Luca Maganuco
Gela. Un traguardo che profuma di amore eterno quello raggiunto dai coniugi Rocca e Rosario Caiola, rispettivamente 77 e 66 anni, che hanno celebrato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, le tanto agognate nozze d’oro.
La loro storia ebbe inizio nella chiesa del Carmelo a Gela, dove i due si unirono in matrimonio. Lui, operaio; lei, casalinga: due vite intrecciate con semplicità e dedizione. Dal loro amore sono nate tre figlie e una famiglia che oggi conta sette nipoti.
Per rinnovare la loro promessa, Rocca e Rosario hanno scelto il santuario dell’Alemanna, luogo di profonda fede e significato per la comunità locale. È lì che, davanti a parenti e amici, hanno nuovamente pronunciato quel “sì” che, cinquant'anni fa, li legò per la vita.
I festeggiamenti sono proseguiti in grande stile in un locale sul lungomare Federico II di Svevia. Con loro, a condividere questo momento di gioia, non solo le figlie e i nipoti, ma anche sorelle, fratelli, cognati, pronipoti e persino una zia che ha superato il secolo. Un dettaglio particolarmente toccante: tra gli invitati, i testimoni di nozze di 50 anni fa, testimoni non solo di una cerimonia, ma di una vita vissuta insieme.
Una giornata di emozioni, di ricordi e di affetto, a dimostrazione che, quando le fondamenta sono solide, l’amore riesce a vincere la prova del tempo. Auguri ai coniugi Caiola, simbolo vivente che le nozze d’oro non sono solo un traguardo, ma l’inizio di un nuovo capitolo della loro lunga storia insieme.
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