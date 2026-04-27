Carfì ancora sul podio, terzo allo slalom “Serradifalco - Mussomeli”

L’asso del volante gelese ha dovuto fare i conti con i problemi meccanici occorsi alla sua Radical Sr4 per tutto il fine settimana motoristico

Mussomeli. Il gelese Gianni Carfì ha conquistato il podio del primo slalom Aci Sport “Città di Mussomeli-Trofeo Peppino Farina”. Alla guida di una Radical Sr4-Suzuki attardata da problemi meccanici l’asso del volante gelese ha comunque ottenuto il terzo posto assoluto e il primo di categoria. “Sono riuscito a portare il risultato nonostante i troppi problemi alla Radical – commenta Gianni Carfì – Avrei di certo potuto lottare per la vittoria”. Lo slalom si è corso sulla provinciale “23”, lungo i 2950 metri che separano i comuni nisseni di Serradifalco e Mussomeli. Il trofeo “Peppino Farina”. valido per il campionato siciliano della specialità, è stato organizzato dalla scuderia “Armanno Corse Palermo”, dal “Farina Team” e dal comune di Mussomeli”, col patrocinio dalla Regione. La vittoria è andata a Nino Di Matteo su Gloria C8F Evo Suzuki.