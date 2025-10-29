Carfì sfida Scala Piccada: caccia al bis tricolore di categoria

Gianni Carfì torna alla cronoscalata Alghero-Scala Piccada per puntare al podio tra le Tm Sc-ss con la sua Tatuus Renault

Gela. Il rombo della Tatuus Renault 2000 di Gianni Carfì risuonerà ancora tra le curve della 63ª cronoscalata Alghero - Scala Piccada, finale del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM). Il pilota gelese, già vincitore di classe Tm sc-ss nella scorsa edizione e undicesimo assoluto, è pronto a dare battaglia lungo i tornanti che da Alghero portano a Villanova Monteleone.

Organizzata dall’Automobile Club Sassari, la gara sarda si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre e vedrà al via oltre 120 specialisti da tutta Italia. Carfì cercherà di bissare il successo, spingendo al limite la sua monoposto per chiudere la stagione in bellezza. L’evento sarà trasmesso in diretta su ACI Sport TV, promettendo spettacolo e adrenalina per tutti gli appassionati.