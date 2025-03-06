Quotidiano di Gela

Super User

Super User

Prova inserimento articolo

05 maggio 2017 16:22

Speciale San Valentino

08 febbraio 2017 16:03

Social, adolescenti e scuola, un dibattito alla Romangoli con docenti e magistrati

04 febbraio 2017 23:39

Cosa fare per Capodanno? Sei aziende vi augurano un buon fine anno e un fantastico 2017

02 dicembre 2016 15:43

Guida agli acquisti di Natale

02 dicembre 2016 15:43

Le Vignette

17 ottobre 2016 16:19

Cookie Policy

07 ottobre 2016 12:38

Gela Calcio - Cus Palermo il film della partita e la festa per la D

17 aprile 2016 17:40

Manifestazione "Vertenza Gela"

26 gennaio 2016 10:48

Gela-Sancataldese 1-0: Il Gol di Bonaffini

24 gennaio 2016 23:00

Fiera della cerimonia "Ti Sposo"

24 gennaio 2016 09:31

Secondo Capitolo - Attentato in Vaticano

21 gennaio 2016 17:08

Blocchi a Gela. Solidarietà del sindaco e della Giunta ai lavoratori

19 gennaio 2016 14:09

Primo Capitolo - Attentato in Vaticano

05 gennaio 2016 16:56

Buon Natale!

20 dicembre 2015 23:01

La cefalea nei ragazzi

26 novembre 2015 08:08

Blitz "Redivivi" a Gela: 22 arresti

24 novembre 2015 11:07

Operai tekra e Trasporto Disabili minacciano di gettarsi dal tetto del Comune

19 novembre 2015 23:21

Il Gela ad Alcamo con tanti giovani, Bonaffini: vogliamo la semifinale

18 novembre 2015 09:15

Anoressia e bulimia

11 novembre 2015 09:01

Discalimer

10 novembre 2015 23:00

I campionati mondiali di "Powerlifting" fanno tappa in città

02 novembre 2015 21:54

Mio figlio sarà un soggetto allergico?

27 ottobre 2015 20:38

E' nato!

12 ottobre 2015 10:08

Allergie respiratorie in età pediatrica

09 settembre 2015 17:13

W L'ESTATE, ma... attenti all'alimentazione!

18 agosto 2015 09:56

W L’ESTATE, ma... attenti al mare!

05 agosto 2015 08:20

W L’ESTATE, ma…attenti al tempo libero!

21 luglio 2015 10:58

Gela a Cinquestelle. Il candidato Domenico Messinese esulta in piazza: il video della festa

15 giugno 2015 16:12

Bleenka Party - The Beach Club - Milano

08 giugno 2015 10:28

Un'automobile devastata dalle fiamme, era sotto sequestro: assolta la donna accusata

25 maggio 2015 16:50

Festa di Santa Rita, si rinnova la benedizione delle rose

22 maggio 2015 09:13

L'uomo , il giudice , il credente

04 maggio 2015 15:02

Finale Play Off Atletico Gela - Gela Calcio

26 aprile 2015 20:13

Trucidato a 16 anni, Trubia: "Belladonna era innocente, l'ordine di Emmanuello"

11 marzo 2015 16:35

Un volto per il cinema

10 marzo 2015 19:04

"Droga per uso personale", arresto non convalidato e Sorrentino ritorna libero

10 marzo 2015 13:39

Il no al mercato a Montelungo, tanti veleni: giunta diffamata? Chiesta l'archiviazione

07 marzo 2015 18:38

Si spara in auto, morto Ghisolfi: annunciò 500 milioni per il bioetanolo in città

03 marzo 2015 22:06

Atletico-Macchitella derby testa-coda, a Comiso un Gela assetato di vittoria

28 febbraio 2015 18:38

Hanno costruito abusivamente, finiscono ai domiciliari: maxi multa per un giovane

28 febbraio 2015 09:19

Un albero travolge due auto in via Pitagora, rischio per decine di studenti

25 febbraio 2015 10:33

KIM ANAMI, CAMPIONESSA DI VAGINAL KUNG FU

24 febbraio 2015 15:50

Graziano non ce l'ha fatta, il male lo ha sconfitto: l'intera città si era mobilitata

24 febbraio 2015 11:05

Una Honda Jazz ribaltata lungo la 115, in rianimazione una donna settantenne

23 febbraio 2015 20:44

Porto rifugio sempre insabbiato, si entra e si esce a singhiozzo: sì alla diga foranea

23 febbraio 2015 18:06

Una sposa manda a quel paese i genitori in un biglietto di non invito al suo matrimonio

23 febbraio 2015 16:48

Alimentazione con frutta e verdura, dieta mediterranea per i bambini

23 febbraio 2015 16:00

Anfore, monete e fossili, i siti di scavo locali presi d'assalto: sedici indagati

23 febbraio 2015 16:00

Settefarine, Carrubbazza, Spina Santa, ancora abusi edilizi: ambulanti controllati

23 febbraio 2015 14:22

Fiamme nella notte ad una Bmw in via Verga, nel mirino un grossista d'ortofrutta

23 febbraio 2015 09:18

La furia di quattro aggressori contro un romeno: l'uomo trasferito in ospedale

22 febbraio 2015 12:59

L'acqua delle dighe sversata in mare: "E' assurdo! Siamo pronti ad occupare"

22 febbraio 2015 12:47

I migliori della Sicilia si confrontano a Comunelli: arriva la mountain bike d'elite

22 febbraio 2015 07:22

Il pulmino dell'Amo Gela impatta contro un muro sulla 115, illesi i giovani calciatori

21 febbraio 2015 16:39

Per Carnevale si maschera da autovelox e il traffico va in tilt

21 febbraio 2015 15:54

Irruzione negli uffici Asp, uno dei computer era nella casa di un sedicenne

21 febbraio 2015 10:57

Fiamme a Fondo Iozza, il fuoco nella notte ha distrutto la vettura di un disoccupato

21 febbraio 2015 08:45

La corsa nel centrodestra, niente governative per Ventura: andrà da solo?

20 febbraio 2015 19:13

Prg...ancora prg, assessore e dirigente dalla commissione: "Ci vuole chiarezza"

20 febbraio 2015 19:03

Pornostar fa morire di fame il figlio di 2 mesi. “Il latte? Mi serviva per girare un film fetish”

20 febbraio 2015 16:44

Matrimonio in India: Lo sposo si sente male, lei si arrabbia e sposa un altro

19 febbraio 2015 15:25

Amatori polemico con arbitro e Olimpica San Cataldo: "Risultato ingiusto"

19 febbraio 2015 02:00

Confessioni di una scambista 60enne: “Ho fatto sesso con 3mila uomini”

18 febbraio 2015 15:42

Scarpe griffate, giubbotti e camicie sequestrate: 800 capi verranno donati

18 febbraio 2015 10:38

Le "governative" senza Salvini, arriva il no di Giudice: verso un proprio candidato

18 febbraio 2015 06:23

Sogna di fare la modella ma è troppo bassa: Si opera per crescere di 6 centimetri

17 febbraio 2015 15:58

La 115 per Vittoria è impraticabile, una Punto si ribalta: paura per il conducente

17 febbraio 2015 15:01

Le fiamme distruggono una Seat Ibiza, la vettura apparteneva ad un pensionato

17 febbraio 2015 09:19

Il Piano regolatore delle polemiche e la Vas crea tante fratture: chi ha ragione?

16 febbraio 2015 18:00

La riprende mentre fanno sesso e il video diventa virale: Lei gli getta acido sul pene

16 febbraio 2015 15:41

Schianto sulla "115", ferito camionista gelese: morti due fidanzati licatesi

16 febbraio 2015 15:26

Beve troppo ma non vuole lasciare il pronto soccorso: scoppia il caos

15 febbraio 2015 13:09

"Ci sono i finanziamenti per il Gac" ma gli operatori del settore fuggono via

15 febbraio 2015 10:30

Non si trova un posto letto, un anziano finisce nei corridoi e rischia il coma

15 febbraio 2015 09:30

"Siamo tutti ciechi per non pagare", il controllore risarcirà una non vedente

15 febbraio 2015 08:30

Violenta lite tra familiari nei corridoi, la polizia arriva alla clinica Santa Barbara

14 febbraio 2015 21:50

Il centro destra va alle primarie: Greco dice sì ma boccia "le mosse personali"

14 febbraio 2015 19:00

“Ho fatto sesso con il mio Chihuahua”. La moglie lo riprende e lo fa arrestare

14 febbraio 2015 15:38

Che fine ha fatto l'odontoiatria per disabili? Un servizio durato solo 6 mesi

14 febbraio 2015 09:30

Fratelli "coltelli", due giovani si affrontano con le lame: scoperti dai poliziotti

14 febbraio 2015 09:05

Abusivismo edilizio, 2 anni e 6 mesi ad una donna: denunciati padre e figlio

14 febbraio 2015 08:54

"Sono abusive", verranno rimosse le antenne piazzate sul tetto del municipio

14 febbraio 2015 08:30

A chi affidare la gestione del "Navarra"? Un bando pubblico per scegliere

13 febbraio 2015 17:39

Risparmia sul carburante, l’aereo rimane a secco e precipita: milionario e fidanzata muoiono nello schianto

13 febbraio 2015 16:52

Il centro destra alle primarie, sì da Fi e Scrivano: Ncd si smarca e vuole Greco

13 febbraio 2015 16:49

I giudici del Tar dicono no al Muos, "mancano dati certi sul suo impatto"

13 febbraio 2015 14:24

Hulk, il pitbull gigante che pesa 73 chili

12 febbraio 2015 17:07

Ladri in ospedale, sparito il telefono cellulare dei vigilantes in servizio

11 febbraio 2015 19:42

“Faccio sesso coi cadaveri, è parte del lavoro”: Le parole choc dell’impiegato in obitorio

09 febbraio 2015 16:46

L'agricoltura locale davanti alla svolta? In città arriva l'assessore regionale Caleca

08 febbraio 2015 16:55

Alla corsa per il municipio s'iscrive Elio Arancio, "vogliamo tutti gli indignati!"

08 febbraio 2015 13:02

Senza soldi da 23 mesi, gli operatori di due comunità sociali verso il blocco totale

08 febbraio 2015 11:49

Al Macchitella non basta il gol di Faraci, il Palazzolo strappa un punto ai gelesi

07 febbraio 2015 17:38

È ateo, ma grazie alla Bibbia guadagna 170 mila dollari: ecco come ha fatto

07 febbraio 2015 17:23

Uno shock anafilattico fa crollare un diciassettenne, migliorano le condizioni

07 febbraio 2015 13:40

Nuovo schianto lungo la Gela-Manfria, ci sono quattro feriti: tre sono romeni

07 febbraio 2015 13:29

Porto rifugio ancora a rischio, il comitato: "non vogliamo promesse elettorali"

07 febbraio 2015 01:33

Sogna di diventare Red Skull: Si fa mutilare il naso per somigliare al personaggio

06 febbraio 2015 16:26

Dal Comune all'Asp di Enna, nomina per il dirigente Maurizio Lanza: sì all'aspettativa

06 febbraio 2015 15:53

Archivio

Esplora l'archivio di Super User

Sett. 18 Sett. 6 Sett. 5
Sett. 48 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 15 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 30 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43