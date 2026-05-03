Quotidiano di Gela

Rissa e un ferito sul lungomare, colluttazione in strada vicino ai lidi

Ci sarebbe stata una prima colluttazione, in strada, e poi una rissa

A cura di Redazione Redazione
03 maggio 2026 21:54
Rissa e un ferito sul lungomare, colluttazione in strada vicino ai lidi -
Gela
Cronaca
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Gela. Ci sarebbe almeno un giovane ferito, probabilmente aggredito durante una colluttazione. Momenti di forte concitazione si sono verificati sul lungomare Federico II di Svevia, nei pressi di alcuni lidi. Da quanto ricostruito, ci sarebbe stata una prima colluttazione, in strada, e poi una rissa. In ospedale, sarebbe stato trasferito un giovane, che avrebbe avuto la peggio.

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