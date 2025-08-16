CIVM Sud: Gianni Carfì trionfa di classe alla 63ª Svolte di Popoli

Gianni Carfì domina la classe TMSC-SS-Unica alla Svolte di Popoli con la sua Tatuus Renault: grinta, tecnica e cuore siciliano!

La 63ª edizione della storica Svolte di Popoli, tappa abruzzese del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), ha regalato emozioni e adrenalina pura, portando nella città termale il meglio delle salite italiane. Con validità doppia per le zone Nord e Sud, la competizione ha visto sfidarsi i protagonisti più agguerriti del panorama motoristico nazionale.

Tra loro, il campione gelese Gianni Carfì, portacolori del Motor Team Nisseno, ha ben figurato al volante della sua inseparabile Tatuus Renault 2000, conquistando la vittoria nella classe TMSC-SS-Unica e piazzandosi 21° assoluto in una gara dal livello tecnico altissimo.

Una sfida contro il cronometro e contro la meccanica

Nonostante le difficoltà meccaniche che hanno compromesso le ambizioni di top ten, Carfì ha saputo domare le insidie del tracciato abruzzese con grinta e determinazione. La sua Tatuus, tirata a lucido per l’occasione, ha risposto con carattere, permettendogli di imporsi nella sua categoria e di difendere con onore i colori siciliani.

“È stata una gara dura, ma la soddisfazione di portare a casa la vittoria di classe ripaga ogni sforzo. Peccato per i problemi tecnici, altrimenti avremmo potuto puntare più in alto”, ha commentato Carfì al termine della competizione.

Popoli si conferma palcoscenico d’eccellenza

Il tracciato delle Svolte di Popoli, con i suoi tornanti impegnativi e il fascino intramontabile, ha messo alla prova piloti e mezzi, confermandosi una delle tappe più iconiche del CIVM. Il pubblico, accorso numeroso, ha potuto assistere a una gara combattuta e spettacolare, dove ogni centesimo di secondo ha fatto la differenza.

Con questa prestazione, Gianni Carfì rafforza la sua posizione nel CIVM Sud e si conferma uno dei piloti più costanti e talentuosi del panorama nazionale. La stagione è ancora lunga, ma il campione gelese ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per continuare a stupire.