Rissa e un ferito sul lungomare, colluttazione in strada vicino ai lidi

Ci sarebbe stata una prima colluttazione, in strada, e poi una rissa

Gela. Ci sarebbe almeno un giovane ferito, probabilmente aggredito durante una colluttazione. Momenti di forte concitazione si sono verificati sul lungomare Federico II di Svevia, nei pressi di alcuni lidi. Da quanto ricostruito, ci sarebbe stata una prima colluttazione, in strada, e poi una rissa. In ospedale, sarebbe stato trasferito un giovane, che avrebbe avuto la peggio.