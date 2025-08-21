Enaip Caltanissetta avvia corso Asacom: iscrizioni aperte con incentivi

EnAIP Caltanissetta apre le iscrizioni al corso ASACOM a Gela. Indennità giornaliera e bonus INPS fino a €500. Scadenza: 10/09.

Gela. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni online al corso per Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), promosso da EnAIP Caltanissetta e ospitato nella sede di Gela in via Morello. Il percorso formativo è pensato per chi intende acquisire competenze spendibili nel settore socio-educativo, con una particolare attenzione all’inclusione scolastica.

I posti disponibili sono limitati e l’ammissione seguirà l’ordine cronologico di ricezione delle domande. La scadenza per presentare la richiesta è fissata al 10 settembre.

Incentivi economici

I partecipanti riceveranno un’indennità giornaliera di frequenza pari a €21 (€3,50 l’ora). Gli iscritti presenti nelle liste del programma SFL potranno inoltre accedere a un contributo mensile INPS di €500.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è necessario contattare la segreteria al numero 0934 21786 o al 329 3763906, dal lunedì al venerdì in orario mattutino. Al momento dell’iscrizione occorre presentare lo SPID, il patto di servizio con codice 103 e la Skill Gap Analysis, rilasciata da un’agenzia per il lavoro (APL).

Sotto la direzione di Giuseppe Garufo, EnAIP Caltanissetta continua a rappresentare un punto di riferimento per la formazione professionale in Sicilia.