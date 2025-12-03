kartodromo in festa, il trofeo "Winter kart" precede la gara endurance di 7 ore Sws

Si inizia il 13 e 14 dicembre con la due giorni della terza edizione del trofeo “Winter kart”, gara Motornext destinata ai possessori di kart privati.

Gela. Profuma di motori il Natale al kartodromo Internazionale Gela (Kig) con tre gare dedicate ai privati e al rental. Si inizia il prossimo fine settimana (13 e 14 dicembre) con la terza edizione del trofeo “Winter kart”, gara Motornext destinata ai possessori di kart privati. Saranno nove le batterie suddivise tra Mini Under e Over, Kz e Kz2, e l’affollatissima griglia destinata ai monomarcia con i “100” della Legend, gli X30, Roc, Ok N e Ok Junior. La domenica successiva, il 21 dicembre, sarà la volta del rental con due gare del circuito mondiale Sws firmate da Francesco Caspo. La più ambita sarà l’Endurance con la sette ore valida per la finale del campionato regionale Sicilia. Farà da apripista all’Endurance una gara Sprint, destinata al grande pubblico. Occasione ghiotta per indossare casco, tuta e provare l’emozione di una vera competizione in uno dei kartodromi più attraenti del panorama isolano. Intanto, lo scorso fine settimana, quaranta piloti provenienti da tutto il territorio si sono confrontati lungo i 1260 metri dell’insidioso tracciato gelese, richiamati dall’edizione 2025 del trofeo “Winter kart”. Trapelano già i primi nomi degli iscritti. Tra i monomarcia della Ok i riflettori saranno puntati tutti sui beniamini locali con la rinnovata sfida tra Paride Gnoffo e Matteo Bagnato dove vorrebbe inserirsi anche Marco Pintaudi, pilota che ha esordito nella Mini Over nel prestigioso Campionato Aci Sport Coppa Italia. Apertissimo il discorso vittoria nella Kz2 dove il gelese Giuseppe Tabbì mira ad inserirsi nella lotta tra i ragusani Loris Castelletti e Seby Gurrieri. Attesissimo anche Gianni Carfì, pluricampione Aci Civm Sud. Si preannunciano spettacolari le due gare della Mini dove si prevedono molti piloti in griglia di partenza. Ai soliti locali dovrebbe aggiungersi anche il giovane maltese Giuseppe De Bono Spiteri che in coppia con Salvatore Crocco ha testato per due giorni la pista sotto la pioggia battente. Non staranno a guardare il gelese Dante Cassarà e Cristian Dizia. Ma la lista dei partecipanti continua ad allungarsi. La sfida gelese è aperta per uno spettacolo da vivere rigorosamente tra gli spalti della Pista del Mediterraneo.