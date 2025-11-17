Gli atleti della "Gymnastics club" confermano il titolo regionale imponendosi a Ragusa

Ottime le prestazioni nel "Tumbling" per i ginnasti del team diretto da Valter Miccichè capace di monopolizzare il titolo nel Trampolino Elastico

Ragusa. Gli atleti della “Gymnastics Club” hanno monopolizzato il primo posto nel “Tumbling” confermando il titolo di campioni regionali al Trampolino Elastico. Soddisfazione è stata espressa da Valter Miccichè, direttore tecnico dell’associazione sportiva di ginnastica gelese che vanta più titoli in Sicilia, insieme agli istruttori Ester Greco, Giuseppe Infurna, Giusi Renna e Antonella Di Dio. Gli atleti della “Gymnastics Club” si sono sfidati a Ragusa che ha ospitato il Campionato di Specialità a Squadre, categorie “LA” e “LB” di Trampolino Elastico promosso dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

Le Ginnaste della sezione di Niscemi, Matilde Zafarana, Sofia Rizzo, hanno vinto la specialità “Tumbling” conquistando il “bronzo” al Mini Trampolino.

La squadra composta da Carla Mandrà, Claudia Nardo e Chiara Scuvera ha centrato la vittoria si nel “Tumbling” che nella “Classifica di rappresentativa” oltre alla piazza d’onore nel “Trampolino elastico” e terzo posto nel “Mini trampolino”.

“Grazie ai piazzamenti ottenuti – spiega Valter Miccichè – confermiamo la solidità, la tecnica e la crescita costante del gruppo LA. La squadra LB – aggiunge il direttore sportivo delle ginnaste gelesi - formata da Salvatore Ferrara e Alex Lombardo ha ottenuto il 4º posto in tutte le classifiche di gara a causa di un infortunio occorso a Salvatore”. In questa occasione Giuseppe Infurna ha debuttato con grande professionalità nel ruolo di referente regionale di giuria, ricoprendo anche la funzione di presidente di giuria. Un ulteriore riconoscimento del valore tecnico e organizzativo della società.

La “Gymnastics Club” di Gela si conferma una realtà in continua crescita, capace di ottenere risultati importanti e di valorizzare atleti, tecnici e ufficiali di gara.