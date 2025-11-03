Carfì vince tra i finalisti alla 63 Alghero - Scala Piccata

Il campione gelese ha concluso al secondo posto tra le Tmss alla guida della sua Tatuus Renault 2000 tra i finalisti del Civm

Alghero. Il campione gelese Gianni Carfì torna al successo alla 63ª Alghero - Scala Piccada, conquistando la vittoria tra i finalisti Civm (Campionato Italiano velocità montagna). Alla guida della Tatuus Renault 2000 ha saputo ben interpretare l’insidioso tracciato di 5,1 chilometri che da Alghero conducono a Villanova Monteleone, riuscendo ad ottenere il secondo migliore crono di classe (Tmss) che gli è valso la piazza d’onore. Per Carfì rimane il rammarico di non avere confermato il titolo, consapevole di avere dovuto difendere il titolo Tvm Sud con la Tatuus. “A causa dei problemi meccanici – spiega il campione gelese – non ho potuto usare la mia Radical Suzuki che sicuramente mi avrebbe permesso di essere più competitivo della categoria unica con monoposto equipaggiate con motori di derivazione motociclistica. Nonostante tutto – conclude Carfì – sono contento di quanto fatto in Sardegna”.