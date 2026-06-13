Gela, donna su Fiat Panda investe un gatto e scappa. Sul posto Carabinieri e Polizia locale. Rischia omissione di soccorso.

Investe un gatto e fugge davanti ai testimoni. Alla conducente della Panda ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.

È successo questa mattina intorno alle 11, davanti alla villetta Auriga di Macchitella in Viale Cortemaggiore. Una Fiat Panda di colore chiaro, guidata da una donna, ha investito un gatto e si è allontanata senza fermarsi. Numerosi i testimoni.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia locale per i rilievi. La zona è ricca di telecamere: se identificata, la conducente rischia una denuncia per omissione di soccorso. La legge obbliga a fermarsi e chiamare i soccorsi.

Al momento non è noto se il gatto sia morto. L’animale, agonizzante sul ciglio della strada, è ancora in attesa del veterinario. Il servizio di pronto intervento veterinario è coperto da due ditte convenzionate che si alternano: oggi era il turno della RICARA di San Cataldo. I mezzi sono in arrivo.