al suo matrimonio
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Alimentazione con frutta e verdura, dieta mediterranea per i bambini
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Anfore, monete e fossili, i siti di scavo locali presi d'assalto: sedici indagati
23 febbraio 2015 16:00
Settefarine, Carrubbazza, Spina Santa, ancora abusi edilizi: ambulanti controllati
23 febbraio 2015 14:22
Fiamme nella notte ad una Bmw in via Verga, nel mirino un grossista d'ortofrutta
23 febbraio 2015 09:18
La furia di quattro aggressori contro un romeno: l'uomo trasferito in ospedale
22 febbraio 2015 12:59
L'acqua delle dighe sversata in mare: "E' assurdo! Siamo pronti ad occupare"
22 febbraio 2015 12:47
I migliori della Sicilia si confrontano a Comunelli: arriva la mountain bike d'elite
22 febbraio 2015 07:22
Il pulmino dell'Amo Gela impatta contro un muro sulla 115, illesi i giovani calciatori
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Per Carnevale si maschera da autovelox e il traffico va in tilt
21 febbraio 2015 15:54
Irruzione negli uffici Asp, uno dei computer era nella casa di un sedicenne
21 febbraio 2015 10:57
Fiamme a Fondo Iozza, il fuoco nella notte ha distrutto la vettura di un disoccupato
21 febbraio 2015 08:45
La corsa nel centrodestra, niente governative per Ventura: andrà da solo?
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Prg...ancora prg, assessore e dirigente dalla commissione: "Ci vuole chiarezza"
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Pornostar fa morire di fame il figlio di 2 mesi. “Il latte? Mi serviva per girare un film fetish”
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Matrimonio in India: Lo sposo si sente male, lei si arrabbia e sposa un altro
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Amatori polemico con arbitro e Olimpica San Cataldo: "Risultato ingiusto"
19 febbraio 2015 02:00
Confessioni di una scambista 60enne: “Ho fatto sesso con 3mila uomini”
18 febbraio 2015 15:42
Scarpe griffate, giubbotti e camicie sequestrate: 800 capi verranno donati
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Le "governative" senza Salvini, arriva il no di Giudice: verso un proprio candidato
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Sogna di fare la modella ma è troppo bassa: Si opera per crescere di 6 centimetri
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La 115 per Vittoria è impraticabile, una Punto si ribalta: paura per il conducente
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Le fiamme distruggono una Seat Ibiza, la vettura apparteneva ad un pensionato
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Il Piano regolatore delle polemiche e la Vas crea tante fratture: chi ha ragione?
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La riprende mentre fanno sesso e il video diventa virale: Lei gli getta acido sul pene
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Schianto sulla "115", ferito camionista gelese: morti due fidanzati licatesi
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Beve troppo ma non vuole lasciare il pronto soccorso: scoppia il caos
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"Ci sono i finanziamenti per il Gac" ma gli operatori del settore fuggono via
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Non si trova un posto letto, un anziano finisce nei corridoi e rischia il coma
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"Siamo tutti ciechi per non pagare", il controllore risarcirà una non vedente
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Violenta lite tra familiari nei corridoi, la polizia arriva alla clinica Santa Barbara
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Il centro destra va alle primarie: Greco dice sì ma boccia "le mosse personali"
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“Ho fatto sesso con il mio Chihuahua”. La moglie lo riprende e lo fa arrestare
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Fratelli "coltelli", due giovani si affrontano con le lame: scoperti dai poliziotti
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Abusivismo edilizio, 2 anni e 6 mesi ad una donna: denunciati padre e figlio
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A chi affidare la gestione del "Navarra"? Un bando pubblico per scegliere
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Risparmia sul carburante, l’aereo rimane a secco e precipita: milionario e fidanzata muoiono nello schianto
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Il centro destra alle primarie, sì da Fi e Scrivano: Ncd si smarca e vuole Greco
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I giudici del Tar dicono no al Muos, "mancano dati certi sul suo impatto"
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Hulk, il pitbull gigante che pesa 73 chili
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Ladri in ospedale, sparito il telefono cellulare dei vigilantes in servizio
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“Faccio sesso coi cadaveri, è parte del lavoro”: Le parole choc dell’impiegato in obitorio
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L'agricoltura locale davanti alla svolta? In città arriva l'assessore regionale Caleca
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Alla corsa per il municipio s'iscrive Elio Arancio, "vogliamo tutti gli indignati!"
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Senza soldi da 23 mesi, gli operatori di due comunità sociali verso il blocco totale
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Al Macchitella non basta il gol di Faraci, il Palazzolo strappa un punto ai gelesi
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È ateo, ma grazie alla Bibbia guadagna 170 mila dollari: ecco come ha fatto
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Uno shock anafilattico fa crollare un diciassettenne, migliorano le condizioni
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Nuovo schianto lungo la Gela-Manfria, ci sono quattro feriti: tre sono romeni
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Porto rifugio ancora a rischio, il comitato: "non vogliamo promesse elettorali"
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Sogna di diventare Red Skull: Si fa mutilare il naso per somigliare al personaggio
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Dal Comune all'Asp di Enna, nomina per il dirigente Maurizio Lanza: sì all'aspettativa
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